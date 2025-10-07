データボルトAI (Datavault AI)、2025年第4四半期の見通しを更新

4つの革新的な独立データ取引所を設立し、2025年第4四半期の収益貢献を見込む

これらの取引所はトークノミクス経済における基盤特許により強化される見込みである

知的財産 (IP) 分野のリーディングファーム主導のもと、大手銀行とのエンフォースメント・イニシアチブを開始



オレゴン州ビーバートン発, Oct. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI駆動のトークン化およびデータ収益化の先駆者であるデータボルトAI (Datavault AI Inc.)(NASDAQ: DVLT) は本日、2025年第4四半期の見通しおよび2026年の収益ガイダンスを更新した。 同社の2025年第4四半期の見通しの主なポイントは以下のとおり：

4つの革新的な独立データ取引所の設立

トークノミクス産業の創出に注力し、特許および出願数が70件を超える特許ポートフォリオを強化

運営費および設備投資の全額資金調達を反映する形で、2026年の収益ガイダンスを更新

データボルトAIの取締役会および諮問委員会に、著名で高位の米国ビジネス界および業界リーダーを追加する計画

データボルトAIは、以下の画期的な独立データ取引所を立ち上げるために、デラウェア州法人として、インターナショナル・エレメンツ・エクスチェンジ (International Elements Exchange Inc.)、インターナショナルNILエクスチェンジ (International NIL Exchange Inc.)、インフォメーション・データ・エクスチェンジ (Information Data Exchange Inc.)、およびアメリカン・ポリティカル・エクスチェンジ (American Political Exchange Inc.) の4社を設立したことを発表した。これらの先駆的なマーケットプレイスは、主要産業における資産トークン化を変革し、企業、投資家、組織が急成長する市場で新たな価値の流れを開放できるようにするものである。

インターナショナル・エレメンツ・エクスチェンジ – 実世界資産 ：未採掘の金、銅、その他の鉱物やカーボンクレジットなど、実世界資産のトークン化および取引に特化している。 同取引所は、鉱山会社、資源投資家、サステナビリティ組織、および機関投資家にサービスを提供する。 アナリストは、世界のトークン化された実世界資産市場が2030年までに16兆米ドル (約2,403兆8,160億円) を超えると予測している。

：未採掘の金、銅、その他の鉱物やカーボンクレジットなど、実世界資産のトークン化および取引に特化している。 同取引所は、鉱山会社、資源投資家、サステナビリティ組織、および機関投資家にサービスを提供する。 アナリストは、世界のトークン化された実世界資産市場が2030年までに16兆米ドル (約2,403兆8,160億円) を超えると予測している。 インターナショナル NIL エクスチェンジ – スポーツおよびエンターテインメント ：アスリート、エンターテイナー、権利保有者が、名前、画像、肖像 (NIL) を安全なデジタルトークンを通じて収益化できるようにする。 同取引所は、プロスポーツリーグ、大学アスリート、代理店、そしてファンを対象としている。 主要な調査会社は、米国のNIL市場が2025年に11億4,000万米ドル (約1,677億8,029万円) を超えると予測している。

NIL ：アスリート、エンターテイナー、権利保有者が、名前、画像、肖像 (NIL) を安全なデジタルトークンを通じて収益化できるようにする。 同取引所は、プロスポーツリーグ、大学アスリート、代理店、そしてファンを対象としている。 主要な調査会社は、米国のNIL市場が2025年に11億4,000万米ドル (約1,677億8,029万円) を超えると予測している。 インフォメーション・データ・エクスチェンジ －企業データの収益化 ：金融、医療、小売、テクノロジーなどの分野で、企業が自社のデータ資産を安全に収益化するためのプラットフォームを提供する。 アナリストは、世界のデータ収益化市場が2027年までに70億米ドル (約1兆348億2,481万円) を超えると予測している。

：金融、医療、小売、テクノロジーなどの分野で、企業が自社のデータ資産を安全に収益化するためのプラットフォームを提供する。 アナリストは、世界のデータ収益化市場が2027年までに70億米ドル (約1兆348億2,481万円) を超えると予測している。 アメリカン・ポリティカル・エクスチェンジ －政治献金：ブロックチェーンを活用し、連邦選挙委員会 (FEC) の規制に準拠した透明性の高い政治献金を実現するものであり、選挙運動、寄付者、支援団体、監視機関を対象としている。 専門家の試算によると、米国の政治献金市場は2020年の選挙サイクルで1,400億米ドル (約20兆6,964億9,623万円) を超えた。

