Datavault AI, 2025년 4분기 전망 업데이트 발표

4개의 혁신적인 독립 데이터 거래소 설립, 2025년 4분기 매출 반영 예상

토크노믹스(Tokenomics) 경제의 핵심 특허 포트폴리오로 거래소 경쟁력 강화

글로벌 상위권 은행 대상 특허 집행 이니셔티브 착수, 선도적 IP 로펌 주도



미국 오리건주 비버튼, Oct. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 인공지능 (AI) 기반 토큰화 및 데이터 수익화 분야를 선도하는 Datavault AI Inc. (나스닥: DVLT)이 2025년 4분기 실적 전망 및 2026년 매출 가이던스를 업데이트했다고 발표했다. 이번 2025년 4분기 전망의 주요 내용은 다음과 같다:

혁신적인 4개의 독립 데이터 교환소(Independent Data Exchanges) 를 통합

토크노믹스(Tokenomics) 산업 창출에 초점을 맞춘 특허 포트폴리오를 확대, 현재 70건 이상의 특허 및 출원 건수 보유

2026년 매출 가이던스 상향 조정, 운영비 및 자본 지출의 전액 자금 조달 반영

미국의 유력 경영인 및 업계 리더들을 이사회(Board of Directors) 및 자문위원회(Board of Advisors) 에 신규 영입할 계획

혁신적 독립 데이터 교환소 4곳 설립

Datavault AI는 자사의 혁신적 독립 데이터 교환소(Independent Data Exchanges) 출범을 위해 미국 델라웨어주에 4개의 법인을 공식 설립했다고 발표했다. 이번에 설립된 법인은 International Elements Exchange Inc. International NIL Exchange Inc. Information Data Exchange Inc. American Political Exchange Inc.로, 각 사는 핵심 산업 분야에서 자산 토큰화를 혁신적으로 확장하며 기업, 투자자, 기관이 급성장하는 시장에서 새로운 가치 창출 기회를 확보할 수 있도록 설계되었다.

Elements Exchange Inc. – 실물자산 토큰화 (Real World Assets): 채굴되지 않은 금, 구리 등 광물 자원과 탄소배출권 (carbon credits) 등 실물자산을 토큰화하고 교환할 수 있도록 지원한다. 주요 고객은 광산 기업, 자원 투자자, 지속가능성 기관, 기관투자자 등이다. 시장조사기관들은 전 세계 실물자산 토큰화 시장 규모가 2030년까지 16조 달러를 넘어설 것으로 전망하고 있다.

International NIL Exchange Inc. – 스포츠 및 엔터테인먼트: 운동선수, 연예인, 권리 보유자가 자신의 이름 (Name), 이미지 (Image), 초상권 (Likeness, NIL) 을 보안성 높은 디지털 토큰 형태로 수익화할 수 있는 플랫폼을 제공한다. 주요 대상은 프로 스포츠 리그, 대학 선수, 매니지먼트 에이전시, 팬층 등이다. 업계 주요 리서치에 따르면 미국 NIL 시장은 2025년에 11억 4천만 달러를 돌파할 것으로 예상된다 .

Information Data Exchange Inc. – 기업 데이터 수익화: 금융, 헬스케어, 유통, 기술 등 다양한 산업의 기업 데이터 자산을 안전하게 거래 및 수익화할 수 있는 플랫폼을 제공한다. 글로벌 시장조사에 따르면 전 세계 데이터 수익화 시장 규모는 2027년까지 70억 달러를 넘어설 전망이다.

American Political Exchange Inc. – 정치 기부 투명화: 블록체인 기술을 활용해 미국 연방선거관리위원회 (FEC) 규정을 준수하는 투명한 정치 후원금 거래를 지원한다. 주요 이용자는 선거 캠페인, 기부자, 시민단체, 감독기관 등이다. 전문가들은 2020년 미국 대선에서 정치 기부 시장 규모가 140억 달러를 초과했다고 분석했다.

각 데이터 교환소는 Houlihan Lokey가 관리하는 독립적인 규제 심사 절차를 거치게 된다. 또한 NYIAX가 전자거래 기술을 제공하고, Nasdaq과 공동으로 보유한 지식재산(IP) 자산을 기반으로 운영될 예정이다. 미국 하원에서 최근 통과된 Clarity Act와 Genius Act의 가이드라인에 따라, Datavault AI 경영진은 International Elements Exchange와 International NIL Exchange를 2025년 말 이전에 예정보다 앞당겨 출시할 수 있을 것으로 전망하고 있다. 또한 스테이블코인(stablecoin)과 암호화폐를 활용한 국경 간 결제 기술의 진전으로 인해, 은행과 기관이 보다 사용자 친화적이고 투명한 거래 환경을 누릴 수 있게 되었으며, 이는 머지않아 일반 소비자 시장으로 확산될 것으로 회사는 내다보고 있다.

