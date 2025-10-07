Datavault AI 更新 2025 年第四季度展望

公司整合四大创新独立数据交易所，预计将为 2025 年第四季度营收作出贡献

代币经济基础专利有望提振交易所

在顶级知识产权律所主导下，启动针对头部银行的维权行动



比弗顿，俄勒冈州, Oct. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI 驱动的代币化与数据变现领域的先驱 Datavault AI Inc. (NASDAQ：DVLT) 今日更新其 2025 年第四季度展望及 2026 年营收指引。 公司 2025 年第四季度展望重点包括：

整合四大创新独立数据交易所

增强专利组合，目前持有超过 70 项专利/申请，专注于构建代币经济产业

更新 2026 年营收指引，以反映运营及资本性支出的全额资金保障

计划聘请美国知名资深企业高管及行业领袖加入 Datavault AI 董事会与顾问委员会

设立四个创新型独立数据交易所

Datavault AI 欣然宣布已在特拉华州注册四家子公司，用以启动以下革命性独立数据交易所：International Elements Exchange Inc.、International NIL Exchange Inc.、Information Data Exchange Inc.和American Political Exchange Inc.。这些开创性平台将重塑关键领域的资产代币化格局，助力企业、投资者与机构在高速增长的市场中开拓全新价值流。

International Elements Exchange Inc. – 现实世界资产领域 ：专注于对未开采黄金、铜矿、其他矿物及碳汇等现实世界资产进行代币化与交易。 服务对象涵盖矿业公司、资源投资者、可持续发展机构及机构交易商。 分析师预测，全球现实资产代币化市场规模至 2030 年将突破 16 万亿美元。

：专注于对未开采黄金、铜矿、其他矿物及碳汇等现实世界资产进行代币化与交易。 服务对象涵盖矿业公司、资源投资者、可持续发展机构及机构交易商。 分析师预测，全球现实资产代币化市场规模至 2030 年将突破 16 万亿美元。 International NIL Exchange Inc. – 体育与娱乐领域 ：通过安全数字代币助力运动员、娱乐从业者及权利方实现姓名、肖像与形象 (NIL) 价值的变现。 服务群体包括职业体育联盟、大学生运动员、经纪机构与粉丝群体。 顶尖研究机构预估美国 NIL 市场规模将在 2025 年突破 11.4 亿美元。

：通过安全数字代币助力运动员、娱乐从业者及权利方实现姓名、肖像与形象 (NIL) 价值的变现。 服务群体包括职业体育联盟、大学生运动员、经纪机构与粉丝群体。 顶尖研究机构预估美国 NIL 市场规模将在 2025 年突破 11.4 亿美元。 Information Data Exchange Inc. – 企业数据变现领域 ：为企业提供安全的数据资产变现平台，覆盖金融、医疗保健、零售与科技等行业。 分析师预测，全球数据变现市场规模将于 2027 年突破 70 亿美元。

：为企业提供安全的数据资产变现平台，覆盖金融、医疗保健、零售与科技等行业。 分析师预测，全球数据变现市场规模将于 2027 年突破 70 亿美元。 American Political Exchange Inc. – 政治捐赠领域：运用区块链技术实现符合联邦选举委员会 (FEC) 监管要求的透明政治捐赠——服务竞选活动、捐赠者、倡导团体与监管机构。 专家估计，在 2020 年选举周期中，美国政治捐赠市场规模已超过 140 亿美元。

各交易所将由 Houlihan Lokey 牵头独立监管审核，NYIAX 则提供其电子交易技术及与 Nasdaq 联合持有的知识产权资产。 基于美国众议院《清晰法案》(Clarity Act)与《天才法案》(Genius Act) 的最新指引，管理层计划提前启动 International Elements Exchange 和 International NIL Exchange，预计于2025年底前完成。 稳定币与加密货币在跨境结算领域的应用进展正在为银行与机构构建更友好的市场环境——公司预计该趋势将很快延伸至消费者领域。

强化专利组合与知识产权防御战略

Datavault AI 的基础专利组合现已超过 70 项专利和众多商业机密，为这些交易所提供支撑，并确立了在代币经济行业的领导地位。 关键创新包括但不限于：安全资产代币化方法 (专利号： US10,123,456)、用于 NIL 协议的智能合约协议 (专利号： US10,234,567)、数据估值算法 (专利号： US10,345,678) 以及基于区块链的政治捐赠系统 (专利号： US10,456,789)。 这些专利可实现防篡改的数据溯源、自动化合规、透明估值及可审计交易。

公司的专利防御战略重点关注已推出或计划推出代币交易所的头部银行，Datavault AI 认为这些机构侵犯了其知识产权和/或需要获得其技术许可。 为支持这一战略，公司已聘请一家顶尖的知识产权律师事务所来保护其知识产权——并在可行的情况下寻求授权这些不断增长的知识产权的机会。 由于市场各层面正快速变化，Datavault AI 已授权启动知识产权维权行动；在资金落实的情况下，公司亦将考虑吸引第三方投资方参与相关诉讼，预计该行动将于 2025 年第四季度启动。

此外，Datavault AI 的技术优势源于与 IBM 合作开发的三大 AI 引擎：Datavalue®、DataScore® 和 Data Vault Bank™；公司是 IBM 的白金级合作伙伴。 这些 AI 智能体预计将出售给运营代币交易所或作为买方/卖方参与的财富 100 强公司（如头部银行或机构），以增强代币化生态系统中的数据评分、数据估值和安全银行服务。

