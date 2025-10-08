Hepsor valmistab ette võlakirjaprogrammi

Börsil noteeritud kinnisvaraarendaja Hepsor valmistab koostöös LHV pangaga ette võlakirjaprogrammi ning plaanib viia võlakirjad kauplemisele Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirja, et mitmekesistada ettevõtte finantseerimisstruktuuri ning tagada kapital oma hajutatud portfelli projektide rahastamiseks koduturgudel.

„Plaanitav võlakirjaprogramm annab meile võimaluse reageerida kiiresti, kui turuolukord pakub häid investeerimisvõimalusi või soosib täiendava kapitali kaasamist. See on kinnisvaraarenduse tsükli pikkust arvestades mõistlik, et projektidele vajalikul hetkel hoogu anda,“ ütles Hepsori juht Martti Krass.

Kinnisvaraarenduse tsüklid on pikad, mistõttu vajavad projektid sageli rahastust erinevates etappides. Võlakirjaprogrammi eesmärk on tagada ettevõttele paindlik juurdepääs kapitalile just sel ajal, kui turuolud seda kõige paremini toetavad. Kaasatav kapital suunatakse käimasolevate ja uute elukondlike ning ärikondlike arendusprojektide elluviimisse. Hepsori portfellis on erinevas arendusetapis kokku 30 projekti – neist 15 Eestis, 10 Lätis ning 5 Kanadas.

„Meie jaeinvestorile suunatud võlakirjaprogrammi eelis on see, et me ei seo kaasatavat kapitali ühe konkreetse projekti või turuga, vaid kogu meie arendusplaaniga. Meie rahavood on stabiilised ning põhinevad geograafiliselt ja segmenditi hajutatud arendusportfellil, hõlmates nii elu- kui ärikondlikku kinnisvara, turge Eestis, Lätis ja Kanadas ning eri arendustsükli etappides olevaid projekte. See pakub investoritele kindlust ja hajutab riske, sest investeering ei sõltu ainult ühe arenduse õnnestumisest,“ lisas Krass.

Kavandatava programmi raames emiteeritavate võlakirjade suhtes plaanib Hepsor esitada taotluse võlakirjade kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Hepsori aktsiad on alates 2021. aastast kauplemisele võetud Balti börsi põhinimekirjas.

Hepsor kutsub 13. novembril kõiki huvilisi Eestis ja 14. novembril Lätis sügistalvisele investorkohtumisele, kus ettevõtte juht Martti Krass annab ülevaate arendusportfellist ja olukorrast koduturgudel ning ettevõtte kavandatavatest investeeringutest ja võlakirjaprogrammist. Osaleda võivad kõik soovijad ning täpsem info avaldatakse Hepsori kodulehel.

Võlakirjade avaliku pakkumise eelduseks on prospekti kinnitamine Finantsinspektsiooni poolt. Prospekti kinnitamisest, võlakirjade pakkumise alustamisest, sh tingimustest, teavitab Hepsor eraldi teatega.

Hepsor on 2011. aastal asutatud ettevõte, mis on kasvanud korterelamute rajajast kaasaegseks elamis- ja ärikinnisvara arendajaks. Ettevõte tegutseb täna Eestis, Lätis ja Kanadas. Hepsori tugevuseks on innovatiivsus ja keskkonnast hooliv lähenemine, mille tulemusena ei rajata üksnes maju, vaid terviklikke elu- ja ärikeskkondi.

Käesolev teade on mõeldud üksnes informatiivsel eesmärgil ning viitab võimalikule tulevikus toimuvale pakkumisele. Seda ei tohiks käsitleda võlakirjade müügipakkumisena ega investeerimissoovitusena. Samuti ei toimu võlakirjade müüki ega avalikku pakkumist üheski riigis või jurisdiktsioonis enne, kui vastav prospekt või muu nõutud pakkumisdokument on nõuetekohaselt kinnitatud, registreeritud või avaldatud vastavalt kohaldatavale õigusele.





