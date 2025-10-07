SLNO 投資者消息：若您因 Soleno Therapeutics, Inc. (NASDAQ: SLNO) 蒙受損失，請聯絡 Rosen Law Firm 了解您的權益

紐約, Oct. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 繼續代表 Soleno Therapeutics, Inc. (NASDAQ: SLNO) 的股東，調查 Soleno Therapeutics 可能向投資公眾發佈重大誤導性業務資訊並就此引發的潛在證券索賠。

影響：若您購買了 Soleno Therapeutics 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排，免去任何自付費用或開支。 Rosen Law Firm 正準備提出集體訴訟，期望為投資者討回損失。

下一步行動：如欲加入潛在集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=43959 或免費致電 866-767-3653 或電郵至 case@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

事件概覽：2025 年 8 月 15 日，Investing.com 發佈了一則題為「在 Scorpion Capital 發出沽空報告後，Soleno Therapeutics 股價隨即下挫」的報道。 該文章指出，Soleno Therapeutics 的股價下挫「是由於 Scorpion Capital 發表了一份沽空報告，對該公司近期獲批的普瑞德威利綜合症治療藥物 VYKAT XR 表示嚴重關注。」 文章進一步指出，Scorpion Capital 的報告「突顯了個人安全問題」，並且「表示該藥物可能面臨從市場上撤回的風險，或新處方的數量大幅減少。」

受此消息影響，Soleno Therapeutics 股價在 2025 年 8 月 15 日下跌 7.4%， 於下一個交易日更進一步下挫 4.9%。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功往績紀錄的合格律師。 通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。 許多此類律師事務所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務。 選擇律師需要明智。 Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。 Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。 當時，Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師行。 自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數以億計美元的資金。 僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。 2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs' Bar)。 事務所的多位律師曾獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

