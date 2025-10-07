Bitget 联手 MotoGP，携 Smarter Speed Challenge 2.0 小游戏，为印尼带来极速体验

维多利亚，塞舌尔, Oct. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 10 月 3 日至 5 日，全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget 在印度尼西亚曼达利卡举办的世界摩托车锦标赛印尼大奖赛 (Indonesia Grand Prix) 上掀起热潮，将赛车运动的激情与 Web3 创新完美融合。 继在意大利、德国和西班牙成功开展活动之后，Bitget 在印度尼西亚的亮相标志着其与 MotoGP 全球合作的又一里程碑，此次合作由五届赛车世界冠军 Jorge Lorenzo 领衔。

在曼达利卡国际赛道，Bitget 以一座双层创新粉丝互动区，充分展示了该企业标志性的激情与科技的融合。 粉丝们沉浸在等比例 MotoGP 模拟器、各种互动挑战以及现场合影机会中，同时还能把独家限量版纪念品带回家。 本周末的重头戏是 Jorge Lorenzo 亲临 Bitget 互动区，与粉丝面对面，为纪念品签名，并分享了自己赛车生涯中的感悟，为本就热烈的氛围更添了一抹星光与激情。 这场体验彰显了 Bitget 独具特色的“Make It Count”（把握每一刻）精神，即在赛道和交易场上同样追求精准、掌控力和无畏的速度。

本周末还上线了 Smarter Speed Challenge 2.0 — #NoBlinkLap，这是一款由 Bitget 推出的全球线上小游戏，灵感源自 MotoGP 赛事的激烈氛围以及在赛车和加密货币交易中决定胜负的瞬间决策。 继在巴塞罗那首次亮相之后，Challenge 2.0 小游戏在印度尼西亚进行了升级，粉丝们在 30 秒不眨眼挑战中测试自己的专注力，在 90 秒限时赛中争分夺秒，角逐排行榜的荣耀位置。 获胜者将在接下来的 MotoGP 赛事中获得独家 VIP 体验，将虚拟世界的胜利转化为现实世界的奖励。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示，“Bitget 一直坚信，速度、精准和掌控力决定着成功，无论是在赛道上、交易中还是生活中。 我们与 MotoGP 的合作不仅仅是为了提高知名度，更是为了打造社区。 东南亚拥有最热情的加密货币和赛车运动爱好者群体之一，而此次大奖赛让我们能够以一种真实、激动人心且极具个性化的方式与尊贵的 VIP 客户和用户建立联系。”

印尼大奖赛不仅仅是一场展示会，更是 Bitget 向全景交易所 (UEX) 发展的映射，是一个超越交易，将文化、科技与金融相连接的平台。 正如 MotoGP 不断重新定义速度一样，Bitget 正在重塑交易所的各种可能：更快、更智能，并且与用户联系更紧密。

Smarter Speed Challenge 2.0 活动将持续至 11 月 17 日，全球参与者受邀参赛，登上排行榜并赢取专属奖品。 随着该系列的持续举办，Bitget 想要传递的信息依然明确：在加密货币领域，就像在赛车中一样，每一秒都至关重要。

点击此处畅玩 MotoGP 小游戏。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球最大的全景交易所 (UEX)。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 1.2 亿多用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 是一款领先的非托管加密货币钱包，支持 130 余条区块链以及数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

