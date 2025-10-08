Portzamparc – Groupe BNP Paribas initie la couverture d’ONWARD Medical avec une recommandation d’Achat et un objectif de cours de 10,20 EUR

EINDHOVEN, Pays-Bas, 08 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), société leader dans le domaine des neurotechnologies visant au développement de thérapies innovantes destinées à la restauration du mouvement, des fonctions et de l’indépendance chez les personnes atteintes d’une lésion de la moelle épinière ou d’autres troubles du mouvement, annonce aujourd’hui que Portzamparc – Groupe BNP Paribas a initié la couverture du titre avec une recommandation d’Achat et un objectif de cours de 10,20 EUR.

Dave Marver, CEO d’ONWARD Medical: « L’initiation de la couverture par Portzamparc – Groupe BNP Paribas souligne l’importance de l’année 2025 pour ONWARD. Avec les autorisations de mise sur le marché du système ARC-EX® aux États-Unis et en Europe, nous avons franchi avec succès une étape importante dans notre transformation en entreprise commerciale dédiée au développement de thérapies révolutionnaires destinées aux personnes atteintes d’une lésion de la moelle épinière. Nous nous préparons également à lancer la première étude pivot avec notre plateforme implantable ARC-IM®, tout en continuant de renforcer notre position de leader dans le domaine émergent de la mobilité assistée par interface cerveau-machine (BCI). »

Publiée le 7 octobre 2025, la note d’initiation de Portzamparc porte à cinq le nombre de banques assurant désormais la couverture du titre ONWARD Medical. Toutes maintiennent une recommandation d’Achat et un objectif de cours nettement supérieur aux niveaux actuels, témoignant de la confiance des analystes dans les perspectives de croissance de la société.

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site Relations Investisseurs d’ONWARD Medical.

A propos d’ONWARD Medical

ONWARD Medical est une société spécialisée dans le domaine des neurotechnologies qui développe des thérapies destinées à restaurer le mouvement, les fonctions et l’indépendance chez les personnes atteintes d’une lésion de la moelle épinière et d’autres troubles du mouvement. S’appuyant sur des décennies de découvertes scientifiques, de recherches précliniques et d’études cliniques menées dans des hôpitaux, des cliniques de réadaptation et des laboratoires de neurosciences de premier plan, la société a mis au point ARC Therapy. Elle a depuis obtenu dix Breakthrough Device Designations de la part de la FDA américaine.

Le système ARC-EX® est autorisé à la vente commerciale aux États-Unis et en Europe. ONWARD développe également un système implantable expérimental appelé ARC-IM®, conçu pour répondre à plusieurs besoins médicaux non satisfaits, notamment l’instabilité de la tension artérielle après une lésion de la moelle épinière. Ce système peut également être associé à une interface cerveau-machine (BCI) et à l’intelligence artificielle (IA) pour restaurer le mouvement commandé par la pensée.

Basée aux Pays-Bas, la société dispose d’un centre scientifique et technologique en Suisse et d’un bureau aux États-Unis, à Boston (Massachusetts). ONWARD Medical est cotée sur Euronext Paris, Bruxelles et Amsterdam (symbole : ONWD), et ses ADRs sont disponibles sur OTCQX (symbole : ONWRY).

Marques déposées : ONWARD, ARC-EX, ARC-IM, ARC-BCI et le logo stylisé « O » sont des marques déposées et propriétaires d’ONWARD Medical. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

Indication d’utilisation d’ARC-EX (UE) : Le système ARC-EX est conçu pour délivrer une stimulation électrique transcutanée programmée de la moelle épinière, en association avec des exercices fonctionnels réalisés en clinique et à domicile, afin d’améliorer la sensation et la force des mains chez des personnes âgées de 18 à 75 ans présentant un déficit neurologique chronique (>1 an après la lésion), non progressif, résultant d’une lésion médullaire incomplète (de C2 à C8 inclus).

Autres produits en cours d’investigation : Tous les autres dispositifs et thérapies ONWARD Medical, y compris ARC-IM et ARC-BCI, sont en phase d’investigation et ne sont pas disponibles à des fins commerciales.