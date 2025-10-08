„Ignitis grupė“ pateikė pasiūlymą 700 MW jūrinio vėjo parko konkursui su parama Lietuvoje

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) praneša apie priimtą sprendimą dalyvauti Lietuvos jūrinio vėjo parko konkurse su valstybės parama dėl teisių vystyti apie 700 MW galios jūrinio vėjo elektrinių parką Baltijos jūroje. Grupė sudalyvavo konkurse per įmonę UAB ”Ignitis renewables projektai 5“, kurios vienintelis akcininkas yra UAB „Ignitis renewables“.
Pagal konkurso taisykles potencialus vystytojas gali pateikti vystymo mokestį arba prašyti paramos pagal dvišalę sutartį dėl skirtumo, kurio dydis svyruoja nuo 75,45 EUR/MWh iki 125,74 EUR/MWh, ir kuris yra iš dalies indeksuojamas iki elektros gamybos leidimo gavimo, bet ne ilgiau kaip 8 metus nuo vystymo ir eksploatavimo leidimo gavimo. Antrojo Lietuvos jūrinio vėjo parko konkursas buvo atnaujintas 2025 m. birželio 9 d. ir tęsėsi iki 2025 m. spalio 7 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT), kuri prižiūri konkurso eigą, konkurso laimėtoją turėtų paskelbti iki 2025 m. pabaigos VERT interneto svetainėje (nuoroda).
Grupė primena, kad jos strateginis prioritetas yra padidinti Žaliuosius pajėgumus 4 kartus, nuo 1,4 GW 2024 m. iki 4–5 GW 2030 m. Šiuo metu Grupės Žaliųjų pajegumų instaliuota galia siekia 2,1 GW. Daugiau informacijos pateikiame Grupės strategijoje (nuoroda).
Atskiru esminiu pranešimu apie konkurso eigą Grupė praneš tik sėkmės atveju. Taip pat sėkmės atveju Grupė tęs projekto partnerio paieškos procesą.
Šiame pranešime pateikta informacija neturi įtakos Grupės 2025 m. koreguoto pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) ir Investicijų prognozėms.
