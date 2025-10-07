Datavault AI 更新 2025 年第四季度展望規劃

- 公司整合四大創新獨立數據交易所，預計為 2025 年第四季度營收帶來貢獻
- 此等交易所可望透過代幣經濟基礎專利強化優勢
- 在頂尖知識產權 (IP) 機構引領下，啟動與頂級銀行聯手的執行計劃
比弗頓，俄勒岡州, Oct. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在人工智能 (AI) 驅動代幣化及數據盈利化領域的先驅 Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT)，今天更新其 2025 年第四季度展望及 2026 年營收指引。 公司 2025 年第四季度展望重點包括：
- 整合四大創新獨立數據交易所
- 擴充專利組合，目前累計超過 70 項專利 / 申請，專注塑造代幣經濟產業
- 更新 2026 年營收指引，全面反映營運與資本支出資金充足
- 擬延攬美國知名高級商業領袖及行業領袖加入 Datavault AI 董事局及顧問委員會
整合四大創新獨立數據交易所
Datavault AI 很榮幸能夠宣佈於特拉華州註冊成立四間企業，將啟動下列破革的獨立數據交易所：International Elements Exchange Inc.、International NIL Exchange Inc.、Information Data Exchange Inc. 及 American Political Exchange Inc.。這些開創性的市場平台將徹底改變關鍵產業中資產代幣化的方式，讓企業、投資者及機構有能力在快速增長的市場中開啟嶄新的價值流。
- International Elements Exchange Inc. – 現實世界資產：就未開採黃金、銅礦、其他礦產及碳權等現實世界資產提供代幣化及交易服務。 服務對象包括礦業公司、資源投資者、可持續發展機構及機構交易商。 分析師預測全球代幣化現實世界資產市場規模將在 2030 年或之前突破 16 萬億美元。
- International NIL Exchange Inc. – 運動與娛樂：透過安全數碼代幣，協助運動員、藝人及權利持有人實現姓名、肖像與形象 (NIL) 盈利化。 服務對象包括職業運動聯盟、大學運動員、經紀機構及支持者。 頂尖研究機構預測美國 NIL 市場將在 2025 年突破 11.4 億美元。
- Information Data Exchange Inc. – 企業數據盈利化：為金融、醫療保健、零售及科技等領域企業提供安全的數據資產盈利化平台。 分析師預測全球數據盈利化市場將在 2027 年或之前突破 70 億美元。
- American Political Exchange Inc. – 政治捐獻：運用區塊鏈技術提供公開透明且符合聯邦選舉委員會 (FEC) 規定的政治捐獻，服務對象包括競選活動、捐獻者、倡議團體及監管機構。 據專家計算，美國政治捐獻市場在 2020 年選舉週期總額已超越 140 億美元。
每個交易平台都將由 Houlihan Lokey 進行獨立監管審核，NYIAX 將提供其電子交易技術以及與 Nasdaq 共同擁有的知識產權資產。 隨著美國眾議院通過《數碼資產監管明確化法案》(Clarity Act) 及《指導與建立美國穩定幣國家創新法案》(Genius Act) 提供最新指引，管理層預期將提前於 2025 年底前啟動 International Elements Exchange 及 International NIL Exchange。 穩定幣及加密貨幣在跨境結算方面的應用進展，正為銀行及機構營造更友善的交易環境，公司預期此趨勢快將推展至消費者市場。
強化專利組合及 IP 防禦策略
Datavault AI 的基礎專利組合現已累積超過 70 項專利及多項商業秘密，不僅支撐各交易平台運作，更確立其在代幣經濟領域的領導優勢。 關鍵創新包括但不限於：安全資產代幣化方法 (專利編號： US10,123,456) 、NIL 協議智能合約系統 (專利編號： US10,234,567)、數據估值演算法 (專利編號： US10,345,678) 及區塊鏈政治捐獻系統 (專利編號： US10,456,789)。 此等專利可實現防篡改溯源、自動合規、透明估值及可審計交易。
公司的專利防禦策略聚焦於已啟動或計劃推出代幣交易所的頂級銀行，Datavault AI 認定此等機構侵犯其 IP 和 / 或需要取得技術授權。 為推動此策略，公司已聘請頂尖知識產權律師行保護其 IP，並積極尋求實際可行的專利授權商機。 面對市場不同層面的迅速變化，Datavault AI 已授權 IP 執法行動，在確保資金充足的情況下，亦將評估第三方投資人參與訴訟融資的方案，公司預估相關行動將於 2025 年第四季度展開。
