Bitget 與 MotoGP 攜手透過 Smarter Speed Challenge 2.0 為印尼開創疾速新紀元

維多利亞，塞舌爾, Oct. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所（Universal Exchange，簡稱 UEX）Bitget 在 10 月 3 日至 5 日的曼達利卡印尼格蘭披治大賽現場引爆熱潮，讓賽車激情與 Web3 創新熱熾碰撞。 繼在意大利、德國及西班牙取得圓滿成功後，Bitget 是次登陸印尼成為與 MotoGP 全球合作夥伴關係的另一個里程碑，活動由五屆世界冠軍 Jorge Lorenzo 帶領。

Bitget 於曼達利卡國際賽車場打造雙層創新粉絲展位，完美演繹熱血與科技交融的品牌標誌性體驗。 訪客盡情享受全規格 MotoGP 模擬賽車、互動挑戰及現場拍照體驗，同時將限量版周邊紀念品帶回家中。 週末活動高潮由 Jorge Lorenzo 親臨 Bitget 展位掀起序幕，他與車迷見面、簽名留念並暢談賽車心路歷程，為本已熱血沸騰的現場再添巨星光芒、狂熱激情。 這場體驗盡展 Bitget 「把握價值、成就非凡 (Make It Count)」的品牌精神，頌揚在賽道及交易場上的精準、控制及無畏速度。

週末同時啟動 Smarter Speed Challenge 2.0 — #NoBlinkLap，這款 Bitget 全球網上小遊戲的設計靈感源自 MotoGP 的激烈競技與決勝瞬間的特質，體現賽車與加密交易的共同精髓。 繼在巴塞隆拿首度登場後，Challenge 2.0 在印尼全面升級，車迷可透過 30 秒不眨眼挑戰測試專注力，並於 90 秒極速衝刺中角逐排行榜殊榮。 獲勝者將在未來 MotoGP 賽事中享有獨家 VIP 體驗，將虛擬成就轉化為現實獎勵。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「Bitget 向來堅信，不論在賽道、交易還是人生中，速度、精準和控制都是成功關鍵。 我們與 MotoGP 的合作夥伴關係不僅為了加強曝光，更是為了凝聚社群。 東南亞匯集了全球極致狂熱的加密貨幣與賽車愛好者，而這次活動正好讓我們與重要 VIP 及用戶確切建立親切無比的精彩互動。」

印尼格蘭披治大賽不僅是個展示舞台；更體現出 Bitget 已演變成為一間全景交易所 (UEX)。這個平台超越交易框架，進一步聯繫文化、科技與金融。 如同 MotoGP 不斷突破速度極限一樣，Bitget 正在重塑交易所的可能性：更迅捷、更明智，與用戶建立更緊密的連繫。

Smarter Speed Challenge 2.0 活動將持續至 11 月 17 日，誠邀全球參與者加入競速、勇闖排行榜、贏取獨家尊享的獎品。 隨著賽事持續進行，Bitget 傳達的訊息始終明確清晰：加密貨幣世界猶如賽車一樣，分秒必爭。

在此暢玩 MotoGP 小遊戲。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球最具規模的全景交易所（Universal Exchange，簡稱 UEX）。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣、以太坊及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 是領先的非託管加密貨幣錢包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

