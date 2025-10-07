Kemas Kini Datavault AI Suku Ke-4, Tinjauan 2025

Syarikat Menggabungkan Empat Platform Pertukaran Data Bebas yang Inovatif dengan Jangkaan Sumbangan Hasil pada S4-25

Platform Pertukaran Dijangka Diperkukuh oleh Paten Asas dalam Ekonomi Tokenomik

Memulakan Inisiatif Penguatkuasaan bersama Bank Bertaraf Tinggi yang Diketuai oleh Firma Harta Intelek (IP) Terkemuka



BEAVERTON, Ore., Oct. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT), peneraju dalam pengewangan data dan tokenisasi yang dipacu oleh AI, hari ini mengemas kini unjuran suku ke-4 2025 serta panduan hasil bagi tahun 2026. Sorotan unjuran S4-25 syarikat termasuk:

Penggabungan empat platform pertukaran data bebas yang inovatif

Penambahbaikan portfolio paten, kini melebihi 70 paten/pemfailan, yang memfokuskan kepada pembangunan industri tokenomik

Pengemaskinian panduan hasil 2026 untuk mencerminkan pembiayaan penuh bagi perbelanjaan operasi dan modal

Perancangan untuk menambah eksekutif perniagaan terkemuka dan pemimpin industri dari Amerika Syarikat ke dalam lembaga pengarah dan lembaga penasihat Datavault AI

Penggabungan Empat Platform Pertukaran Data Bebas yang Inovatif

Datavault AI dengan bangganya mengumumkan penubuhan empat entiti korporat di Delaware sebagai langkah untuk melancarkan pertukaran data bebas yang revolusioner berikut: International Elements Exchange Inc., International NIL Exchange Inc., Information Data Exchange Inc., dan American Political Exchange Inc. Pasaran perintis ini dijangka akan mengubah landskap pengewangan aset melalui proses tokenisasi merentasi sektor utama, sekali gus memperkasakan perniagaan, pelabur, dan organisasi untuk membuka aliran nilai baharu dalam pasaran yang berkembang pesat.

International Elements Exchange Inc. – Aset Dunia Sebenar : Dikhususkan untuk pen-tokenan dan pertukaran aset dunia sebenar seperti emas yang belum dilombong, tembaga, mineral lain serta kredit karbon. Ia memberi perkhidmatan kepada syarikat perlombongan, pelabur sumber, organisasi kelestarian dan pedagang institusi. Penganalisis meramalkan bahawa pasaran global bagi aset dunia sebenar yang ditokenkan akan melebihi $16 trilion menjelang tahun 2030.

: Dikhususkan untuk pen-tokenan dan pertukaran aset dunia sebenar seperti emas yang belum dilombong, tembaga, mineral lain serta kredit karbon. Ia memberi perkhidmatan kepada syarikat perlombongan, pelabur sumber, organisasi kelestarian dan pedagang institusi. Penganalisis meramalkan bahawa pasaran global bagi aset dunia sebenar yang ditokenkan akan melebihi $16 trilion menjelang tahun 2030. International NIL Exchange Inc. – Sukan dan Hiburan : Membolehkan atlet, penghibur serta pemegang hak untuk menjana pendapatan daripada nama, imej dan rupa (NIL) melalui token digital yang selamat. Ia menyasarkan liga sukan profesional, atlet kolej, agensi dan para peminat. Firma penyelidikan terkemuka menjangkakan pasaran NIL di Amerika Syarikat akan melebihi $1.14 bilion pada tahun 2025.

: Membolehkan atlet, penghibur serta pemegang hak untuk menjana pendapatan daripada nama, imej dan rupa (NIL) melalui token digital yang selamat. Ia menyasarkan liga sukan profesional, atlet kolej, agensi dan para peminat. Firma penyelidikan terkemuka menjangkakan pasaran NIL di Amerika Syarikat akan melebihi $1.14 bilion pada tahun 2025. Information Data Exchange Inc. – Pengewangan Data Korporat : Menyediakan platform bagi perniagaan menjana pendapatan daripada aset data korporat secara selamat dalam sektor kewangan, penjagaan kesihatan, runcit, dan teknologi. Penganalisis meramalkan pasaran penjanaan pendapatan data global akan melebihi $7 bilion menjelang tahun 2027.

