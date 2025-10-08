KH Group Oyj

Pörssitiedote 8.10.2025 klo 14.00

KH Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

KH Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on nimitetty 11.5.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymän nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti. Nimitystoimikunta koostuu kolmesta suurimpien osakkeenomistajien edustajasta omistustilanteen 31.8.2025 perusteella määriteltynä sekä KH Groupin hallituksen puheenjohtajasta. Nimitystoimikunnan jäsenet ovat:

• Simon Hallqvist, Preato Capital AB

• Mikko Laakkonen

• Johanna Takanen

• Juha Karttunen, KH Groupin hallituksen puheenjohtaja.

Nimitystoimikunta valitsi järjestäytymiskokouksessaan 8.10.2025 puheenjohtajakseen Simon Hallqvistin.

Nimitystoimikunnan päätehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen kokoonpanoa ja palkitsemista koskien. Nimitystoimikunta toimittaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotuksensa KH Groupin hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun viimeisenä päivänä.

