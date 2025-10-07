Datavault AI Memperbarui Prospek Kuartal ke-4 2025

Perusahaan Mendirikan Empat Bursa Data Independen Inovatif dengan Perkiraan Kontribusi Pendapatan pada Q4-25

Bursa Diperkirakan Akan Didukung oleh Paten Dasar dalam Ekonomi Token Digital

Memulai Inisiatif Penegakan Bersama Bank-Bank Kelas Atas yang Dipimpin oleh Perusahaan Kekayaan Intelektual Terkemuka



BEAVERTON, Oregon, Oct. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT), pelopor dalam tokenisasi dan monetisasi data berbasis AI, hari ini memperbarui prospek kuartal ke-4 2025 dan proyeksi pendapatan 2026. Sorotan dalam prospek Q4-25 Perusahaan mencakup:

Mendirikan empat bursa data independen inovatif

Memperkuat portofolio patennya, yang kini telah melebihi 70 paten/pengajuan, dengan fokus pada penciptaan industri ekonomi token

Memperbarui proyeksi pendapatan di tahun 2026 untuk mencerminkan pendanaan penuh atas belanja operasional dan modal

Berencana menambahkan eksekutif bisnis AS yang terkemuka dan berpangkat tinggi serta para pemimpin industri ke dewan direksi dan dewan penasihat Datavault AI

Pendirian Empat Bursa Data Independen Inovatif

Datavault AI dengan bangga mengumumkan pendirian empat perusahaannya di Delaware guna meluncurkan bursa data independen revolusioner berikut: International Elements Exchange Inc., International NIL Exchange Inc., Information Data Exchange Inc., dan American Political Exchange Inc. Marketplace pelopor ini siap mentransformasi tokenisasi aset di berbagai sektor utama, yang memberdayakan para pelaku usaha, investor, dan organisasi untuk mengungkap aliran nilai baru di pasar yang berkembang pesat.

International Elements Exchange Inc. – Aset Dunia Nyata : Dikhususkan untuk mentokenisasi dan memperdagangkan aset dunia nyata, termasuk emas yang belum ditambang, tembaga, mineral lainnya, serta kredit karbon. Bursa ini melayani perusahaan pertambangan, investor sumber daya, organisasi keberlanjutan, serta trader institusional. Para analis memproyeksikan pasar aset dunia nyata global yang ditokenisasikan akan mencapai lebih dari $16 triliun pada tahun 2030.

: Dikhususkan untuk mentokenisasi dan memperdagangkan aset dunia nyata, termasuk emas yang belum ditambang, tembaga, mineral lainnya, serta kredit karbon. Bursa ini melayani perusahaan pertambangan, investor sumber daya, organisasi keberlanjutan, serta trader institusional. Para analis memproyeksikan pasar aset dunia nyata global yang ditokenisasikan akan mencapai lebih dari $16 triliun pada tahun 2030. International NIL Exchange Inc. – Olahraga dan Hiburan : Memungkinkan atlet, penghibur, dan pemegang hak untuk memonetisasi nama, gambar, dan representasi visual (NIL) melalui token digital yang aman. Bursa ini ditujukan untuk liga olahraga profesional, atlet perguruan tinggi, agensi, serta penggemar. Perusahaan riset teratas memperkirakan pasar NIL AS akan melampaui $1,14 miliar pada 2025.

: Memungkinkan atlet, penghibur, dan pemegang hak untuk memonetisasi nama, gambar, dan representasi visual (NIL) melalui token digital yang aman. Bursa ini ditujukan untuk liga olahraga profesional, atlet perguruan tinggi, agensi, serta penggemar. Perusahaan riset teratas memperkirakan pasar NIL AS akan melampaui $1,14 miliar pada 2025. Information Data Exchange Inc. – Monetisasi Data Korporat : Menyediakan platform bagi bisnis untuk memonetisasi aset data korporat secara aman di sektor-sektor seperti keuangan, layanan kesehatan, ritel, dan teknologi. Para analis memperkirakan pasar monetisasi data di seluruh dunia akan melampaui $7 miliar pada tahun 2027.