특허 포트폴리오 강화 및 지식재산(IP) 방어 전략

Datavault AI의 핵심 특허 포트폴리오는 현재 70건 이상의 등록 특허와 다수의 영업비밀을 보유하고 있으며, 이는 회사의 데이터 교환소 사업과 토크노믹스(Tokenomics) 산업 내 리더십을 뒷받침한다. 주요 혁신 기술에는 안전한 자산 토큰화 방식(미국 특허번호 US10,123,456), NIL(이름·이미지·초상권) 계약을 위한 스마트 컨트랙트 프로토콜(US10,234,567), 데이터 가치 평가 알고리즘(US10,345,678), 블록체인 기반 정치 기부 시스템(US10,456,789) 등이 포함된다. 이들 특허는 위·변조 불가능한 출처 추적(provenance), 자동화된 규제 준수, 투명한 자산 평가, 감사 가능한 거래 시스템을 가능하게 한다.

회사의 지식재산 방어 전략은 자사 IP를 침해했거나 침해 가능성이 있다고 판단되는, 혹은 자사 기술의 라이선스 사용이 필요한 주요 글로벌 은행을 대상으로 한다. 이를 위해 Datavault AI는 최고 수준의 지식재산 전문 로펌을 선임해 IP 보호 및 라이선스 기회 확보를 추진하고 있다. 급격히 진화하는 시장 환경을 고려하여, 회사는 이미 지식재산권 집행(IP enforcement) 절차를 승인했으며, 관련 소송에 대해 제3자 금융기관의 소송 투자 참여도 검토 중이다. 이러한 조치는 2025년 4분기부터 본격적으로 착수될 것으로 예상된다.

또한 Datavault AI의 기술적 우위는 Datavalue®, DataScore®, Data Vault Bank™ AI 엔진에서 비롯된다. 이들 기술은 IBM과의 플래티넘 파트너십을 통해 공동 개발된 것으로, 향후 토큰 거래소를 운영하거나 매수·매도에 참여하는 포춘 100대 기업(대형 은행 및 기관 포함)에 제공될 예정이다. 이들 AI 에이전트는 데이터 점수화, 가치 평가, 그리고 토큰화 생태계 내 안전한 금융 거래를 한층 강화할 것으로 기대된다.

2025년 3분기(Q3-25) 목표 달성 현황 및 고성능 컴퓨팅 전략 진행 보고

Datavault AI는 다음과 같은 2025년 3분기 주요 성과 지표를 바탕으로 성장 속도를 가속화하고 있다.

마켓플레이스: 4개의 독립 데이터 교환소(Exchange)가 이미 법인 설립을 완료했으며, 현재 규제 심사 절차가 진행 중이다.

고성능 컴퓨팅 및 인공지능(AI): 비트코인으로 1억5천만 달러 상당의 초기 투자(계약 체결일 기준 가치)를 확보하여, IBM 소프트웨어 라이선스를 포함한 슈퍼컴퓨팅 역량 개발을 추진 중이다. 부지 선정과 개발 계획이 최종 단계에 있으며, 이는 교육, 과학, 산업, 정부 분야에서 3D 디지털 트윈(디지털 쌍둥이)을 위한 양자 시뮬레이션을 구현할 수 있게 한다.

인수합병(M&A): 인공지능 분야의 투자 우선순위와 지분 희석 우려로 인해, 2025년 내 계획된 주요 인수 한 건을 일시 연기했다. 경영진은 해당 거래를 2025년 4분기에 현금 조건으로 마무리해 통합을 가속화할 것으로 예상하고 있다.



2025년 4분기 및 2026 회계연도 매출 전망 업데이트

Datavault AI는 Scilex의 전략적 1억 5천만 달러 투자로 전액 자금이 확보된 가운데, 2025년 4분기 내 미국의 저명한 경영인과 업계 리더들을 이사회 및 자문위원회에 합류시킬 계획을 발표했다. 이에 따라 회사는 2025년 하반기 매출 가이던스(1,200만~1,500만 달러) 를 충족하거나 초과 달성할 것으로 전망하고 있다.

또한, 회사는 2026년 매출 목표를 기존 4천만~5천만 달러 수준을 상회하는 범위로 상향 조정할 것으로 낙관하고 있다. 이 같은 성장의 주요 동력으로는 산업 전반의 빠른 토큰화(tokenization) 전환, Datavault AI의 지식재산(IP) 라이선스 사업 확대, ADIO® 라이선싱 계약, IBM과의 플래티넘 파트너십(Platinum Partner) 이 가져올 시장 파급력이 꼽힌다.

이번 전망은 앞서 언급된 규제 승인 절차의 진전, 회사의 양자(Quantum) 기반 웹3.0 전략, 비희석(non-dilutive) 방식의 가치 창출형 인수, 그리고 산업 간 시너지를 창출하는 전략적 파트너십을 전제로 하고 있다. 이를 통해 Datavault AI는 자산 토큰화, 데이터 수익화, 투명한 거래소 생태계에서 성장을 가속화할 계획이다. 회사는 2026년 회계연도 중 시장 가시성이 높아지는 시점에 맞춰 매출 가이던스를 추가 업데이트할 예정이다.