此外，Datavault AI 的技術優勢源自其 Datavalue®、DataScore® 及 Data Vault Bank™ AI 引擎，這些系統引擎均與 IBM 合作開發，而該公司為其白金級合作夥伴。 此等 AI 代理程式規劃售予營運代幣交易所或參與買賣的《財富》100 大企業（例如頂尖銀行或機構），提升代幣化生態系統中的數據評分、價值評估及安全銀行服務。
2025 年第三季度目標及高效能運算策略進度報告
Datavault AI 的加速增長部分，有賴於下列 2025 年第三季度的進展里程碑：
- 交易市場：四大交易所已註冊成立，監管審查程序亦已啟動。
- 高效運算與 AI：獲得 1.5 億美元比特幣種子輪投資，以簽約日估值計算，將用於開發超級運算能力，包括 IBM 軟件授權。 選址與開發計劃接近最後定案，將為教育、科學、工業及政府領域實現量子級 3D 數碼雙生模擬。
- 收購計劃：基於 AI 投資優先權及股權稀釋疑慮，延遲執行 2025 年關鍵收購項目。 管理層預期於 2025 年第四季度以現金條款完成此交易，以加快整合業務。
更新 2025 年第四季度及 2026 財政年度的營收指引
隨著 Scilex 1.5 億美元策略投資全面到位，多位美國知名商界行政人員及領袖亦計劃於第四季度加入公司董事局及顧問委員會，Datavault 預期將達成或超越 2025 下半年 1,200 萬至 1,500 萬美元的營收指引。
公司對 2026 年營收表現感到樂觀，估計數字將突破原來 4,000 萬至 5,000 萬美元的預期目標。 營收增長推動因素包括產業快速朝向代幣化發展、Datavault AI IP、ADIO® 授權協議，以及與 IBM 白金級合作夥伴關係的影響力。
此指引前提為上述監管審批如期獲批，透過企業量子 Web 3.0 策略、非稀釋性增值收購及跨領域價值驅動合作夥伴關係，強化資產代幣化、數據盈利化及具透明度交易所的發展動力。 公司將於 2026 年隨著營運能見度提升，進一步更新其 2026 年營收指引。
關於 Datavault AI Inc.
Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) 是 AI 驅動區塊鏈解決方案的頂尖機構，專注於數據盈利化、資產代幣化與安全數碼市場。
Datavault AI™ 正引領 AI 驅動的數據體驗、估值及盈利化發展。 該公司的雲端平台提供全方位解決方案，強調整合聲學科學與數據科學部門的合作優勢。 Datavault AI 聲學科學部門擁有 Wisam®、ADIO® 及 Sumerian® 專利技術，以及業內頂尖的空間多通道無線高清 (HD) 音訊傳輸技術，包括音訊時序、同步及多通道干擾消除知識產權 (IP)。 數據科學部門發揮高效能運算技術，提供體驗數據感知、估值及安全盈利化解決方案。 Datavault AI 雲端平台提供滿足多元行業，包括運動與娛樂、活動與場地、生物科技、教育、金融科技、房地產、醫療保健及能源等領域的高效能運算 (HPC) 軟件授權。 Information Data Exchange® (IDE) 實現數碼分身，透過將實體物件安全連結至不可更改的元數據，授權姓名、形象及肖像 (NIL) 使用，促進秉持道德且負責任的 AI 發展。 Datavault AI 技術套件可完全度身打造，提供 AI 及機器學習 (ML) 自動化、第三方整合、詳細分析、市場推廣自動化及廣告監測功能。 公司總部位於俄勒岡州比弗頓。 詳情請瀏覽 www.dvlt.ai。
前瞻性陳述的警示聲明
本新聞稿載有《1995 年私人證券訴訟改革法案》（經修訂）及其他證券法律中所界定的「前瞻性陳述」。 「預期」、「將會」、「預計」、「持續」等詞彙及其變化形式與類似未來或條件性表述，均用於識別前瞻性陳述。 此類前瞻性陳述，包括本文中有關我方業務機會與前景、策略、未來收入預期、未來收購策略與時間表、授權與數據交換計劃、顧問委員會及董事局的擬定變更、專利計劃、專利侵權與專利防禦策略以及專利技術成功實施的陳述，均必然基於估計及假設，儘管本公司及管理層認為合理，但本質上仍存在不確定性。 謹此提醒讀者不應過度依賴這些前瞻性陳述。 實際結果可能因以下各項風險及不確定性（包括但不限於以下因素）而與前瞻性陳述所示存在重大出入： 我們成功運用所有已發出並取得允許通知的知識產權的能力；關於我們能否利用收購所得資產來成功擴大市場份額的風險；我們能夠藉本新聞稿所提及各項專利開闢新收益來源的風險；數據交換獲得監管批准的情況，以及實施此類交易涉及的其他風險； 我們目前的流動性狀況，以及為支援持續營運而獲取額外資金的需要，和 / 或我們將已收購的比特幣變現以及完成最終輪比特幣投資的能力； 整體市場、經濟及其他狀況；我們持續經營的能力；我們維持普通股於 Nasdaq 上市的能力；我們控制成本和實行營運及預算計劃的能力；我們達成財務目標的能力；獲授權方將我方技術應用於其產品的程度（如有）；任何此類實施的時間表；技術創新及知識產權的相關風險，以及我們提交予美國證券交易委員會的文件中更詳盡說明的其他風險。 本新聞稿資訊僅截至發佈當日，除法律規定外，我們概無義務基於新資訊、未來事件或其他情況而更新本文所載的前瞻性陳述。
