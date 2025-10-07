Bitget הביאה את הנתיב המהיר לאינדונזיה עם MotoGP ואתגר המהירות החכמה 2.0

ויקטוריה, איי סיישל, Oct. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הזריקה אנרגיה במרוץ הגרנד פרי של אינדונזיה שהתקיים במנדליקה, בין ה-3 ל-5 באוקטובר, ואיחדה את הריגוש של הספורט המוטורי עם חדשנות Web3 תחת קורת גג אחת. לאחר הפעילויות המוצלחות באיטליה, גרמניה וספרד, נוכחותה של Bitget באינדונזיה סימנה ציון דרך נוסף בשותפות הגלובלית שלה עם MotoGP, בהובלת אלוף העולם חמש פעמים חורחה לורנצו.

במסלול הבינלאומי במנדליקה, Bitget הציגה את השילוב הייחודי של אדרנלין וטכנולוגיה באמצעות דוכן חדשנות שהורכב משתי קומות. המבקרים יכלו להשקיע את עצמם בסימולטור MotoGP בקנה מידה מלא, אתגרים אינטראקטיביים והזדמנויות צילום, תוך שהם לוקחים הביתה מוצרים בלעדיים במהדורה מוגבלת. גולת הכותרת של סוף השבוע הגיעה כאשר חורחה לורנצו עצמו ביקר בדוכן Bitget ופגש מעריצים, חתם על מזכרות וחלק תובנות ממסע המרוצים שלו, והוסיף הילה של כוכבים והתרגשות לאווירה שגם כך הייתה מחשמלת. החוויה שיקפה את Make It Count, הרוח הייחודית של Bitget, וחגגה דיוק, שליטה ומהירות חסרת פחד על המסלול וגם בזירת המסחר.

באותו סוף שבוע הושק גם אתגר המהירות החכמה 2.0 – NoBlinkLap#, המיני-משחק הגלובלי והמקוון של Bitget בהשראת האינטנסיביות של ה-MotoGP וההחלטות המהירות שצריך לקבל במרוצים וגם במסחר קריפטוגרפי. לאחר הופעת הבכורה שלו בברצלונה, האגתר החדש העלה הילוך באינדונזיה, כאשר האוהדים בוחנים את הריכוז של הם באתגר של 30 שניות ללא מצמוץ ומרוצים נגד הזמן בריצה של 90 שניות כדי להשאיר את החותם שלהם על הטבלה. הזוכים יזכו בחוויות VIP בלעדיות במרוצי ה-MotoGP הקרובים, והם יובילו את ההצלחה הווירטואלית לכדי קבלת תגמולים בעולם האמיתי.

"Bitget תמיד האמינה שמהירות, דיוק ושליטה מגדירים הצלחה, על המסלול, במסחר ובחיים", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "השותפות שלנו ב-MotoGP היא יותר מאשר נראות; זה קשור לקהילה. בדרום מזרח אסיה יש את אחד הקהלים הנלהבים ביותר של קריפטו וספורט מוטורי, והאירוע הזה מאפשר לנו להתחבר לאח"מים ולמשתמשים המוערכים שלנו בצורה שמרגישה אמיתית, מרגשת ואישית מאוד".

מרוץ הגרנד פרי של אינדונזיה היה יותר מסתם תצוגה: הוא היה השתקפות ההתפתחות של Bitget לבורסה אוניברסלית (UEX), פלטפורמה שצועדת מעבר למסחר כדי לחבר תרבות, טכנולוגיה ופיננסים. בדיוק כפי שאליפות ה-MotoGP מגדירה מחדש שוב ושוב מהי מהירות, Bitget מעצבת מחדש את מה שהבורסה יכולה להיות: מהירה יותר, חכמה יותר ומחוברת יותר למשתמשים שלה.

אתגר המהירות החכמה 2.0 יימשך עד ה-17 בנובמבר, כאשר משתתפים מכל העולם מוזמנים להצטרף למרוץ, לטפס בטבלה ולזכות בפרסים בלעדיים. ובעת שהאליפות ממשיכה למרוץ הבא, המסר של Bitget נותר ברור: בקריפטוגרפיה, בדיוק כמו במרוצים, כל שנייה חשובה.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין, מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית התומך ביותר מ- 130 רשתות בלוקצ'יין ומיליוני אסימונים. היא מציעה מסחר מרובה רשתות, הימורים, תשלומים וגישה ישירה ליותר מ-20,000 אפליקציות מבוזרות, עם המרות מתקדמות ותובנות שוק מובנות בפלטפורמה אחת.

Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל-UNICEF כדי לתמוך בחינוך 1.1 מיליון איש עד 2027 . בעולם הספורט המוטורי בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™, מאליפויות המרוצים המרגשות ביותר בעולם.

