Aduro Clean Technologies nimmt an der LD Micro Main Event XIX Conference teil

LONDON, Ontario, Oct. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Clean-Tech-Unternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um geringwertige Einsatzstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert zu transformieren, gab heute seine Teilnahme an der LD Micro Main Event XIX Conference bekannt, die vom 19. bis 21. Oktober 2025 in San Diego stattfindet.

LD Micro Main Event XIX

Zeitraum: 19. bis 21. Oktober 2025

Ort: Hotel del Coronado, San Diego, Kalifornien

Datum und Uhrzeit der Präsentation: Montag, 20. Oktober 2025, um 13:00 Uhr PT

Webcast: https://ldmicrocasts.com/#register

Website: https://www.ldmicro.com

Das LD Micro Main Event XIX zählt zu den einflussreichsten unabhängigen Investmentkonferenzen und bringt Hunderte Unternehmen und Investoren für drei Tage mit Präsentationen, Networking und Gesprächen mit wachstumsstarken Unternehmen zusammen. Weitere Informationen unter https://www.ldmicro.com .

Das Managementteam steht während der Konferenz auch für Einzelgespräche mit Investoren zur Verfügung. Diese Gespräche bieten die Gelegenheit, die Unternehmensstrategie, die Technologieentwicklung und bevorstehende Meilensteine zu erörtern. Terminwünsche richten Sie bitte an KCSA Strategic Communications unter aduro@kcsa.com .

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.