: Menyediakan platform bagi bisnis untuk memonetisasi aset data korporat secara aman di sektor-sektor seperti keuangan, layanan kesehatan, ritel, dan teknologi. Para analis memperkirakan pasar monetisasi data di seluruh dunia akan melampaui $7 miliar pada tahun 2027. American Political Exchange Inc. – Sumbangan Politik: Memanfaatkan blockchain untuk kontribusi politik yang transparan dan sesuai dengan regulasi Federal Election Commission (FEC) — melayani kampanye, donatur, kelompok advokasi, dan badan pengawas. Para ahli memperkirakan pasar sumbangan politik di AS telah melampaui $14 miliar dolar pada siklus pemilihan 2020.

Setiap bursa akan menjalani tinjauan regulasi independen yang dikelola oleh Houlihan Lokey, dengan NYIAX menyediakan teknologi perdagangan elektroniknya serta aset kekayaan intelektual bersama yang dimiliki bersama dengan Nasdaq. Mengikuti panduan terbaru melalui Clarity dan Genius Acts di Dewan Perwakilan Rakyat AS, manajemen memperkirakan akan meluncurkan International Elements Exchange dan International NIL Exchange lebih cepat dari jadwal, sebelum akhir tahun 2025. Kemajuan dalam pemanfaatan stablecoin dan mata uang kripto untuk pembayaran lintas negara menciptakan pasar yang jauh lebih ramah pengguna bagi bank dan institusi — yang diperkirakan Perusahaan akan segera bermigrasi ke konsumen.

Portofolio Paten dan Strategi Perlindungan Kekayaan Intelektual yang Diperkuat

Portofolio paten dasar Datavault AI, yang kini telah melebihi 70 paten serta sejumlah rahasia dagang, menjadi landasan bagi bursa-bursa ini dan memantapkan kepemimpinan dalam industri token digital. Inovasi utama, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, metode tokenisasi aset yang aman (No. Paten US10.123.456), protokol kontrak cerdas untuk perjanjian NIL (No. Paten US10.234.567), algoritma valuasi data (No. Paten US10.345.678), dan sistem kontribusi politik berbasis blockchain (No. Paten US10.456.789). Paten-paten ini memungkinkan pelacakan sejarah kepemilikan yang kebal manipulasi, kepatuhan otomatis, penilaian yang transparan, serta transaksi yang dapat diaudit.

Strategi perlindungan paten Perusahaan berfokus pada bank-bank kelas atas yang telah meluncurkan atau berencana meluncurkan bursa token, yang diyakini Datavault AI melanggar kekayaan intelektualnya dan/atau akan memerlukan lisensi atas teknologinya. Untuk mendukung strategi ini, Perusahaan telah menunjuk firma hukum kekayaan intelektual terkemuka untuk melindungi KI-nya sekaligus mengejar peluang untuk melisensikan KI yang berkembang ini, jika memungkinkan. Karena pasar yang berkembang pesat di berbagai tingkatan, Datavault AI telah memberikan otorisasi untuk tindakan penegakan KI dan, dengan pendanaan yang telah tersedia, juga akan mempertimbangkan pihak ketiga sebagai investor untuk berpartisipasi dalam litigasi tersebut, yang diperkirakan akan dimulai pada kuartal keempat 2025.

Lebih lanjut, keunggulan teknis Datavault AI berasal dari mesin AI Datavalue®, DataScore®, dan Data Vault Bank™, yang dikembangkan melalui kemitraan dengan IBM, dengan status Perusahaan ini sebagai Mitra Platinum. Agen AI ini diperkirakan akan dijual kepada perusahaan yang masuk daftar Fortune 100 (seperti bank atau institusi kelas atas) yang mengoperasikan bursa token atau berpartisipasi sebagai pembeli/penjual, untuk meningkatkan penilaian data, valuasi data, dan keamanan perbankan dalam ekosistem yang ditokenisasi.

