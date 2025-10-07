Bitget lleva Fast Lane a Indonesia con MotoGP y Smarter Speed Challenge 2.0

VICTORIA, Seychelles, Oct. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la Bolsa Universal (UEX) más grande del mundo, aumentó la energía en el Gran Premio de Indonesia en Mandalika, que se celebró del 3 al 5 de octubre, y reunió la emoción del automovilismo y la innovación Web3 bajo un mismo techo. Tras el éxito de las activaciones en Italia, Alemania y España, la presencia de Bitget en Indonesia marcó otro hito en su colaboración con MotoGP a nivel mundial, liderada por el cinco veces campeón del mundo Jorge Lorenzo.

En el circuito internacional de Mandalika, Bitget mostró su característica combinación de adrenalina y tecnología en un estand de dos pisos dedicado a los aficionados a la innovación. Los visitantes exploraron un simulador de MotoGP a escala real, desafíos interactivos y sesiones fotográficas en el sitio, además de recibir productos exclusivos de edición limitada. Lo más destacado del fin de semana fue cuando Jorge Lorenzo visitó en persona el estand de Bitget, donde se reunió con sus admiradores, firmó recuerdos y compartió sus impresiones sobre su trayectoria como piloto, lo que le añadió el carisma de la estrella y más emoción a un ambiente ya de por sí electrizante. La experiencia exclusiva reflejó el espíritu de Bitget “Make It Count” (Haz que valga la pena), que celebra la precisión, el control y la velocidad intrépida tanto en la pista como en el ámbito de las operaciones.

El fin de semana también marcó el lanzamiento de Smarter Speed Challenge 2.0, #NoBlinkLap, el minijuego en línea mundial de Bitget inspirado en la intensidad de MotoGP y las decisiones en fracciones de segundo que definen tanto las carreras como las operaciones de criptomonedas. Tras su debut en Barcelona, Challenge 2.0 subió el nivel en Indonesia, donde los aficionados pusieron a prueba su concentración en un desafío de 30 segundos sin parpadear y compitieron contrarreloj en una carrera de 90 segundos para triunfar en la clasificación. Los ganadores obtendrán experiencias VIP exclusivas en las próximas carreras de MotoGP, lo que convertirá el éxito virtual en recompensas del mundo real.

"Bitget siempre ha creído que la velocidad, la precisión y el control definen el éxito, tanto en la pista como en las operaciones y en la vida", afirmó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. "Nuestra colaboración con MotoGP va más allá de la visibilidad; se trata de comunidad. El sudeste asiático cuenta con uno de los públicos más apasionados por las criptomonedas y los deportes de motor, y este evento nos permite conectar con nuestros valiosos espectadores VIP y usuarios de una forma real, emocionante y profundamente personal".

El GP de Indonesia fue más que una demostración; fue el reflejo de la evolución de Bitget hacia una Bolsa Universal (UEX), una plataforma que va más allá de las operaciones para conectar culturas, tecnología y finanzas. Al igual que MotoGP redefine de forma constante la velocidad, Bitget está redefiniendo lo que puede ser una bolsa: más rápida, más inteligente y más conectada con sus usuarios.

Smarter Speed Challenge 2.0 se desarrollará hasta el 17 de noviembre, y se invita a participantes de todo el mundo a unirse a la carrera, ascender en la clasificación y ganar premios exclusivos. A medida que avanza la serie, su mensaje sigue siendo claro: en el mundo de las criptomonedas, al igual que en las carreras, cada segundo cuenta.

Juegue al minijuego MotoGP aquí.

