Nova Credit Finance Ltd. celebra su éxito a nivel global con una expansión histórica a 60 países

LONDRES, Oct. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La innovadora compañía Nova Credit Finance Ltd., líder en soluciones financieras globales, tiene el placer de anunciar la consecución de un hito clave en su estrategia de expansión internacional tras la satisfactoria formalización de contratos estratégicos en 60 países. Este logro marca un nuevo capítulo en la misión de la empresa de redefinir el acceso al crédito y el empoderamiento financiero a escala global.

Bajo el visionario liderazgo de su CEO, Bonetti Leonardo, Nova Credit Finance Ltd. ha pasado rápidamente de ser una potencia a escala regional a convertirse en una gran fuerza a nivel mundial. La expansión de la empresa refleja su compromiso con la inclusión financiera, la excelencia tecnológica y el crecimiento sostenible. Nova Credit Finance Ltd. pasará a tener presencia en seis continentes, lo que le otorga un posicionamiento único para ofrecer en diversos mercados soluciones de crédito personalizadas que se adapten a las necesidades locales y cumplan con la normativa global.

«Esto es algo más que un logro a nivel corporativo: es una declaración de intenciones», aseguró Bonetti Leonardo. «Estamos orgullosos de ofrecer nuestros servicios en 60 países, cada uno con sus desafíos y oportunidades particulares. Nuestro objetivo es proporcionar tanto a las personas como a las empresas las herramientas financieras que necesitan para prosperar, independientemente de dónde se encuentren».

Los acuerdos firmados recientemente representan asociaciones con gobiernos, instituciones financieras y plataformas de tecnología financiera que permiten a Nova Credit Finance Ltd. ofrecer a millones de nuevos usuarios su paquete de servicios, entre los que se incluyen la calificación crediticia internacional, una infraestructura digital de préstamos y programas de formación financiera. Estas colaboraciones están diseñadas para promover la resiliencia económica, la concesión responsable de préstamos y el apoyo a las comunidades desfavorecidas.

La plataforma tecnológica propietaria de Nova Credit Finance Ltd., con análisis impulsados por IA y protocolos para un intercambio de datos seguro, ha desempeñado un papel clave en el éxito de la compañía. A través de ella, es posible realizar evaluaciones de crédito a nivel internacional de forma óptima, lo que permite a los prestamistas tomar decisiones informadas al tiempo que protegen la privacidad de los consumidores. Este innovador enfoque le ha valido a la empresa el reconocimiento por parte tanto de líderes del sector como de órganos reguladores.

Más allá de los aspectos puramente tecnológicos, Nova Credit Finance Ltd. está comprometida también con aspectos como la sostenibilidad y el impacto social. De hecho, la iniciativa «Finance for the Future» que lanzó a principios de año gira en torno a las prácticas de concesión de créditos ecológicas, el apoyo a los negocios liderados por mujeres y la inversión en formación financiera. Gracias a la ampliación de su presencia global, muchas más comunidades tendrán ahora acceso a estos programas.

Bonetti Leonardo ha puesto de relieve la importancia de la sensibilidad cultural y la implicación local en la estrategia de expansión de la compañía. «No creemos en soluciones universales. Nuestros equipos colaboran estrechamente con socios locales para conocer y entender los pormenores de cada mercado con el fin de cocrear productos financieros que marquen una diferencia real».

Al tiempo que celebra su éxito a nivel global, Nova Credit Finance Ltd. sigue centrada en su visión a largo plazo, consistente en la creación de un mundo en el que los créditos sean accesibles, equitativos y capaces de empoderar a todas las personas. La incorporación de 60 nuevos países contribuye a la continuación de una trayectoria empresarial caracterizada por una ambición audaz y una determinación inquebrantable.

Si desea obtener más información o realizar consultas relacionadas con medios de comunicación u oportunidades de asociación, póngase en contacto a través de la siguiente vía:

Credit Finance Ltd – Correo electrónico corporativo para comunicaciones globales: press@novacreditfinanceltd.me