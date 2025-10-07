Nova Credit Finance Ltd. viert wereldwijd succes met historische expansie naar 60 landen

LONDEN, Oct. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nova Credit Finance Ltd., een toonaangevende vernieuwer van wereldwijde financiële oplossingen, verklaart met trots een belangrijke mijlpaal te hebben gehaald in zijn internationale groeistrategie: het bedrijf heeft met succes strategische contracten gesloten in 60 landen. Deze prestatie vertegenwoordigt een nieuw hoofdstuk in de missie van het bedrijf om de toegang tot krediet en financiële zelfredzaamheid op wereldwijde schaal opnieuw te definiëren.

Onder de visionaire leiding van CEO Leonardo Bonetti heeft Nova Credit Finance Ltd. zich snel ontwikkeld van regionale koploper tot wereldwijde grootmacht. De expansie van het bedrijf weerspiegelt het streven naar financiële inclusie, technologische uitmuntendheid en duurzame groei. Met activiteiten op zes continenten, is Nova Credit Finance Ltd. uniek gepositioneerd om diverse markten te bedienen met op maat gemaakte kredietoplossingen die voldoen aan lokale behoeften met behoud van wereldwijde normen.

"Dit is meer dan een bedrijfsprestatie: het is een intentieverklaring", zegt Leonardo Bonetti. "We zijn er trots op dat we onze diensten in 60 landen kunnen aanbieden, elk met zijn eigen unieke uitdagingen en kansen. Ons doel is om particulieren en bedrijven te voorzien van de financiële middelen die ze nodig hebben om te floreren, waar ter wereld ze zich ook bevinden."

De onlangs ondertekende overeenkomsten vertegenwoordigen partnerschappen met overheden, financiële instellingen en fintech-platforms, waardoor Nova Credit Finance Ltd. zijn dienstenpakket, dat onder meer bestaat uit grensoverschrijdende kredietscores, een digitale leeninfrastructuur en financiële educatieprogramma's, aan miljoenen nieuwe gebruikers kan aanbieden. Deze samenwerkingen zijn bedoeld om economische veerkracht, verantwoord lenen en steun voor achtergestelde gemeenschappen te bevorderen.

Het eigen technologieplatform van Nova Credit Finance Ltd., dat op AI gebaseerde analyses integreert met protocollen voor een beveiligde gegevensuitwisseling, was een doorslaggevende factor voor het behalen van dit succes. Het platform maakt naadloze grensoverschrijdende kredietbeoordelingen mogelijk, waardoor kredietverstrekkers weloverwogen besluiten kunnen nemen zonder daarbij de privacy van consumenten in gevaar te brengen. Dankzij deze innovatie geniet het bedrijf erkenning onder marktleiders en regelgevende instanties.

Naast de technologische voorsprong zet Nova Credit Finance Ltd. zich in voor duurzaamheid en sociale impact. Het 'Finance for the Future'-initiatief van het bedrijf, dat eerder dit jaar werd gelanceerd, richt zich op groene leenpraktijken, het ondersteunen van door vrouwen geleide bedrijven en het investeren in financieel onderwijs. Dankzij de uitbreiding van zijn wereldwijde aanwezigheid zullen deze programma's nu nog meer gemeenschappen bereiken.

Leonardo Bonetti benadrukt het belang van culturele gevoeligheid en lokale betrokkenheid in de uitbreidingsstrategie van het bedrijf. "Wij geloven niet in pasklare oplossingen. Onze teams werken nauw samen met lokale partners om de finesses van elke markt te doorgronden en samen financiële producten te creëren die echt een verschil maken."

Terwijl Nova Credit Finance Ltd. dit wereldwijde succes viert, blijft het bedrijf gefocust op zijn langetermijnvisie: het bouwen aan een wereld waarin krediet voor iedereen toegankelijk en rechtvaardig is en iedereen meer mogelijkheden biedt. Met 60 landen aan boord gaat de reis verder, met gedurfde ambitie en vastberadenheid.

