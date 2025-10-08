Umicore lance la vente et le leasing subséquent de ses inventaires d'or immobilisés,

créant ainsi une valeur significative

Umicore lance la vente de ses inventaires d'or immobilisés1 détenus par ses divisions Jewelry & Industrial Metals (JIM) et Precious Metals Refining (PMR). Dans un contexte de marché exceptionnellement favorable pour l'or, cette vente devrait générer environ 410 millions €2 de produit net en espèces3, renforçant ainsi le bilan et la liquidité d'Umicore.

Actuellement, Umicore détient encore une partie de l'or nécessaire à l'exploitation des activités JIM et PMR. Cet inventaire est donc continuellement immobilisé dans les opérations industrielles et logistiques. Grâce à cette transaction, Umicore optimise désormais son modèle commercial pour le raffinage de l'or en remplaçant intégralement ces inventaires d'or immobilisés de manière détenus de manière permanente par des contrats de leasing4 renouvelables de métaux avec diverses contreparties.

Cette configuration améliorée offre une méthode de financement prévisible et rentable, tout en maintenant l'efficacité opérationnelle.

La vente doit être considérée comme un événement non récurrent et devrait générer une contribution5 à l'EBITDA d'environ 480 millions €. Compte tenu de la relative stabilité historique des taux de leasing, les coûts annuels de leasing sont actuellement estimés entre 5 millions € et 8 millions € (en EBITDA ajusté). Ces coûts seront largement compensés par la réduction des coûts de financement. La transaction générera une plus-value nette d'environ 370 millions €.

Cette transaction s'inscrit pleinement dans la stratégie Core d'Umicore, qui implique la génération de trésorerie par le biais des activités de base6, notamment grâce à l'excellence opérationnelle, à l'optimisation de la chaîne de valeur et à l'amélioration de l'efficacité.

1 Cela concerne les inventaires d'or immobilisés détenus de manière permanente à coût historique par les Business Units Jewelry & Industrial Metals et Precious Metals Refining, qui font partie du Business Group Recycling. Pour plus d'informations, veuillez consulter la note 2.11 dans la section « Notes annexes aux états financiers » du Rapport Annuel 2024 d'Umicore.

2 Basé sur le prix actuel de l’or à la date du 7 octobre 2025.

3 Le produit net en espèces (montants après impôts) est calculé sur une base pro forma selon les règles fiscales applicables dans chaque pays.

4 Hors du champ d'application de la norme IFRS 16. La transaction de leasing sera donc hors bilan.

5 La contribution à l'EBITDA sera comptabilisée comme un ajustement, c'est-à-dire qu'elle ne fera pas partie de l'EBITDA ajusté.

6 Catalysis, Recycling et Specialty Materials.