Anmodning om ophør af suspension i enkelte afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest

Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1007 København K

 

 		 

 

Bernstorffsgade 40
1577 Copenhagen V
Telefon 33 33 71 71
Telefax 33 15 71 71
www.danskeinvest.dk

8. oktober 2025

Anmodning om ophør af suspension i enkelte afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest
Der anmodes om ophør af suspension for afdelinger/andelsklasser nedenfor. 

Investeringsforeningen Danske Invest:

Afdeling/andelsklasseISIN-kode OMX Identifikation
Fjernøsten Indeks, klasse DKK dDK0010207141DKIFJIX
Kina, klasse DKK dDK0010295336DKIKI

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Fund Products



