LA CAJO inflige une amende de 105 000 dollars à theScore pour ne pas avoir pris en charge le jeu à haut risque d’un client

TORONTO, 07 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) a infligé une amende de 105 000 dollars à Score Media and Gaming Inc. (« theScore ») pour non-respect des normes strictes de l’Ontario en matière de jeu responsable et de protection des joueurs.

Cette amende fait suite à plusieurs violations présumées des Normes du registrateur pour les jeux sur Internet (les Normes), qui obligent tous les exploitants inscrits à surveiller de manière proactive le comportement des joueurs, à intervenir lorsque des risques liés au jeu sont détectés et à s’assurer que leurs employés sont correctement formés pour protéger les joueurs.

À la suite d’un examen réglementaire, la CAJO a déterminé ce qui suit :

Un client de theScore a misé 2,5 millions de dollars et perdu environ 230 000 dollars sur une période de huit mois, dont environ 100 000 dollars au cours du premier mois de jeu, ce qui témoigne d’un jeu fréquent à enjeux élevés et de pertes croissantes indiquant clairement un préjudice potentiel lié au jeu.

Le client a demandé à plusieurs reprises des primes, a affiché un comportement de récupération des pertes et a montré des signes de détresse à l’hôte VIP de l’exploitant, autant d’occasions manquées pour theScore d’intervenir de manière appropriée et de réduire le potentiel de jeu à haut risque.

Malgré des signaux d’alerte évidents et des documents de revenus inexacts, l’exploitant s’est fié aux auto-évaluations du client et n’a pas procédé à une vérification préalable ou à des interventions significatives en matière de jeu responsable.





Lors du lancement du marché réglementé des jeux d’argent en ligne en Ontario en 2022, la CAJO a établi des normes complètes de protection des joueurs afin d’atténuer les risques liés au jeu. La surveillance rigoureuse de la CAJO garantit que les exploitants sont tenus de surveiller de manière proactive le comportement des joueurs et d’intervenir avec des mesures de soutien appropriées et efficaces pour lutter contre les activités de jeu à haut risque. Ce cadre réglementaire solide offre aux Ontariens une alternative plus sûre aux sites de jeu non réglementés qui ne disposent pas de garanties comparables.

Un exploitant inscrit qui a reçu une ordonnance d’amende de la part de la CAJO a le droit de faire appel de la décision du registrateur auprès du Tribunal d’appel en matière de permis, qui est un tribunal arbitral indépendant de la CAJO et faisant partie de Tribunaux décisionnels Ontario.

Citation :

« La protection des joueurs est une exigence fondamentale pour tout exploitant de jeux d’argent souhaitant exercer ses activités en Ontario. Lorsque les exploitants ne respectent pas ces normes essentielles en matière de jeu responsable, ils trahissent non seulement la confiance de leurs joueurs, mais compromettent également l’intégrité du marché réglementé des jeux d’argent en ligne en Ontario. »

– Dre Karin Schnarr, registrateure et PDG, CAJO

Informations supplémentaires

Contrairement à l’article 3.8 de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, theScore est accusé de ne pas avoir respecté les dispositions suivantes des Normes :

2.01 - Les exploitants mettent en œuvre et respectent des politiques et des procédures qui permettent de repérer, de prévenir et de réduire au minimum les risques de préjudice causés aux joueurs par le jeu. L’efficacité de ces politiques et procédures est régulièrement examinée et évaluée afin de s’assurer qu’elles suivent les pratiques exemplaires de l’industrie et que les objectifs déclarés des politiques et procédures sont atteints.

2.10 - Un mécanisme doit être mis en place pour surveiller les profils de risque et les comportements des joueurs afin de détecter les signes indiquant que certains joueurs pourraient subir des préjudices.

1. Les exploitants doivent inclure un profil de risque pour les joueurs présentant un risque élevé de subir des préjudices liés au jeu.

2.12 - Les employés comprennent l’importance du jeu responsable ainsi que l’incidence de leur travail en ce qui a trait à la protection des joueurs. Les employés comprennent également les principes fondamentaux du jeu responsable et du jeu problématique.

5. Les employés comprennent les préjudices associés au jeu ainsi que les principaux concepts de la prévention et de l’atténuation de ces préjudices.

