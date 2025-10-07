Bruxelles, Lille, Montrouge, le 7 octobre 2025

Crelan et le Crédit Agricole finalisent leur partenariat stratégique

À la suite de la communication du 21 mai 2025, les groupes Crelan et Crédit Agricole annoncent aujourd’hui avoir finalisé leur partenariat stratégique par la signature d’accords commerciaux et l’acquisition d’une participation minoritaire de 9,9.% dans Crelan SA/NV par le groupe Crédit Agricole.

Crelan et le groupe Crédit Agricole vont désormais se concentrer sur la mise en œuvre de collaborations commerciales dans des domaines clés tels que la gestion d'actifs (via Amundi), la banque privée (via Indosuez Wealth Management / Bank Degroof Petercam), le leasing (via CA Leasing & Factoring).

Le partenariat stratégique entre les groupes Crelan et Crédit Agricole marque une étape majeure dans la mise en commun de leurs expertises respectives afin d’offrir des services bancaires renforcés en Belgique. En combinant l’ancrage local de Crelan et les compétences du groupe Crédit Agricole en gestion d’actifs, banque privée et leasing, les deux groupes coopératifs seront en mesure de déployer des services de qualité au bénéfice des clients et des coopérateurs.

L’identité coopérative est au cœur de la mission des deux groupes, qui envisagent également de développer d’autres initiatives commerciales communes et des coopérations régionales (via Crédit Agricole Nord de France) en capitalisant notamment sur le renforcement continu des échanges et des investissements entre la Belgique et le Nord-Pas de Calais.

Le choix par le groupe Crelan d’un partenaire unique pour développer des métiers distincts constitue un gage de cohérence stratégique et garantit une expertise optimale.

Dans le cadre de ce partenariat stratégique, le groupe Crédit Agricole a acquis une participation minoritaire de 9,9 % dans Crelan, portée à hauteur de 6 % par Crédit Agricole S.A. et de 3,9 % par le Crédit Agricole Nord de France, via une augmentation de capital de Crelan SA/NV réalisée le 7 octobre 2025.

Cette opération a un impact non significatif sur le ratio CET1 de Crédit Agricole S.A., de Crédit Agricole Nord de France et du groupe Crédit Agricole, tout en générant un effet positif de 2,1.% sur le ratio phasé de fonds propres CET1 du groupe Crelan. Elle offre ainsi à Crelan une flexibilité financière renforcée, lui permettant de saisir de futures opportunités de croissance organique.

À propos du groupe Crelan

Le groupe financier se classe au cinquième rang des banques de détail belges par le total d’actifs. Le groupe Crelan est représenté par deux logos de banques : Crelan et Europabank. Au 31/12/2024, le groupe Crelan compte : 4.327 collaborateurs (tant les membres du personnel que les agents bancaires indépendants et leurs collaborateurs), 727 agences, 296.751 actionnaires coopérateurs, près de 1,7 million de clients et un total de bilan de 55,8 milliards d’euros. En outre, le groupe bancaire gère 44,3 milliards d’euros de dépôts de la clientèle, 16,5 milliards d’euros d’investissements hors bilan et soutient les ménages et les entreprises belges avec 49,5 milliards d’euros de crédits.

A propos du Crédit Agricole

Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie française et l’un des tout premiers acteurs bancaires en Europe. Leader de la banque de proximité en Europe, le Groupe est également premier gestionnaire d’actifs européen, premier bancassureur en Europe et troisième acteur européen en financement de projets.

Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 157 000 collaborateurs et 27 423 administrateurs de Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 54 millions de clients et 12,1 millions de sociétaires.

Grâce à son modèle de banque universelle de proximité – l’association étroite entre ses banques de proximité et les métiers qui leur sont liés –, le groupe Crédit Agricole accompagne ses clients dans leurs projets en France et dans le monde : banque au quotidien, crédits immobiliers et à la consommation, épargne, assurances, gestion d’actifs, immobilier, crédit-bail, affacturage, banque de financement et d’investissement.

Au service de l’économie, le Crédit Agricole se distingue également par sa politique de responsabilité sociale d’entreprise dynamique et innovante. Elle repose sur une démarche pragmatique qui irrigue tout le Groupe et met chaque collaborateur en action.

A propos du Crédit Agricole Nord de France

Premier financeur de l’économie régionale, le Crédit Agricole Nord de France accompagne en proximité plus d’1,1 million de clients : particuliers, entreprises, professionnels, agriculteurs, associations, collectivités publiques et acteurs du logement social. Avec un maillage de 210 agences, 37 centres d’affaires et près de 3000 collaborateurs répartis sur l’ensemble du territoire du Nord et du Pas-de-Calais, il répond à l’ensemble des besoins en matière d’épargne, financement, assurance et immobilier et propose une gamme d’expertises diversifiées (banque du dirigeant, capital-investissement, accompagnement des transitions énergétiques…). Banque coopérative et mutualiste, le Crédit Agricole Nord de France s’appuie sur l’engagement de ses 520 000 sociétaires et 70 caisses locales pour conjuguer performance économique, proximité et utilité sociale, au service du développement de son territoire.





CONTACT PRESSE CRELAN





Caroline Beauvois, Press & Corporate Communication Expert

Tél : + 32 (0) 475 82 09 34

Mail : press@crelan.be

Tous nos communiqués de presse sont disponibles sur www.crelan.be





CONTACTS PRESSE CRÉDIT AGRICOLE





Olivier Tassain : olivier.tassain@credit-agricole-sa.fr - +33 6 75 90 26 66

Alexandre Barat : alexandre.barat @credit-agricole-sa.fr - +33 6 19 73 60 28

Bénédicte Gouvert: benedicte.gouvert@ca-fnca.fr - +33 1 49 53 43 64

Anne-Sophie Joly : anne-Sophie.JOLY@ca-norddefrance.fr - +33 7 61 79 49 43

Tous nos communiqués de presse sur : www.credit-agricole.com

Pièce jointe