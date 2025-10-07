ビットゲット (Bitget)、MotoGPおよびスマーター・スピード・チャレンジ2.0 (Smarter Speed Challenge 2.0) でインドネシアにスピードの興奮をもたらす

セーシェル共和国ヴィクトリア発, Oct. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲットは、10月3日から5日にかけてマンダリカ (Mandalika) で開催されたインドネシア・グランプリで、モータースポーツのスリルとWeb3の革新を融合させたエネルギッシュな体験を提供した。 イタリア、ドイツ、スペインでの成功に続き、ビットゲットのインドネシアでの展開は、5度の世界チャンピオンであるホルヘ・ロレンソ (Jorge Lorenzo) が主導するMotoGPとのグローバルパートナーシップにおける新たなマイルストーンとなった。

マンダリカ・インターナショナル・サーキット (Mandalika International Circuit) では、ビットゲットがアドレナリンとテクノロジーを融合させた2階建ての革新型ファンブースを披露した。 来場者は、実物大のMotoGPシミュレーター、インタラクティブなチャレンジ、そして会場でのフォト撮影に熱中し、限定版の特製グッズを手にした。 週末のハイライトは、ホルヘ・ロレンソ本人がビットゲットのブースを訪れた瞬間であった。同氏はファンと交流し、記念品にサインし、自身のレーシングキャリアに関する見識を共有することで、すでに熱気に包まれていた会場にさらなるスターの輝きと興奮をもたらした。 この体験は、トラック上でも取引の場でも精密さ、コントロール、そして恐れを知らぬスピードを称える、ビットゲットならではの「価値あるものにする (Make It Count) 」精神を体現していた。

この週末には、MotoGPの迫力と、レースおよび暗号資産取引の両方を特徴づける瞬時の判断力に着想を得た、ビットゲットのグローバルオンラインミニゲームスマーター・スピード・チャレンジ2.0 — #NoBlinkLapも発表された。 バルセロナでの初開催に続き、チャレンジ2.0はインドネシアでさらなる進化を遂げた。ファンは30秒間瞬きを我慢して集中力を競い、90秒間のタイムアタックでランキング上位を目指した。 勝者は今後のMotoGPレースで限定VIP体験を得ることができ、バーチャルな成功を現実の報酬へとつなげる。

「ビットゲットは常に、スピード、精度、そしてコントロールこそが成功を定義すると信じてきました。それはサーキット上でも、取引でも、そして人生においても同じです」とビットゲットの最高経営責任者であるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べた。 「MotoGPとのパートナーシップは、単なる認知度向上のためのものではなく、コミュニティのためのものです。 東南アジアには、暗号資産とモータースポーツの両方に情熱を持つ観客が多く、このイベントは、私たちが大切にするVIPやユーザーの方々と、よりリアルで刺激的かつ深いつながりを築く機会となりました」

インドネシアGPは単なるショーケースではなく、文化、テクノロジー、そして金融を結びつけ、取引の枠を超えたプラットフォームとして進化するユニバーサル取引所 (Universal Exchange)(UEX) としてのビットゲットの姿を映し出していた。 MotoGPが常にスピードの概念を再定義してきたように、ビットゲットもまた、取引所とは何であるかという概念を再構築している。より速く、より賢く、そしてユーザーとより深くつながる存在へと進化しているのである。

スマーター・スピード・チャレンジ2.0は11月17日まで開催されており、世界中の参加者がレースに参加し、ランキングを競い、限定賞品を獲得できる。 シリーズが続く中で、ビットゲットのメッセージは明確である。暗号資産の世界でもレースと同じく、すべての瞬間が勝負である。

MotoGPミニゲームはこちらからプレイ可能

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) である。 150以上の国と地域で1億2,000万人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン (Bitcoin) 価格、イーサリアム (Ethereum) 価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 ビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet) は、130以上のブロックチェーンと数百万種類のトークンに対応する、業界有数のノンカストディアル型暗号資産ウォレットである。 マルチチェーン取引、ステーキング、決済、2万以上のDAppsへの直接アクセスを提供し、高度なスワップ機能や市場インサイトも統合されたオールインワンプラットフォームとなっている。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグラ・リーガ (LALIGA) の公式暗号通貨パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフと協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 モータースポーツの世界では、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

