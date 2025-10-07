新星荣膺国际论文竞赛最高奖项，在全球舞台崭露头角

伦敦, Oct. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今年 John Locke 全球论文写作竞赛 (John Locke Global Essay Prize) 大奖荣誉已经揭晓，最高奖项 Grand Prize 的得主是来自美国纽约州斯卡斯代尔的 15 岁学生 Emma Luo。该竞赛的主办方 John Locke Institute 是一家独立的教育机构，致力于鼓励最优秀的学子志存高远，追求学术卓越；勇于探索，拓展思想疆界。

John Locke Global Essay Prize 是一项备受推崇的学生竞赛，旨在鼓励学生培养独立思考、清晰论证、批判性分析和说服性写作能力。 今年，来自 191 个国家/地区超过 63,000 名学生踊跃投稿， 总撰写字数突破一亿字。

本周末，颁奖典礼在伦敦 Grosvenor House 酒店举行，共有超过 2,200 名与会者出席，其中包括入围者、入围者家属和各界贵宾。 演讲嘉宾包括著名心理学家兼心理语言学家 Steven Pinker 以及英国著名公共知识分子子爵 Matt Ridley，二人均为畅销书作家。

斩获最高奖项 Grand Prize 的论文来自经济学类别，作者 Emma Luo 在文中探讨了“私有制还是公有制：平衡之道” (Private or Public Ownership: A Balancing Act) 这一议题。 她通过原创性研究，探讨了政府干预与监管在塑造社会、经济和环境成果方面的作用。

Emma Luo 在颁奖典礼后接受了采访，她表示：“我一直都很热爱人文学科，无论是音乐、创意写作还是经济学，都能让我乐在其中。 我也很乐于向他人传递这份热爱。

我无比感激这次机会，它为我筑起了通向未来的阶梯，更点燃了我对经济学的热爱。

这个奖项是对我的褒奖，也是对我所在社区的肯定，因为这并非我一个人的功劳，背后还承载着许多人的付出。他们在我的成长过程中给予了莫大支持。

我们要坚持热爱，不负梦想。”

John Locke Global Essay Prize 共设哲学、政治学、经济学、历史、心理学、神学和法律主题，邀请参赛者围绕广泛的话题撰写论文。

评审团由来自牛津、剑桥、常春藤盟校等世界知名学府的资深学者组成，每个类别均有严格的评选流程，最佳论文将获颁 Grand Prize。

John Locke Global Essay Prize 首席评审 Terence Kealey 教授表示：

“本届竞赛竞争异常激烈， 我审阅的论文都非常优秀。

我们看好文笔精湛的论文， 但更青睐能够从个人视角审视问题、阐明独到见解的文章，也就是说，文章既要充分论证观点，又要展现出鲜明的个人特色。”

John Locke Institute 院长 Martin Cox 表示：

“在 John Locke Institute，我们努力引导学生倾听对立观点，去理解那些批判自己立场的人。 这项竞赛正是我们践行此理念的体现。 学生需要学会从多元视角审视问题， 这是当今世界所需的重要素养。

本届竞赛设置了激励措施，对辛勤备赛的优秀青少年表示肯定， 对他们志存高远、追求目标的选择表示嘉许。 当他们亲临现场，见证颁奖典礼的盛大时刻时，必能体会到付出终有回报。”

关于 John Locke Institute：https://www.johnlockeinstitute.com/