Muudatused AS Ekspress Grupp tütarettevõtete nõukogudes

ASi Ekspress Grupp juhatuse muudatuse tõttu toimuvad 2025. aasta oktoobri alguses muudatused grupi oluliste tütarettevõtete nõukogudes.

ASi Delfi Meedia nõukogu uueks liikmeks saab Ekspress Grupi juhatuse liige Rain Sarapuu. Nõukogu jätkab tegevust neljaliikmelises koosseisus: Hans Luik (esimees), Mari-Liis Rüütsalu, Karl Anton ja Rain Sarapuu.

Läti tütarettevõtte A/S Delfi ja Leedu tütarettevõtte UAB Delfi uueks nõukogu liikmeks saab samuti Rain Sarapuu. A/S Delfi nõukogu hakkab tegutsema järgmises koosseisus: Mari-Liis Rüütsalu (esimees), Rain Sarapuu ja Karl Anton. UAB Delfi nõukogu jätkab neljaliikmelises koosseisus: Mari-Liis Rüütsalu (esimees), Hans Luik, Rain Sarapuu ja Karl Anton.

Mari-Liis Rüütsalu

juhatuse esimees

+372 512 2591

mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub digitaalsete väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Lisaks korraldavad grupi ettevõtted konverentse, koolitusi ja üritusi peamiselt Eestis ja Leedus, aga ka Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd umbes 1000 inimesele.