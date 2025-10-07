Síminn hf. - Breyting á fjárhagsdagatali

Síminn hf. tilkynnir um breytingu á fjárhagsdagatali fyrir uppgjör þriðja ársfjórðungs 2025. Áætlaðar dagsetningar eru eftirfarandi:
Uppgjör 3F 2025 21. október 2025 (var 22. október 2025)
Ársuppgjör 2025 17. febrúar 2026
Aðalfundur 2026 12. mars 2026
Vinsamlegast athugið að dagsetningarnar eru birtar með fyrirvara um breytingar.
