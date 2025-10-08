Apivia Courtage führt mit der SoundHound-Plattform Amelia 7 agentische KI in seinen Kontaktzentren ein

SANTA CLARA, Kalifornien, Oct. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SoundHound AI, Inc. (Nasdaq: SOUN), ein weltweit führender Anbieter von Sprach- und Konversations-KI, und Apivia Courtage, Teil der AEMA-Gruppe, einem der weltweit größten Zusammenschlüsse von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit und genossenschaftlichen Versicherern, gaben heute bekannt, dass sie gemeinsam an Innovationen arbeiten, um über die KI-Agentenplattform Amelia 7 von SoundHound agentische KI in die Kontaktzentren von Apivia Courtage zu integrieren.

Apivia Courtage wird Amelia 7, eine der ersten wirklich agentenbasierten KI-Plattformen auf dem Markt, als wichtigen Bestandteil seiner Strategie zur digitalen Transformation einsetzen. Dieser Schritt baut auf der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen auf, in deren Rahmen die SoundHound-Plattform Amelia bereits zu einer Produktivitätssteigerung von 20 % im Kontaktzentrum des Versicherers geführt hat.

Seit 2023 zielt die Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen darauf ab, fortschrittliche KI-Agenten einzuführen, um das bestehende Team von Apivia Courtage zu unterstützen und Innovationen zur Verbesserung des Kundenservices zu liefern. Bislang haben die KI-Agenten von SoundHound Tausende von Anrufen zu Fragen der Erstattung von Krankheitskosten und Informationen zu Versicherungsgarantien bearbeitet. Dadurch konnte das Unternehmen seine Mitarbeiter darauf konzentrieren, mehr Wert und Zeit in ihre Beziehungen zu Versicherungsmaklern und Kunden zu investieren.

Dank der fortschrittlichen agentischen Fähigkeiten von Amelia 7 kann Apivia Courtage nun eingehende Kundenanfragen mit einer Flotte von KI-Agenten bearbeiten, die auf der Grundlage mehrerer Absichten argumentieren, handeln und komplexe Aufgaben ausführen können. Dadurch können Kunden nahtlos einen Self-Service nutzen, ohne dass eine Weiterleitung an einen menschlichen Mitarbeiter erforderlich ist.

Amelia 7 wird:

die Identität von Kunden mithilfe eines Einmalpassworts im Rahmen einer menschenähnlichen Interaktion überprüfen,

vertragsbezogene Fragen beantworten,

personenbezogene Daten wie Postanschrift oder Telefonnummer aktualisieren,

die finanziellen Auswirkungen von Aktualisierungen eines Versicherungsvertrags berechnen,

dem Kunden ein Angebot senden oder ein Gespräch mit einem menschlichen Berater vereinbaren.



Apivia Courtage ist Vorreiter beim Einsatz dieser Technologie in der Versicherungsbranche und wird die Pilotdemo vom 8. bis 10. Oktober auf der diesjährigen Reavie in Cannes, Frankreich, den Teilnehmern vorstellen. Das Unternehmen hat die agentenbasierte KI von SoundHound, die auf großen Sprachmodellen basiert, einer gründlichen Bewertung unterzogen und dabei strenge Benchmarks verwendet, um sicherzustellen, dass sie robust ist. Es kam zu dem Schluss, dass sie für den Kundeneinsatz bereit ist.

„Dank der agentischen KI Amelia 7 setzen wir eine multifunktionale Plattform ein, um unseren Kunden ein nahtloses und innovatives Erlebnis zu bieten“, so Emmanuelle Nguyen, CEO von Apivia Courtage. „Gleichzeitig ermöglichen wir unseren Teams, sich auf ihr Fachwissen zu konzentrieren und einen Mehrwert zu schaffen.“

Dank des Agentic+-Frameworks der Plattform können Versicherungsunternehmen die Denk- und Planungsfähigkeiten von LLMs in Kombination mit traditionelleren deterministischen Abläufen und bei Bedarf mit Human-in-the-Loop-Eskalation nutzen. Die KI-Agenten von Amelia laufen außerdem kanalübergreifend (z. B. Chat, Text, Sprachsteuerung usw.) und nutzen die fortschrittliche Spracherkennung von SoundHound, die sich durch geringe Latenz, außergewöhnliches Verständnis natürlicher Sprache und eine maßgeschneiderte Optimierung der Antworten für Unternehmen auszeichnet. So können Kunden natürlich sprechen und werden verstanden.

„Mit dem Einsatz von Amelia 7 wird Apivia Courtage zu einem Vorreiter im Bereich KI für den Kundenservice“, so Gérald Audenis, Head of Operations, Europe bei SoundHound AI. „Die Versicherungsbranche insgesamt wird von dieser Innovationswelle und Plattformen wie Amelia 7, die den Wert für Unternehmen steigern und gleichzeitig einen schnelleren, effizienteren Kundenservice ermöglichen, erheblich profitieren.“

Über SoundHound AI

SoundHound AI (Nasdaq: SOUN), ein weltweit führender Anbieter von Sprach- und Konversations-KI, liefert Lösungen, mit denen Unternehmen ihren Kunden ein erstklassiges Erlebnis bieten können. Die auf proprietärer Technologie basierende Sprach-KI von SoundHound bietet Produktentwicklern und Dienstleistern aus den Bereichen Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Automobilindustrie, Smart Devices und Gastronomie erstklassige Geschwindigkeit und Genauigkeit in zahlreichen Sprachen. Zu den verschiedenen bahnbrechenden KI-basierten Produkten des Unternehmens zählen Smart Answering, Smart Ordering, Dynamic Drive-Thru und die Amelia-Plattform, die KI-Agenten für Unternehmen unterstützt. Ferner haben SoundHound Chat AI, ein leistungsstarker Sprachassistent mit integrierter generativer KI, und Autonomics, eine branchenführende Betriebsplattform zur Automatisierung von IT-Prozessen, es SoundHound ermöglicht, Millionen von Produkten und Dienstleistungen zu unterstützen und jährlich Milliarden von Interaktionen für weltweit führende Unternehmen zu verarbeiten.