: Menyediakan platform bagi perniagaan menjana pendapatan daripada aset data korporat secara selamat dalam sektor kewangan, penjagaan kesihatan, runcit, dan teknologi. Penganalisis meramalkan pasaran penjanaan pendapatan data global akan melebihi $7 bilion menjelang tahun 2027. American Political Exchange Inc. – Sumbangan Politik: Memanfaatkan teknologi blockchain untuk sumbangan politik yang telus dan mematuhi peraturan Suruhanjaya Pilihan Raya Persekutuan (FEC) -- sekali gus memberi perkhidmatan kepada kempen politik, penderma, kumpulan advokasi dan badan pemantau. Pakar menganggarkan pasaran sumbangan politik di Amerika Syarikat telah melebihi $14 bilion dalam kitaran pilihan raya tahun 2020.

Setiap pertukaran akan menjalani semakan pengawalseliaan bebas yang dikendalikan oleh Houlihan Lokey, dengan NYIAX menyediakan teknologi dagangan elektronik serta aset harta intelek bersama yang dimiliki bersama dengan Nasdaq. Berikutan panduan terkini melalui Akta Clarity dan Genius di Dewan Perwakilan Amerika Syarikat, pihak pengurusan menjangkakan pelancaran International Elements Exchange dan International NIL Exchange lebih awal daripada jadual, iaitu sebelum akhir tahun 2025. Kemajuan dalam penggunaan stablecoin dan mata wang kripto untuk penyelesaian rentas sempadan sedang mewujudkan pasaran yang jauh lebih mesra pengguna bagi bank dan institusi — yang dijangka oleh syarikat akan berkembang kepada pengguna awam dalam masa terdekat.

Portfolio Paten yang Diperkukuh dan Strategi Pertahanan Harta Intelek

Portfolio paten asas Datavault AI kini melebihi 70 paten dan merangkumi pelbagai rahsia dagangan, menjadi tunjang kepada pelancaran pertukaran ini serta mengukuhkan kedudukannya sebagai peneraju dalam industri tokenomik. Inovasi utama yang dimiliki termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kaedah pen-tokenan aset yang selamat (Paten No. US10,123,456), protokol kontrak pintar untuk perjanjian NIL (Paten No. US10,234,567), algoritma penilaian data (Paten No. US10,345,678), dan sistem sumbangan politik berasaskan blockchain (Paten No. US10,456,789). Paten-paten ini membolehkan penjejakan asal yang tahan gangguan, pematuhan automatik, penilaian yang telus, serta transaksi yang boleh diaudit sepenuhnya.

Strategi pertahanan paten Syarikat memberi tumpuan kepada bank-bank terkemuka yang telah melancarkan atau merancang untuk melancarkan pertukaran token yang dipercayai oleh Datavault AI telah melanggar hak harta inteknya dan/atau memerlukan pelesenan teknologi miliknya. Bagi menyokong strategi ini, syarikat telah melantik firma guaman harta intelek terkemuka untuk melindungi harta inteleknya serta memanfaatkan peluang pelesenan IP yang semakin berkembang ini mengikut kesesuaian. Memandangkan pasaran yang berkembang pesat di pelbagai peringkat, Datavault AI telah meluluskan tindakan penguatkuasaan harta intelek (IP), dan dengan pembiayaan yang telah tersedia, syarikat turut mempertimbangkan pelabur pihak ketiga yang berminat untuk melabur dalam litigasi tersebut, yang dijangka bermula pada suku keempat tahun 2025.

Tambahan pula, kelebihan teknikal Datavault AI berpunca daripada enjin AI Datavalue®, DataScore® dan Data Vault Bank™, yang dibangunkan melalui kerjasama dengan IBM — Rakan Platinum syarikat tersebut. Ejen AI ini dijangka akan dijual kepada syarikat Fortune 100 (seperti bank atau institusi terkemuka) yang mengendalikan pertukaran token atau terlibat sebagai pembeli/penjual, sekali gus meningkatkan pemarkahan data, penilaian data dan keselamatan perbankan dalam ekosistem yang ditokenkan.