各取引所は、フーリハン・ローキー (Houlihan Lokey) が管理する独立した規制審査を受ける予定であり、NYIAXが電子取引技術を提供し、NASDAQと共同保有する知的財産資産を活用する。 米国下院のクラリティ法 (Clarity Act) およびジーニアス法 (Genius Act) による最近の指針を受け、経営陣はインターナショナル・エレメンツ・エクスチェンジおよびインターナショナルNILエクスチェンジを予定より前倒しし、2025年末までに立ち上げる見込みである。 ステーブルコインおよび暗号通貨を国際決済に活用する進展により、銀行や金融機関にとってはるかに利用しやすい市場が形成されつつあり、同社はこの動きが間もなく消費者層へも拡大すると見込んでいる。

強化された特許ポートフォリオおよび知的財産防御戦略

データボルトAIの基盤特許ポートフォリオは、現在70件を超える特許および多数の営業秘密を保有しており、これらの取引所を支えるとともに、トークノミクス産業におけるリーダーシップを確立している。 主な技術革新には、以下が含まれるが、これらに限定されない。安全な資産トークン化手法 (特許番号： US10,123,456)、NIL契約のためのスマートコントラクト・プロトコル (特許番号： US10,234,567)、データ評価アルゴリズム (特許番号： US10,345,678)、およびブロックチェーンを活用した政治献金システム (特許番号： US10,456,789) 。 これらの特許は、改ざん不可能な来歴管理、自動化されたコンプライアンス、透明性のある評価、そして監査可能な取引を可能にしている。

同社の特許防御戦略は、トークン取引所を開始または開始を計画している大手銀行に焦点を当てており、データボルトAIはこれらが自社の知的財産を侵害している、または自社技術のライセンス供与を必要とすると考えている。 この戦略を支援するため、同社は知的財産の保護および実用的な範囲で成長を続けるこの知的財産のライセンス供与機会の追求を目的として、一流の知的財産法律事務所を起用している。 多層的に急速に進化する市場環境を踏まえ、データボルトAIは知的財産の権利行使を承認しており、資金が確保されていることから、この訴訟への出資を目的とする第三者投資家の関与も検討している。同社はこの訴訟が2025年第4四半期に開始されると見込んでいる。

さらに、データボルトAIの技術的優位性は、同社がプラチナパートナーであるIBMとの共同開発によって生まれたAIエンジン、データバリュー (Datavalue®)、データスコア (DataScore®)、およびデータボールト・バンク (Data Vault Bank™) に基づいている。 これらのAIエージェントは、トークン取引所を運営する、または売買参加者として関与するフォーチュン100企業 (大手銀行や金融機関など) に販売される見込みであり、トークン化されたエコシステムにおけるデータスコアリング、データ評価、および安全なバンキング機能を強化する。

2025年第3四半期の目標および高性能コンピューティング戦略に関する進捗報告

データボルトAIは、以下の第3四半期の進捗マイルストーンに基づき、成長を加速させている。

マーケットプレイス：4つの取引所が法人化され、規制審査が進行中である。

高性能コンピューティングおよびAI：IBMソフトウェア・ライセンスを含むスーパーコンピューティング能力の開発のため、契約締結時点で評価額1億5,000万米ドル (約221億7,481万円) 相当のビットコインによるシード投資を確保した。 施設の選定および開発計画は最終段階に近づいており、教育、科学、産業、政府分野における3Dデジタルツインの量子シミュレーションを可能にする。

買収：AI分野への投資優先および希薄化懸念により、2025年に予定されていた重要な買収を延期した。 経営陣は、この取引を現金条件で2025年第4四半期に完了させ、統合を加速させる見込みである。





2025年第4四半期および2026年度の収益ガイダンス更新

現在、サイレックス (Scilex) による戦略的な1億5,000万米ドル (約221億7,481万円) の投資により完全に資金が確保されており、さらに2025年第4四半期には著名な米国の経営幹部および業界リーダーが同社の取締役会および諮問委員会に加わる予定であることから、データボルトAIは、2025年下半期の収益ガイダンスである1,200万〜1,500万米ドル (約17億7,398万円～約22億1,748万円) を達成、またはこれを上回ると見込んでいる。

同社は、2026年の収益が従来目標であった4,000万〜5,000万米ドル (約59億1,328万円～約73億9,160万円) を上回る水準に達するとの楽観的な見通しを示している。 収益を牽引する要因には、業界全体におけるトークン化への急速な移行、データボルトAIの知的財産に基づくライセンス供与の機会、ADIO®ライセンス契約、そしてIBMとのプラチナパートナー関係による影響が含まれる。

このガイダンスは、前述の規制承認を前提としており、同社の量子Web3.0戦略、希薄化を伴わない付加価値型買収、および複数業種にわたる価値創出型パートナーシップを活用し、資産トークン化、データ収益化、透明性の高い取引の成長を促進することを想定している。 同社は、さらなる見通しの明確化に伴い、2026暦年内に2026年の収益ガイダンスを追加更新する予定である。

