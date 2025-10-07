SYNERGIE : AMF - Déclaration mensuelle des droits de vote au 30 septembre 2025

Information Réglementée

Nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social au 30 septembre 2025

(Article L.233-8 II du Code de Commerce

et les articles 221-1 et 223-16 du Règlement Général de l’AMF)

30 septembre 2025 Nombre total d’actions composant le capital 24 362 000 Nombre total de droits de vote exerçables 39 626 798 Nombre total de droits de vote, calculé sur la base de l’ensemble des actions composant le capital, y compris les actions privées de droits de vote* 41 127 625

*Actions auto-détenues (actions propres et actions détenues dans le cadre du contrat de liquidité).

Coté au compartiment B d’Euronext Paris (ISIN FR0000032658), SYNERGIE est un acteur majeur et indépendant dans la Gestion Globale des Ressources Humaines avec un réseau de 800 agences en Europe, au Canada et en Australie.

SYNERGIE fait partie des indices CAC All Shares & CAC Industrials.

ISIN FR0000032658 Reuters SDGI.PA Bloomberg SDG FP

www.synergie.com

Fait à Boulogne Billancourt le 6 octobre 2025

Signature :

Yannick Ouvrard

Directeur Administratif et Financier Groupe

Pièce jointe