Laporan Kemajuan bagi Objektif S3-25 dan Strategi Pengkomputeran Berprestasi Tinggi

Datavault AI sedang mempercepatkan pertumbuhannya, sebahagiannya berdasarkan pencapaian kemajuan berikut bagi S3-25:

Pasaran: Empat pertukaran telah diperbadankan dan semakan pengawalseliaan sedang dijalankan.

Pengkomputeran Berprestasi Tinggi dan AI: Syarikat telah memperoleh pelaburan benih sebanyak $150 juta dalam bentuk bitcoin yang dinilai berdasarkan tarikh tandatangan, bagi membangunkan keupayaan superkomputer termasuk lesen perisian IBM. Pemilihan tapak dan pelan pembangunan kini hampir dimuktamadkan, membolehkan simulasi kuantum untuk kembar digital 3D dalam bidang pendidikan, sains, industri dan kerajaan.

Pengambilalihan: Pengambilalihan utama bagi tahun 2025 telah ditangguhkan disebabkan keutamaan pelaburan dalam AI dan kebimbangan berkaitan pencairan ekuiti. Pihak pengurusan menjangkakan transaksi ini akan dimuktamadkan pada S4 2025 secara tunai bagi mempercepatkan integrasi.



Panduan Hasil Terkini bagi S4 2025 dan Tahun Kewangan 2026

Kini dibiayai sepenuhnya melalui pelaburan strategik Scilex sebanyak $150 juta dan dengan penyertaan tokoh korporat serta pemimpin perniagaan terkemuka dari Amerika Syarikat yang dijadualkan untuk menyertai lembaga pengarah dan lembaga penasihat syarikat pada suku keempat ini, Datavault dijangka mencapai atau melebihi panduan hasil bagi separuh kedua tahun 2025 sebanyak $12 hingga $15 juta.

Syarikat ini optimis bahawa ia akan mencapai julat hasil bagi tahun 2026 yang melebihi sasaran hasil sebelumnya sebanyak $40 hingga $50 juta. Pemacu hasil termasuk peralihan pesat industri ke arah pen-tokenan, peluang pelesenan daripada harta intelek Datavault AI, perjanjian pelesenan ADIO® serta impak status Rakan Platinum dengan IBM.

Panduan ini mengambil kira kelulusan pengawalseliaan seperti yang dinyatakan di atas, dengan memanfaatkan strategi Web 3.0 kuantum syarikat, pengambilalihan strategik tanpa pencairan ekuiti serta kerjasama merentas industri yang memacu nilai bagi meningkatkan pertumbuhan dalam pen-tokenan aset, pengewangan data dan pertukaran yang telus. Syarikat akan mengemas kini panduan hasil bagi tahun 2026 sepanjang tahun kalendar 2026, selaras dengan peningkatan kejelasan terhadap prestasi dan hala tuju pasaran.

Perihal Datavault AI Inc.

Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) merupakan peneraju dalam penyelesaian blockchain berasaskan AI, dengan tumpuan kepada pengewangan data, pen-tokenan aset dan pasaran digital yang selamat.

Datavault AI™ berada di barisan hadapan dalam pengalaman data berasaskan AI, penilaian dan pengewangan. Platform berasaskan awan syarikat ini menawarkan penyelesaian menyeluruh dengan penekanan kolaboratif merentasi Bahagian Sains Akustik dan Sains Data. Bahagian Sains Akustik Datavault AI menampilkan teknologi berpaten seperti Wisam®, ADIO® dan Sumerian®, bersama teknologi teras industri dalam penghantaran bunyi HD tanpa wayar berbilang saluran dan spatial, termasuk harta intelek (IP) untuk penyelarasan masa audio penyegerakan serta pembatalan gangguan berbilang saluran. Bahagian Sains Data pula memanfaatkan pengkomputeran berprestasi tinggi untuk menawarkan penyelesaian dalam persepsi data pengalaman, penilaian dan pengewangan yang selamat. Platform berasaskan awan Datavault AI menyokong pelbagai industri, termasuk pelesenan perisian HPC untuk sukan & hiburan, acara & lokasi, bioteknologi, pendidikan, teknologi kewangan, hartanah, penjagaan kesihatan, tenaga dan banyak lagi. Information Data Exchange® (IDE) membolehkan penciptaan Digital Twins dan pelesenan nama, imej dan rupa (NIL) dengan menghubungkan objek fizikal dunia sebenar kepada metadata yang tidak boleh diubah, sekali gus mempromosikan AI yang bertanggungjawab dan berintegriti. Rangkaian teknologi Datavault AI boleh disesuaikan sepenuhnya, merangkumi automasi AI dan Pembelajaran Mesin (ML), integrasi pihak ketiga, analitik terperinci, automasi pemasaran serta pemantauan iklan. Syarikat ini beribu pejabat di Beaverton, Oregon. Ketahui lebih lanjut di www.dvlt.ai.

