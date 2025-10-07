Nova Credit Finance Ltd. célèbre son succès mondial avec une expansion historique dans 60 pays

LONDRES, 07 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nova Credit Finance Ltd., leader innovant des solutions financières mondiales, annonce avec fierté une étape majeure de sa stratégie de croissance internationale : l’aboutissement d’accords stratégiques dans 60 pays. Cette avancée marque un nouveau chapitre dans la mission de la société qui vise à redéfinir l’accès au crédit et à promouvoir l’autonomisation financière à l’échelle mondiale.

Sous la direction visionnaire de son PDG Bonetti Leonardo, la société Nova Credit Finance Ltd. est rapidement passée du statut d’acteur régional à celui d’acteur mondial. Cette expansion illustre son engagement en faveur de l’inclusion financière, de l’excellence technologique et d’une croissance durable. Désormais présente sur six continents, la société est idéalement positionnée pour servir divers marchés grâce à des solutions de crédit personnalisées répondant aux besoins locaux en totale conformité avec les normes internationales.

« Bien plus qu’une réussite commerciale, il s’agit d’une déclaration d’intention », a déclaré Bonetti Leonardo. « Nous sommes fiers de proposer nos services dans 60 pays, chacun présentant ses propres défis et opportunités. Notre objectif est de proposer aux particuliers et aux entreprises les outils financiers nécessaires pour prospérer, quelle que soit leur situation géographique. »

Les nouveaux accords signés représentent des partenariats avec des gouvernements, des institutions financières et des plateformes fintech, permettant à Nova Credit Finance Ltd. de proposer sa gamme de services, notamment l’évaluation du crédit transfrontalière, les infrastructures de prêt numérique et les programmes d’éducation financière, à des millions de nouveaux utilisateurs. Ces collaborations visent à renforcer la résilience économique, à promouvoir un prêt responsable et à soutenir les communautés défavorisées.

La plateforme technologique exclusive de Nova Credit Finance Ltd., qui combine analyses alimentées par l’intelligence artificielle et protocoles sécurisés de partage de données, a été un facteur clé de son succès. Elle permet d’effectuer des évaluations de crédit transfrontalières en toute transparence, aidant ainsi les prêteurs à prendre des décisions éclairées tout en protégeant la vie privée des consommateurs. Cette innovation a valu à la société une reconnaissance de la part des leaders du secteur et des organismes de régulation.

Au-delà de son avantage technologique, Nova Credit Finance Ltd. s’engage en faveur de la durabilité et de l’impact social. Lancée plus tôt cette année, son initiative « Finance for the Future » se concentre sur les pratiques de prêt écoresponsables, le soutien aux entreprises dirigées par des femmes et l’investissement dans l’éducation financière. Grâce à son expansion mondiale, ces programmes toucheront désormais davantage de communautés.

Bonetti Leonardo a souligné l’importance de la sensibilité culturelle et de l’implication locale dans la stratégie d’expansion de la société : « Nous ne croyons pas aux solutions universelles. Nos équipes collaborent étroitement avec les partenaires locaux afin de comprendre les nuances de chaque marché et de co-créer des produits financiers qui font réellement la différence. »

Alors que Nova Credit Finance Ltd. célèbre ce succès mondial, la société reste concentrée sur sa vision à long terme : construire un monde où le crédit est accessible, équitable et source d’autonomisation pour tous. Avec désormais 60 pays partenaires, l’aventure se poursuit avec une ambition et une détermination sans faille.

Pour les demandes médias, les opportunités de partenariat ou de plus amples informations, veuillez contacter :

Credit Finance Ltd – E-mail du bureau des communications internationales : press@novacreditfinanceltd.me