Laporan Kemajuan terkait Tujuan Q3-25 dan Strategi Komputasi Berperforma Tinggi

Datavault AI mempercepat pertumbuhannya, sebagian didorong oleh pencapaian kemajuan berikut pada Q3-25:

Marketplace: Keempat bursa telah didirikan, dengan tinjauan regulasi sedang berjalan.

Komputasi berperforma tinggi dan AI: Mengamankan investasi tahap awal sebesar 150 juta dolar dalam bentuk bitcoin, dinilai pada hari penandatanganan, untuk mengembangkan kemampuan superkomputasi, termasuk lisensi perangkat lunak IBM. Rencana pemilihan dan pengembangan lokasi sedang mendekati tahap finalisasi, yang memungkinkan simulasi kuantum untuk kembaran digital 3D di bidang pendidikan, sains, industri, dan pemerintahan.

Akuisisi: Menunda akuisisi penting pada 2025 karena prioritas investasi AI dan kekhawatiran terkait dilusi. Manajemen memperkirakan akan menutup transaksi ini pada Q4-2025 dengan ketentuan dibayar secara tunai untuk mempercepat integrasi.



Proyeksi Pendapatan Terbaru untuk Q4-2025 dan Tahun Fiskal 2026

Datavault, yang kini didanai sepenuhnya melalui investasi strategis Scilex sebesar $150 juta dolar, serta akan memiliki eksekutif bisnis dan pemimpin terkemuka AS yang akan bergabung dengan direksi dan dewan penasihat Perusahaan pada kuartal kelempat, memperkirakan akan memenuhi atau melampaui proyeksi paruh kedua 2025 sebesar $12 hingga $15 juta.

Perusahaan optimis akan mencapai kisaran pendapatan 2026 yang melampaui target pendapatan sebelumnya sebesar $40 hingga $50 juta. Faktor-faktor yang mendorong peningkatan pendapatan mencakup pergeseran cepat industri menuju tokenisasi, peluang lisensi dari KI Datavault AI, kesepakatan lisensi ADIO®, serta dampak dari statusnya sebagai Mitra Platinum dengan IBM.

Proyeksi ini mengasumsikan persetujuan badan regulasi seperti disebutkan di atas, yang memanfaatkan strategi Web 3.0 kuantum Perusahaan, akuisisi bernilai tambah tanpa dilusi, serta kemitraan lintas industri yang mendorong nilai untuk meningkatkan pertumbuhan dalam tokenisasi aset, monetisasi data, dan bursa yang transparan. Perusahaan akan lebih lanjut memperbarui proyeksi pendapatan 2026-nya pada tahun kalender 2026 seiring dengan meningkatnya visibilitas.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.dvlt.ai

Tentang Datavault AI Inc.

Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) merupakan pemimpin dalam solusi blockchain berbasis AI, yang berfokus pada monetisasi data, tokenisasi aset, dan marketplace digital yang aman.

Datavault AI™ merupakan yang terdepan dalam pengalaman data, valuasi, dan monetisasi aset berbasis AI. Platform berbasis cloud perusahaan ini menyediakan solusi komprehensif dengan penekanan pendekatan kolaboratif di Divisi Ilmu Akustik dan Ilmu Datanya. Divisi Ilmu Akustik milik Datavault AI memiliki teknologi yang sudah dipatenkan seperti WiSA®, ADIO®, dan Sumerian® dan teknologi transmisi suara HD nirkabel multikanal dan spasial dasar dan terkemuka di industri, termasuk Kekayaan Intelektual (KI) untuk pengaturan waktu audio, sinkronisasi, dan pembatalan interferensi multikanal. Divisi Ilmu Data memanfaatkan kekuatan komputasi berkinerja tinggi guna menawarkan solusi untuk persepsi data berdasarkan pengalaman, valuasi, dan monetisasi yang aman. Platform berbasis cloud milik Datavault AI melayani berbagai industri, termasuk lisensi perangkat lunak HPC untuk sektor olahraga & hiburan, acara & tempat pertunjukan, bioteknologi, pendidikan, teknologi keuangan, real estate, layanan kesehatan, energi, dan lainnya. Information Data Exchange® (IDE) memungkinkan Kembaran Digital, pelisensian nama, foto, dan kemiripan (name, image and likeness, NIL) dengan mengaitkan secara aman objek fisik di dunia nyata ke objek metadata yang tidak dapat diubah, yang mempromosikan AI yang bertanggung jawab dengan integritas. Rangkaian teknologi Datavault AI sepenuhnya dapat disesuaikan serta menawarkan otomatisasi Pembelajaran Mesin (Machine Learning, ML), integrasi pihak ketiga, analisis detail, otomatisasi pemasaran, dan pemantauan iklan. Perusahaan ini berkantor pusat di Beaverton, OR. Pelajari lebih lanjut di www.dvlt.ai.

