Bitget met les gaz en Indonésie avec le MotoGP et le Smarter Speed Challenge 2.0

VICTORIA, Seychelles, 07 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus importante bourse universelle (UEX) du monde, a fait monter l’adrénaline lors du Grand Prix d’Indonésie à Mandalika, du 3 au 5 octobre, en réunissant la passion du sport automobile et l’innovation Web3 sous le même toit. Après des activations réussies en Italie, en Allemagne et en Espagne, la présence de Bitget en Indonésie marque une nouvelle étape majeure dans son partenariat mondial avec MotoGP, mené par le quintuple champion du monde Jorge Lorenzo.

Sur le circuit international de Mandalika, Bitget a exposé sa signature mêlant adrénaline et technologie par le biais d’un stand innovant de deux étages dédié aux fans. Les visiteurs ont pu vivre l’expérience d’un simulateur MotoGP grandeur nature, relever des défis interactifs, participer à des séances photo et repartir avec des goodies exclusifs en édition limitée. Le moment fort du week-end a été la visite de Jorge Lorenzo en personne sur le stand Bitget, où il a rencontré ses fans, dédicacé des objets souvenirs et partagé des anecdotes sur sa carrière, ajoutant une touche de prestige et d’enthousiasme à une atmosphère déjà électrisante. Cette expérience reflète l’esprit « Make It Count » de Bitget : une philosophie qui célèbre la précision, le contrôle, la vitesse et la témérité, sur le circuit comme dans l’univers du trading.

Le week-end a également marqué le lancement du Smarter Speed Challenge 2.0 — #NoBlinkLap, un mini-jeu en ligne mondial de Bitget inspiré de l’intensité du MotoGP et des décisions prises en une fraction de seconde, qui caractérisent aussi bien l'univers de la course que celui du trading crypto. Après un premier lancement à Barcelone, la version 2.0 du défi a pris un nouvel élan en Indonésie, où les fans ont pu tester leur concentration lors d’un défi de 30 secondes sans cligner des yeux, puis s’affronter dans une course de 90 secondes pour atteindre le sommet du classement. Les gagnants recevront des expériences VIP exclusives lors des prochaines courses MotoGP, transformant leurs succès virtuels en récompenses bien réelles.

« Bitget a toujours considéré que la vitesse, la précision et le contrôle sont les clés du succès, sur le circuit, dans le trading et dans la vie », a déclaré Gracy Chen, CEO de Bitget. « Notre partenariat avec MotoGP ne se limite pas à la visibilité, il concerne aussi la communauté. L'Asie du Sud-Est compte parmi les publics les plus passionnés par la cryptomonnaie et le sport automobile, et cet événement nous permet d'entrer en contact avec nos VIP et nos utilisateurs privilégiés d'une manière authentique, passionnante et profondément personnelle. »

Le Grand Prix d’Indonésie a été bien plus qu’une simple vitrine : il a illustré l’évolution de Bitget en une bourse universelle (UEX), allant au-delà du trading pour relier la culture, la technologie et la finance. Tout comme le MotoGP repousse sans cesse les limites de la vitesse, Bitget redessine ce qu’une bourse peut être : plus rapide, plus intelligente et plus connectée à ses utilisateurs.

Le Smarter Speed Challenge 2.0 se poursuit jusqu’au 17 novembre. Les participants du monde entier sont invités à entrer dans la course, pour grimper au sommet du classement et gagner des récompenses exclusives. Alors que l'aventure continue, le message de Bitget reste clair : dans la crypto, comme sur le circuit, chaque seconde compte.

Jouez au mini-jeu MotoGP ici.

Établie en 2018, Bitget est la première bourse universelle (UEX) au monde. Au service de plus de 120 millions d'utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s'engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel au Bitcoin, à l'Ethereum, et à d'autres cryptomonnaies. Bitget Wallet est un portefeuille crypto non-custodial de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains, ainsi que des millions de cryptomonnaies.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l'Est, de l'Asie du Sud-Est et de l'Amérique latine. Dans l'univers des sports mécaniques, Bitget est le partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™, l'un des championnats les plus passionnants du monde.