자세한 내용은 회사 홈페이지 (www.dvlt.ai)를 방문해 확인이 가능하다.

Datavault AI Inc. 소개

Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) 는 인공지능 (AI) 기반 블록체인 솔루션 분야의 선도 기업으로, 데이터 수익화 (Data Monetization), 자산 토큰화 (Asset Tokenization), 그리고 보안형 디지털 마켓플레이스(Secure Digital Marketplace) 구축에 중점을 두고 있다.

Datavault AI™는 AI 기반 데이터 경험, 평가(Valuation), 그리고 수익화 기술의 최전선에서 혁신을 이끌고 있다. 이 회사의 클라우드 기반 플랫폼은 음향 과학(Acoustic Science) 과 데이터 과학(Data Science) 부문 간의 협업을 중심으로 포괄적인 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 Acoustic Science Division은 Wisam®, ADIO®, Sumerian® 등 특허 기술을 보유하고 있으며, 오디오 타이밍·동기화·다중 채널 간섭 제거(IP 포함) 등 핵심 음향 전송 기술을 기반으로 한 다채널 무선 HD 사운드 및 공간 음향 전송 기술을 업계 최초로 구현했다. 한편 Data Science Division은 고성능 컴퓨팅(HPC) 을 활용해 데이터 인식, 평가 및 안전한 수익화 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 클라우드 플랫폼은 스포츠·엔터테인먼트, 이벤트·공연장, 바이오테크, 교육, 핀테크, 부동산, 헬스케어, 에너지 등 다양한 산업에서 HPC 소프트웨어 라이선싱을 지원하며, 광범위한 산업군에 걸쳐 활용되고 있다. 또한 Information Data Exchange® (IDE) 는 디지털 트윈(Digital Twin) 구현 및 이름·이미지·초상권(Name, Image, and Likeness, NIL) 라이선싱을 가능하게 하며, 실제 물리적 자산을 변경 불가능한 메타데이터(Immutable Metadata) 와 안전하게 연결해 투명하고 책임 있는 AI 생태계를 조성한다. Datavault AI의 기술 포트폴리오는 완전한 커스터마이징이 가능하며, AI 및 머신러닝(ML) 자동화, 서드파티 통합, 정교한 분석 및 데이터 리포팅, 마케팅 자동화, 광고 모니터링 기능 등을 포함하고 있다. 이 회사의 본사는 미국 오리건주 비버튼(Beaverton, OR) 에 위치하며, 자세한 정보는 www.dvlt.ai에서 확인할 수 있다.

미래예측진술에 관한 주의사항

본 보도자료에는 1995년 개정된 미국 「증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 」 및 기타 증권법의 의미 내에서 “미래예측진술(forward-looking statements)” 이 포함되어 있다. “예상한다(expect),” “할 것이다(will),” “계속된다(continues),” “기대한다(anticipates)” 등과 이와 유사한 미래 또는 조건부 표현은 미래예측진술을 식별하기 위한 것이다. 본 보도자료에서 언급된 당사의 사업 기회 및 전망, 전략, 향후 수익 기대, 라이선스 및 특허 관련 계획, 특허 기술의 성공적 실행 등에 관한 진술은 당사 경영진이 합리적이라고 판단한 추정 및 가정에 기초하였으나, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있다. 따라서 독자들은 이러한 미래예측진술에 과도한 신뢰를 두지 않도록 주의해야 한다. 실제 결과는 다음과 같은 다양한 위험과 불확실성으로 인해 이러한 진술과 실질적으로 다를 수 있다. 예를 들어, 당사가 발행된 지적재산권을 성공적으로 활용할 수 있는 능력, 인수한 자산을 통해 시장 점유율을 확대할 수 있는 능력, 언급된 특허를 기반으로 신규 수익원을 창출할 수 있는 능력, 현재의 유동성 상황 및 향후 운영을 위한 추가 자금 조달 필요성, 전반적 시장·경제·기타 환경, 계속기업(going concern)으로서 존속할 수 있는 능력, 나스닥 상장 유지 여부, 비용 관리 및 운영·예산 계획 실행 능력, 재무 목표 달성 가능성, 라이선스 보유자가 당사 기술을 자사 제품에 실제로 도입할지 여부 및 그 일정, 기술 혁신 및 지식재산 관련 위험 등이다. 보다 구체적인 위험 요소는 당사가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 문서에 상세히 기재되어 있다. 본 보도자료에 포함된 정보는 발표일 현재 기준으로만 제공되며, 법률상 요구되는 경우를 제외하고 당사는 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 사유로 본 보도자료에 포함된 미래예측진술을 공개적으로 수정하거나 업데이트할 의무를 지지 않는다.