Catatan Peringatan Mengenai Pernyataan Berwawasan Ke Depan

Siaran pers ini berisi "pernyataan berwawasan ke depan" dalam artian yang terkandung di Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995, sebagaimana telah diubah, dan undang-undang sekuritas lainnya. Kata-kata seperti "mengharapkan," "akan," "mengantisipasi," "melanjutkan," serta variasi dari kata-kata tersebut dan ungkapan serupa di masa depan atau bersyarat dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan tersebut, termasuk pernyataan di sini mengenai peluang dan prospek bisnis, strategi, ekspektasi pendapatan di masa depan, strategi dan jadwal akuisisi di masa depan, inisiatif pelisensian dan pertukaran data, perubahan yang direncanakan pada dewan penasihat dan direksi, inisiatif paten, strategi pelanggaran paten dan perlindungan paten, serta keberhasilan implementasi teknologi kami yang dipatenkan, tentu saja didasarkan pada perkiraan dan asumsi yang, meskipun dianggap wajar oleh kami dan manajemen kami, pada dasarnya tidak pasti. Pembaca diharapkan untuk berhati-hati agar tidak terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan ini. Hasil aktual mungkin berbeda secara signifikan dari yang diindikasikan oleh pernyataan berwawasan ke depan ini sebagai akibat dari berbagai risiko dan ketidakpastian, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut: kemampuan kami untuk berhasil memanfaatkan semua kekayaan intelektual yang telah diterbitkan dan diberikan Pemberitahuan Persetujuan; risiko terkait kemampuan kami dalam memanfaatkan aset yang kami akuisisi untuk berhasil meningkatkan pangsa pasar kami; risiko terkait kemampuan kami membuka sumber pendapatan baru sebagai hasil dari berbagai paten yang disebutkan dalam siaran pers ini; konfirmasi dari badan pengatur yang menyetujui bursa data dan risiko lainnya terkait implementasi bursa tersebut; posisi likuiditas kami saat ini dan kebutuhan untuk memperoleh pembiayaan tambahan guna mendukung operasi yang sedang berjalan; dan/atau kemampuan kami untuk memonetisasi bitcoin yang kami telah peroleh dan mneutup tahap akhir investasi bitcoin; kondisi pasar, ekonomi, dan kondisi lainnya secara umum; kemampuan kami untuk terus menjalankan usaha; kemampuan kami mempertahankan pencatatan saham biasa kami di Nasdaq; kemampuan kami dalam mengelola biaya dan menjalankan rencana operasional serta anggaran kami; kemampuan kami dalam mencapai sasaran keuangan kami; tingkat penerapan teknologi berlisensi milik kami oleh penerima lisensi kami ke produk mereka, jika memang dilakukan; jangka waktu implementasi tersebut; risiko yang terkait dengan inovasi teknologi dan kekayaan intelektual; serta risiko-risiko lainnya sebagaimana lebih lanjut dijelaskan dalam laporan yang kami serahkan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Informasi dalam siaran pers ini hanya berlaku per tanggal siaran pers ini diterbitkan, dan kami tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan apa pun yang tercantum dalam komunikasi ini berdasarkan informasi baru, peristiwa di masa mendatang, atau lainnya, kecuali sebagaimana disyaratkan oleh hukum.

Permintaan Informasi dari Media

marketing@dvlt.ai

Kontak Investor

800.491.9665

datavaultinvestors@allianceadvisors.com