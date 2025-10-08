Informations sur les droits de vote et les actions au 30 septembre 2025

Le 8 octobre 2025
| Information relative au nombre total de droits de vote
et d’actions composant le capital social
Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers
Place de cotation : Euronext Paris
Compartiment : Compartiment A
Code ISIN : FR0000054470
Site web : www.ubisoftgroup.com
Information mensuelle au 30 septembre 2025
(Articles L. 233-8, II, du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)
|Date
|Nombre total d’actions composant le capital social
|Nombre total de droits de vote
|Total brut (1)
|Total net (2)
|30/09/2025
|134 598 631
|148 691 484
|148 691 484
- Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote « théoriques »), sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote mais hors actions dépourvues de droits de vote (actions de préférence).
- Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l'AMF du 17 juillet 2007.
Pièce jointe