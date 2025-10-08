KALMAR OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 8.10.2025 KLO 10:00

Patrick Terminals tekee merkittävän automatisoitujen konttilukkien tilauksen Kalmarille

Kalmar on saanut merkittävän 14 hybridi Kalmar AutoStrad™ -konttilukin tilauksen Patrick Terminalsilta. Laitteet otetaan käyttöön Sydney AutoStrad -terminaalissa. Tilaus kirjattiin Kalmarin vuoden 2025 kolmannen vuosineljänneksen tilauksiin, ja toimitus on määrä saada päätökseen vuoden 2026 kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Patrick Terminals on Australian johtava satamaoperaattori, joka käsittelee yli 3,5 miljoonaa TEU:ta vuosittain. Patrick Terminals operoi maan teknologisesti edistyksellisimpiin kuuluvia terminaaleja neljässä strategisesti sijaitsevassa satamassa: Brisbanessa, Sydneyssä, Melbournessa ja Fremantlessa.

Neljätoista uutta hybridi AutoStrad-konttilukkia täydentävät Patrick Terminalsin lokakuussa 2020 tilaamia kymmentä hybridilaitetta.

Michael Jovicic, toimitusjohtaja, Patrick Terminals: “Kalmar AutoStradilla on keskeinen rooli Brisbanen ja Sydneyn terminaalien toiminnoissa. Nykyisen kaluston suorituskyky, tehokkuus ja luotettavuus ovat osoittaneet meille, että tämä teknologia sopii erinomaisesti liiketoimintaamme. Investointimme hybridikonttilukkeihin osoittaa edelleen jatkuvaa sitoutumistamme hiilijalanjäljen pienentämiseen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisstrategiamme edistämiseen. Odotamme innolla, että uudet yksiköt saadaan käyttöön seuraavien 18 kuukauden aikana.”

Karri Keskinen, globaalin myynnin johtaja, Kalmar: “Tämä merkittävä tilaus osoittaa Patrick Terminals luottamuksen AutoStrad-ratkaisuumme. Olemme iloisia, että voimme laajentaa yhteistyötä yrityksen kanssa, joka on todellinen edelläkävijä terminaaliautomaatiossa ja joka jakaa intohimomme innovaatioihin ja jatkuvaan parantamiseen.”

Lisätietoja:

Karri Keskinen, globaalin myynnin johtaja, Kalmar, puh. +358 40 700 2198, karri.keskinen@kalmarglobal.com

Nina Jähi, viestintäpäällikkö, Kalmar, puh. +358 40 5193635, nina.jahi@kalmarglobal.com



Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 200 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli noin 1,7 miljardia euroa. www.kalmarglobal.com







