Umicore start verkoop permanente goudvoorraden gevolgd door lease-in

en creëert zo aanzienlijke waarde

Umicore start de verkoop van haar permanent aangehouden goudvoorraden1 afkomstig van haar Business Units Jewelry & Industrial Metals (JIM) en Precious Metals Refining (PMR). Gegeven de huidige uitzonderlijk aantrekkelijke marktvoorwaarden voor goud zal de verkoop naar verwachting ongeveer € 410 miljoen2 aan netto-opbrengsten in contanten3 opleveren en daarmee de balans en liquiditeit van Umicore versterken.

Momenteel bezit Umicore nog steeds een deel van het goud dat nodig is voor de JIM- en PMR-activiteiten. Deze voorraad wordt als zodanig permanent aangehouden in het kader van de industriële en logistieke activiteiten. Umicore optimaliseert met deze transactie het bedrijfsmodel voor goudraffinage door deze permanent aangehouden goudvoorraden volledig te vervangen door doorlopende metaalleaseovereenkomsten4 met verschillende tegenpartijen.

Deze verbeterde structuur biedt een voorspelbare en kostenefficiënte financieringsmethode, terwijl de operationele effectiviteit gehandhaafd blijft.

De verkoop geldt als een éénmalige gebeurtenis en zal naar verwachting een EBITDA-contributie5 opleveren van ongeveer € 480 miljoen. Gezien de historisch vrij stabiele leasetarieven worden de jaarlijkse leasekosten op heden geraamd op ongeveer € 5 miljoen tot € 8 miljoen (in aangepaste EBITDA), wat ruimschoots zal worden gecompenseerd door lagere financieringskosten. De transactie zal een nettomeerwaarde na belasting opleveren van ongeveer € 370 miljoen.

Deze transactie sluit volledig aan bij Umicore’s Core strategie, die het maximaliseren van de kasstroom uit haar kernactiviteiten6 omvat, met name door operationele uitmuntendheid, optimalisatie van de waardeketen en efficiëntieverbeteringen.

Umicore profiel

Umicore is een wereldspeler in geavanceerde materialen en recyclage. Dankzij tientallen jaren expertise in materiaalwetenschappen, metallurgie, chemie en metaalbeheer zet Umicore edele en kritieke metalen om in functionele technologieën die alledaagse toepassingen mogelijk maken. Haar unieke circulaire bedrijfsmodel zorgt ervoor dat deze kritieke elementen voortdurend worden geraffineerd en gerecycleerd om opnieuw te worden geïntegreerd in nieuwe toepassingen.

De vier Business Groups van Umicore - Catalysis, Recycling, Specialty Materials en Battery Materials Solutions - leveren materialen en oplossingen die een antwoord bieden op de schaarste van grondstoffen en de groeiende behoefte aan functionele materialen voor schone technologieën, schone mobiliteit en een geconnecteerde wereld. Met hun op maat gemaakte en geavanceerde producten en processen stimuleren ze innovatie en duurzaamheid.

Umicore genereert het merendeel van haar inkomsten uit, en richt het merendeel van haar O&O-inspanningen op, schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van duurzame waardecreatie is geworteld in de ontwikkeling, productie en recyclage van materialen voor een beter leven.

De industriële, commerciële en O&O-activiteiten van Umicore, met meer dan 11.000 medewerkers, zijn verspreid over de hele wereld om haar internationale klantenbestand zo goed mogelijk te bedienen. De inkomsten van de Groep (exclusief metaal) bereikten € 1,8 miljard (omzet van € 8,7 miljard) in de eerste helft van 2025.



1 Dit betreft de permanente goudvoorraden van Umicore die worden aangehouden binnen de Business Units Jewelry & Industrial Metals en Precious Metals Refining, die deel uitmaken van de Recycling Business Group, aan historische kostprijs. Voor meer informatie zie toelichting 2.11 in het hoofdstuk ‘Toelichting bij de jaarrekeningen’ in het jaarverslag van 2024.

2 Op basis van de goudprijzen op 7 oktober 2025.

3 De netto-opbrengsten in contanten (bedragen na belastingen) zijn pro forma gebaseerd op de fiscale regelgeving per land.

4 Buiten het toepassingsgebied van IFRS 16. De leasetransactie zal daarom buiten de balans worden gehouden.

5 De EBITDA-bijdrage wordt gerapporteerd als een ‘aanpassing’, d.w.z. ze maakt geen deel uit van de aangepaste EBITDA.

6 Catalysis, Recycling en Specialty Materials.