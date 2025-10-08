



Nasdaq Copenhagen

Nikolaj Plads 6

1007 København K















Bernstorffsgade 40

1577 Copenhagen V

Telefon 33 33 71 71

Telefax 33 15 71 71

www.danskeinvest.dk



8. oktober 2025

Anmodning om ophør af suspension i enkelte afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest

Der anmodes om ophør af suspension for afdelinger/andelsklasser nedenfor.

Investeringsforeningen Danske Invest:

Afdeling/andelsklasse ISIN-kode OMX Identifikation Fjernøsten Indeks, klasse DKK d DK0010207141 DKIFJIX Kina, klasse DKK d DK0010295336 DKIKI

Med venlig hilsen



DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Fund Products



