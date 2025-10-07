Alma íbúðafélag hf.: Útgáfa á nýjum skuldabréfaflokki AL101028

Alma íbúðafélag hf. hefur lokið sölu á skuldabréfum í nýjum skuldabréfaflokki, AL101028, sem gefinn er út undir útgáfuramma félagsins.

Skuldabréfaflokkurinn AL101028 er óverðtryggður og ber fljótandi vexti tengdum 1 mánaða REIBOR vöxtum að viðbættu 1,30% vaxtaálagi. Lokagjalddagi flokksins er 10. október 2028. Skuldabréfaflokkurinn er veðtryggður samkvæmt almennu tryggingarfyrirkomulagi.

Seld voru skuldabréf að nafnverði 1.300 m.kr. á pari.

Arctica Finance hf. hafði umsjón með sölu skuldabréfanna og töku þeirra til viðskipta.

Greiðslu- og uppgjörsdagur er föstudagurinn 10. október 2025.

Nánari upplýsingar veitir:

Ingólfur Árni Gunnarsson, framkvæmdastjóri Ölmu íbúðafélags hf., ingolfur@al.is.