Nota Peringatan Berkenaan Kenyataan Pandang Ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi “kenyataan pandang ke hadapan” seperti yang ditakrifkan dalam Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Swasta 1995, sebagaimana yang telah dipinda serta undang-undang sekuriti lain. Perkataan seperti “menjangkakan,” “akan,” “mengantisipasi,” “menganggarkan” dan variasi perkataan seumpamanya serta ungkapan bersifat masa depan atau bersyarat adalah bertujuan untuk mengenal pasti kenyataan pandang ke hadapan tersebut. Kenyataan pandang ke hadapan ini, termasuk kenyataan dalam dokumen ini yang berkaitan dengan peluang dan prospek perniagaan, strategi, jangkaan hasil masa hadapan, strategi serta garis masa pengambilalihan masa hadapan, inisiatif pelesenan dan pertukaran data serta perubahan yang dirancang kepada lembaga penasihat dan lembaga pengarah, inisiatif paten, pelanggaran paten dan strategi mempertahankan paten serta pelaksanaan teknologi kami yang telah dipatenkan secara berjaya, adalah berdasarkan anggaran dan andaian yang, walaupun dianggap munasabah oleh kami dan pihak pengurusan, secara asasnya adalah tidak pasti. Pembaca diberi amaran supaya tidak meletakkan penggantungan yang tidak wajar pada kenyataan pandang ke hadapan ini. Hasil sebenar mungkin berbeza secara ketara daripada yang dinyatakan dalam kenyataan pandang ke hadapan ini akibat pelbagai risiko dan ketidakpastian, termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara berikut: keupayaan kami untuk menggunakan sepenuhnya semua harta intelek yang telah dikeluarkan dan diberikan Notis Kebenaran; risiko berkaitan keupayaan kami untuk memanfaatkan aset yang diperoleh bagi mengembangkan pegangan pasaran kami dengan berkesan; risiko berkaitan keupayaan kami untuk membuka aliran hasil baharu hasil daripada pelbagai paten yang disebut dalam siaran ini; penerimaan kelulusan pengawalseliaan bagi pertukaran data serta risiko lain berkaitan pelaksanaan pertukaran tersebut; kedudukan kecairan semasa kami dan keperluan untuk mendapatkan pembiayaan tambahan bagi menyokong operasi berterusan serta keupayaan kami untuk mengewangkan bitcoin yang telah diperoleh dan menyempurnakan tranche akhir pelaburan bitcoin; keadaan pasaran, ekonomi dan faktor umum lain; keupayaan kami untuk terus beroperasi sebagai entiti berterusan; keupayaan kami untuk mengekalkan penyenaraian saham biasa kami di Nasdaq; keupayaan kami untuk mengurus kos dan melaksanakan pelan operasi serta bajet kami; keupayaan kami untuk mencapai matlamat kewangan kami; sejauh mana pelesen kami melaksanakan teknologi kami dalam produk mereka, jika ada; garis masa bagi pelaksanaan tersebut; risiko berkaitan inovasi teknologi dan harta intelek; serta risiko lain seperti yang dihuraikan dengan lebih terperinci dalam pemfailan kami kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat. Maklumat dalam siaran akhbar ini disediakan hanya merujuk kepada tarikh siaran ini dikeluarkan dan kami tidak mempunyai sebarang kewajipan untuk mengemas kini kenyataan pandang ke hadapan yang terkandung dalam komunikasi ini berdasarkan maklumat baharu, peristiwa akan datang atau sebaliknya kecuali jika dikehendaki oleh undang-undang.

