Stella-Jones tiendra une téléconférence pour discuter des résultats du troisième trimestre

MONTRÉAL, 08 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX:SJ).
|Ouverte aux:
|Investisseurs, analystes et autres parties intéressées
|Date:
|Mercredi le 5 novembre 2025
|Heure:
|10h00 heure normale de l’est (HNE)
|Webdiffusion en direct:
|https://meetings.lumiconnect.com/400-700-172-835
|Téléphone:
|(+1) 800 990 2777
LE COMMUNIQUÉ SERA DIFFUSÉ PAR GLOBE NEWSWIRE LE JOUR MÊME DE LA TÉLÉCONFÉRENCE AVANT L’OUVERTURE DES MARCHÉS.
Veuillez vous connecter en ligne ou téléphoner 15 minutes avant l’heure prévue pour la conférence.
Si vous êtes dans l’impossibilité d’y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement en ligne au lien suivant : https://meetings.lumiconnect.com/400-700-172-835. Cet enregistrement sera disponible du mercredi 5 novembre 2025, à compter de 13 h 00 HNE, jusqu’à 23 h 59 HNE, le mercredi 12 novembre 2025.
LES MÉDIAS QUI SOUHAITERAIENT CITER UN ANALYSTE SONT PRIÉS DE CONTACTER CELUI-CI PERSONNELLEMENT POUR OBTENIR SON APPROBATION.
À propos de Stella-Jones
Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file nord-américain dans la fabrication de produits, axé sur le soutien aux infrastructures essentielles qui assurent la distribution et le transport d'électricité ainsi que l'exploitation et l'entretien des systèmes de transport ferroviaire. La Société fournit aux grandes sociétés de services publics d'électricité du continent des poteaux en bois traité et en acier et des pylônes en treillis d’acier, ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres en bois traité aux exploitants nord-américains de chemin de fer de catégorie 1, de courtes lignes et de voies ferrées commerciales. La Société soutient aussi les infrastructures avec des produits industriels, notamment du bois d’œuvre pour les ponts ferroviaires, les passages à niveau et la construction, des pilotis pour constructions maritimes, des pieux pour fondations et des produits à base de goudron de houille. La Société se consacre également à la fabrication de bois d’œuvre traité de première qualité et d’accessoires à usage résidentiel qu’elle distribue auprès de détaillants canadiens et américains en vue d’applications extérieures. Une part importante de ce secteur d'activité consiste à desservir une clientèle canadienne par l’entremise de son réseau national de fabrication et de distribution.
|Stella-Jones – Siège social
3100 boul. de la Côte-Vertu, bureau 300
Saint-Laurent, Québec H4R 2J8
Tél.: (514) 934-8666
Fax: (514) 934-5327
|Cotation en bourse
Bourse de Toronto
Symbole boursier: SJ
Ressources
|Relations avec les investisseurs
David Galison
Vice-président, relations avec les investisseurs
Tél. : (647) 618-2709
dgalison@stella-jones.com
|Médias
Stephanie Corrente
Directrice, communications d’entreprise
Tél.: (514) 934-8666
communications@stella-jones.com