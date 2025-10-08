Apivia Courtage intègre l’IA agentique dans ses centres de contact avec la plateforme Amelia 7 de SoundHound

SANTA CLARA, Californie, 08 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SoundHound AI, Inc. (Nasdaq : SOUN), leader mondial de l’IA vocale et conversationnelle, et Apivia Courtage, filale d’AEMA Groupe, l’un des plus grands assureurs mutualistes et coopératifs au monde, ont annoncé aujourd’hui qu’ils s’associaient pour innover ensemble et intégrer l’IA agentique dans les centres d’appels d’Apivia Courtage, par le biais de la plateforme Amelia 7 de SoundHound.

Dans le cadre de la stratégie de transformation numérique de l’entreprise, Apivia Courtage déploiera Amelia 7, l’une des premières véritables plateformes d’IA Agentique sur le marché. Cette démarche s’appuie sur une relation fructueuse entre les deux sociétés, qui a déjà permis d’augmenter la productivité des centres de contact d’Apivia Courtage de près de 20%.

Depuis 2023, le partenariat entre les deux entreprises vise à intégrer des agents d’IA avancés pour assister les équipes d’Apivia Courtage et améliorer le service client par l’innovation. A ce jour, les agents d’IA de SoundHound ont traité des milliers d’appels en lien avec le remboursement de frais médicaux et les niveaux de garantie des polices d’assurance. Résultat : l’entreprise a pu permettre à ses effectifs de se concentrer sur les activités qui créent plus de valeur et de prendre le temps d’approfondir leurs relations avec les courtiers et les clients.

Désormais, les capacités agentiques avancées d’Amelia 7 permettront à Apivia Courtage de gérer les demandes entrantes des clients par l’entremise d’agents d’IA capables de raisonner, d’agir et d’effectuer des tâches complexes à partir d’intentions variées. Ainsi, les clients pourront effectuer certaines démarches en autonomie, sans passer par un être humain.

Amelia 7 :

Vérifiera l’identité des clients de manière fluide avec un mot de passe à usage unique

Répondra aux questions portant sur les contrats

Mettra à jour les informations personnelles, telles que l’adresse postale ou le numéro de téléphone

Calculera l’impact financier de l’actualisation d’un contrat d’assurance

Enverra un devis au client ou planifiera un entretien avec un conseiller humain





Apivia Courtage, à la pointe des usages innovants dans le secteur de l’assurance,présentera son pilote dans le cadre de Reavie à Cannes, France, du 8 au 10 octobre 2025. La société a conduit une évaluation approfondie de l’IA agentique de SoundHound, reposant sur des LLM (grands modèles de langage), à l’issue d’une phase de benchmark visant à s’assurer que l’outil était robuste et apte à entrer en contact avec les clients. .

«Grâce à l'IA Agentique d'Amelia, nous déployons une plateforme multi-services pour garantir à nos clients des expériences fluides et innovantes. Simultanément, nous libérons nos équipes pour qu'elles se concentrent sur l'expertise humaine et la création de valeur ajoutée.» déclare Emmanuelle Nguyen, directrice générale d’Apivia Courtage.

Grâce au cadre Agentic+ de la plateforme, les entreprises du secteur de l’assurance et des autres secteurs peuvent exploiter les capacités de raisonnement et de planification des LLM en les combinant à des flux conversationnels plus traditionnels permettant une plein maitrise des processus. Elles peuvent également faire intervenir un agent humain quand cela est requis dans le parcours client. . Les agents d’IA d’Amelia permettent un déploiement omnicanal et multimodal et utilisent la technologie vocale avancée de SoundHound, réduisant la latence, capable d’une compréhension exceptionnelle du langage naturel et incluant une adaptation à l’entreprise pour des réponses optimales. Ceci permet aux clients de parler naturellement et d’être compris.

« Grâce au déploiement d’Amelia 7, Apivia Courtage se porte à l’avant-garde de l’IA dans le service client », indique Gérald Audenis, Directeur des Opérations Europe chez SoundHound AI. « Le secteur de l’assurance dans son ensemble va bénéficier de cette vague d’innovation. Les plateformes comme Amelia 7 vont permettre aux entreprises de renforcer leur proposition de valeur tout en fournissant un service plus rapide et plus efficace à leurs clients. »

Retrouvez plus d’informations sur la plateforme Amelia 7 de SoundHound AI ici.

À propos de SoundHound AI

SoundHound AI (Nasdaq : SOUN), leader mondial de l’IA vocale et conversationnelle, propose des solutions permettant aux entreprises d’offrir des expériences de qualité supérieure à leurs clients. Bâtie sur une technologie brevetée, l’IA vocale de SoundHound fournit la plus grande vitesse et la meilleure précision du marché dans de nombreuses langues. Elle est destinée aux créateurs de produits et aux prestataires de services dans les secteurs de la vente, des services financiers, de la santé, de l’automobile, des appareils connectés et de la restauration. Parmi les multiples produits révolutionnaires de la société basés sur l’IA, on peut citer Smart Answering, Smart Ordering, Dynamic Drive-Thru et la plateforme Amelia, qui alimente les agents d’IA pour les entreprises. En outre, SoundHound Chat AI, un assistant vocal puissant doté d’une IA générative intégrée, et Autonomics, une plateforme d’exploitation leader du secteur conçue pour automatiser les processus informatiques, ont permis à SoundHound de fournir des millions de produits et services et de traiter des milliards d’interactions chaque année pour des grandes entreprises.

Contact médias

Gianna Arantes

(201) 815-9852

PR@Soundhound.com

Une photo annexée à ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e30e6864-faa4-4ce2-9578-b96a231de676