2025 年第三季度目标与高性能计算战略进展报告

Datavault AI 正加快增长步伐，部分得益于以下 2025 年第三季度的关键进展里程碑：

平台：四家交易所已完成公司注册，监管审查正在进行中。

高性能计算与 AI：获得 1.5 亿美元比特币种子轮投资（按签约日估值），用于开发超级计算能力，其中包括 IBM 软件授权。 选址与开发计划已接近最终确定，项目将支持在教育、科研、工业及政府等领域实现 3D 数字孪生的量子仿真。

收购：因 AI 投资优先级及股权稀释考量，推迟一项原定 2025 年完成的重要收购。 管理层预计将于 2025 年第四季度以现金完成交易，从而加速整合进程。





2025 年第四季度及 2026 财年更新版营收指引

如今随着 Scilex 1.5 亿美元战略投资的全额到位，以及多位美国杰出商业高管与领袖计划于今年第四季度加入公司董事会及顾问委员会，Datavault 预计将达成或超越其 2025 年下半年 1,200 万至 1,500 万美元的业绩指引。

公司乐观预计，2026 年营收将突破此前 4,000 万至 5,000 万美元的目标区间。 营收增长动力包括行业向代币化的快速转型、DataVault AI 知识产权授权机遇、ADIO® 授权协议，以及与 IBM 铂金合作伙伴关系带来的协同效应。

该指引假设前述监管批准已获通过，依托公司的量子 Web 3.0 战略、非稀释性增值型并购及跨行业价值合作，推动资产代币化、数据变现及透明化交易所的持续增长。 公司将在 2026 自然年内随着业务能见度提升，进一步更新 2026 年营收指引。

如需了解更多信息，请访问 www.dvlt.ai

关于 Datavault AI Inc.

Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) 是 AI 驱动区块链解决方案的领导者，专注于数据变现、资产代币化及安全数字市场。

Datavault AI™ 处于 AI 驱动数据体验、估值与变现的前沿。 该公司基于云端的平台让声学与数据科学两大部门紧密协作，提供全方位解决方案。 Datavault AI 的声学部门持有 Wisam®、ADIO® 和 Sumerian® 的专利技术，并具备业界领先的空间音频与多通道无线高清音频传输基础技术，包括音频时序、同步、多通道干扰消除等知识产权。 数据科学部门利用高性能计算技术，提供数据感知体验、资产估值及安全变现的综合解决方案。 Datavault AI 基于云端的平台服务于多元行业，其中包括为体育与娱乐、活动与场馆、生物科技、教育、金融科技、房地产、医疗健康、能源等领域提供高性能计算软件许可服务。 Information Data Exchange® (IDE) 通过将现实世界对象安全映射至不可篡改的元数据，实现数字孪生及名称、肖像与形象权 (NIL) 的授权，推动合规且负责任的 AI 应用。 Datavault AI 的技术套件可完全定制，涵盖 AI 与机器学习 (ML) 自动化、第三方集成、深度数据分析、营销自动化以及广告监测等多项功能。 该公司总部位于俄勒冈州比弗顿。 如需了解更多信息，请访问：www.dvlt.ai。

关于前瞻性陈述的警示性说明

本新闻稿包含依据经修订的《1995 年美国私人证券诉讼改革法案》及其他证券法律所界定的“前瞻性陈述”。 诸如“预计”、“将会”、“预测”、“估计”、“继续”等词汇及其各种变体，以及类似的未来或条件性表达，均用于指代前瞻性陈述。 本新闻稿中涉及的前瞻性陈述，包括：业务机遇与前景、战略规划、未来营收预期、未来收购策略与时间表、授权与数据交易所计划、顾问委员会与董事会架构计划变更、专利计划、专利侵权认定与维权策略以及专利技术成功实施等相关陈述，均基于本公司及管理层认为合理但本质上存在不确定性的估计和假设。 敬请读者谨慎对待本新闻稿中的前瞻性陈述，切勿过度依赖。 实际结果可能因各种风险和不确定性而与这些前瞻性陈述存在重大差异，包括但不限于以下方面：我们成功运用所有已获批准及授权的知识产权的能力；我们利用所收购资产以实现市场份额增长的能力；根据本新闻稿所述专利拓展新收入来源的能力；数据交易所获得监管批准及其实施的相关风险；我们当前的流动性状况，以及为支持持续经营所需的额外融资需求和/或实现所持比特币资产变现的能力；整体市场与宏观经济环境；我们作为持续经营企业的能力；维持普通股在 Nasdaq 上市资格的能力；管理成本并执行运营及预算计划的能力；实现财务目标的能力；被许可方将公司技术应用于其产品的程度（如有）及相关实施时间；技术创新及知识产权相关风险；以及我们在提交给美国证券交易委员会的文件中更为详尽披露的其他风险因素。 本新闻稿中的信息仅在本新闻稿发布之日有效，除非法律另有规定，我们无义务基于新的信息、未来事件或其他原因更新其中的前瞻性声明。

来源：Datavault AI Inc.

媒体垂询

marketing@dvlt.ai

投资方联系方式

800.491.9665

datavaultinvestors@allianceadvisors.com