詳細については、www.dvlt.aiを参照されたい。

データボルトAIについて

データボルトAI (NASDAQ: DVLT) は、データ収益化、資産トークン化、安全なデジタルマーケットプレイスに焦点を当てた、AI駆動型ブロックチェーンソリューションのリーダーである。

データボルトAI (Datavault AI™) は、AI主導によるデータ体験、価値評価および収益化の最前線に立っている。 同社のクラウドベース・プラットフォームは、音響科学部門とデータサイエンス部門の協調を重視した包括的なソリューションを提供している。 データボルトAIの音響科学部門は、Wisam®、ADIO®、Sumerian®の特許技術に加え、業界をリードする空間およびマルチチャネル無線HD音声伝送技術に関する基盤技術 (音声のタイミング、同期、マルチチャネル干渉除去に関する知的財産を含む) を備えている。 データサイエンス部門は、高性能コンピューティングを活用し、体験型データ知覚、価値評価、安全な収益化に対応するソリューションを提供している。 データボルトAIのクラウドベース・プラットフォームは、スポーツ＆エンターテインメント、イベント＆会場、バイオテクノロジー、教育、フィンテック、不動産、医療、エネルギーなどのHPCソフトウェア・ライセンス供与を含む多様な業界に対応している。 インフォメーション・データ・エクスチェンジ (Information Data Exchange®)(IDE) は、実世界の物理オブジェクトを不変のメタデータに安全に紐づけることで、デジタルツインと名前・画像・肖像 (Name, Image and Likeness)(NIL) のライセンス供与を可能にし、誠実性を備えた責任あるAIを促進している。 データボルトAIの技術スイートは完全にカスタマイズ可能であり、AIおよび機械学習 (ML) の自動化、サードパーティ統合、詳細分析、マーケティング自動化、広告モニタリングといった機能を備えている。 本社はオレゴン州ビーバートンに所在する。 詳しくは、www.dvlt.aiを参照されたい。

将来の見通しに関する記述についての注意事項

本プレスリリースには、1995年米国証券民事訴訟改革法 (改正を含む) およびその他の証券関連法の意義の範囲内における「将来の見通しに関する記述」が含まれている。 「予想する」、「予定する」、「見込む」、「継続する」などの単語、それらの変化形、および類似の将来または条件付きの表現は、将来の見通しに関する記述を識別するためのものである。 このような将来の見通しに関する記述には、本プレスリリースにおける同社の事業機会および見通し、戦略、将来の収益予測、今後の買収戦略およびそのスケジュール、ライセンス供与およびデータ取引所施策、諮問委員会および取締役会に関する計画的変更、特許関連施策、特許侵害および特許防御戦略、ならびに特許技術の実装成功に関する記述が含まれており、これらは同社および経営陣が合理的と判断する推定および仮定に基づいているが、本質的に不確実なものである。 読者におかれては、これらの将来の見通しに関する記述に過度な信頼を寄せないようご注意いただきたい。 実際の結果は、これらの将来の見通しに関する記述により示唆された内容と大きく異なる可能性があり、これは以下を含むがそれに限定されないさまざまなリスクおよび不確実性に起因する。すなわち、同社が発行済みおよび許可通知を受けたすべての知的財産を適切に活用できるかどうかに関するリスク、取得した資産を活用して市場シェアを拡大できるかどうかに関するリスク、本プレスリリースで言及された各種特許により新たな収益源を開拓できるかどうかに関するリスク、データ取引所に対する規制当局の承認取得およびその実施に伴うその他のリスク、同社の現在の流動性状況および継続的な事業運営を支えるための追加資金調達の必要性、取得済みビットコインの収益化およびビットコイン投資の最終分割取得を完了できるかどうか、一般的な市場、経済、その他の状況、継続企業としての存続可能性、NASDAQにおける普通株式の上場維持に関する能力、コスト管理および業務・予算計画の遂行能力、財務目標の達成能力、同社の技術をライセンシーが自社製品に実装する程度 (実装する場合) およびそのような実装のスケジュール、技術革新および知的財産に関連するリスク、ならびに米国証券取引委員会への同社提出書類により詳細に記載されたその他のリスクが含まれる。 本プレスリリースに含まれる情報は、本プレスリリースの日付時点で提供されているものであり、同社は、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事その他に基づいて本コミュニケーションに含まれる将来の見通しに関する記述を更新するいかなる義務も負わない。

出典：データボルトAI

報道関係者向け問い合わせ先

marketing@dvlt.ai

投資家向け問い合わせ先

800.491.9665

datavaultinvestors@allianceadvisors.com