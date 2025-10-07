Landsbankinn hf.: Niðurstaða útboðs sértryggðra skuldabréfa

Landsbankinn lauk í dag útboði sértryggðra skuldabréfa þar sem þrír flokkar voru boðnir til sölu.
Fjögur tilboð að fjárhæð 520 m. kr. að nafnverði bárust í flokkinn LBANK CB 27 á ávöxtunarkröfu á bilinu 7,50%-7,53%. Tilboðum að fjárhæð 520 m. kr. var tekið í flokkinn á ávöxtunarkröfunni 7.53%. Heildarstærð flokksins eftir viðbótarútgáfuna verður 67.280 m. kr.
Níu tilboð að fjárhæð 2.700 m. kr. að nafnverði bárust í flokkinn LBANK CB 29 á ávöxtunarkröfu á bilinu 7,44%-7,48%. Tilboðum að fjárhæð 2.600 m. kr. var tekið í flokkinn á ávöxtunarkröfunni 7.47%. Heildarstærð flokksins eftir viðbótarútgáfuna verður 46.440 m. kr.
Fimm tilboð að fjárhæð 1.460 m. kr. að nafnverði bárust í flokkinn LBANK CBI 31 á ávöxtunarkröfu á bilinu 3,78%-3,79%. Tilboðum að fjárhæð 1.460 m. kr. var tekið í flokkinn á ávöxtunarkröfunni 3,79%. Heildarstærð flokksins eftir viðbótarútgáfuna verður 19.340 m. kr.
Áætlaður uppgjörsdagur er 14. október 2025.
Arion banki, Íslandsbanki og Kvika sinna viðskiptavakt með sértryggða skuldabréfaflokka Landsbankans. Lánshæfiseinkunn sértryggðra skuldabréfa Landsbankans er A+ með stöðugum horfum samkvæmt mati S&P.
Sértryggðu skuldabréfin eru gefin út með leyfi frá Fjármálaeftirlitinu með vísan í lög nr. 11/2008 og reglur Fjármálaeftirlits nr. 190/2023. Nánari upplýsingar um skuldabréfin og tryggingasafnið má finna á vefsvæði fjármögnunar bankans, Fjármögnun Landsbankans - Landsbankinn.
Þessi tilkynning er birt af Landsbankanum hf. og inniheldur upplýsingar sem töldust eða kunna að hafa talist innherjaupplýsingar í skilningi 7. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og Ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um markaðssvik (MAR), sbr. lög nr. 60/2021, um aðgerðir gegn markaðssvikum. Tilkynning þessi er gerð af Hreiðari Bjarnasyni, framkvæmdastjóra fjármála hjá Landsbankanum hf., í samræmi við upplýsingaskyldu Landsbankans hf. samkvæmt MAR og 2. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EU) 2016/1055.