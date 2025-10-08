Pet Valu annonce la date de publication des résultats du troisième trimestre 2025

MARKHAM, Ontario, 08 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pet Valu Holdings Ltd. (« Pet Valu » ou la « société ») (TSX : PET), le principal détaillant spécialisé canadien d’aliments pour animaux de compagnie et de fournitures connexes, publiera ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l’exercice 2025 le mardi 4 novembre 2025 vers 6 h 30 (HE), ce qui sera suivi d’une conférence téléphonique à 8 h 30 (HE).

Pour participer à la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de 2025 de Pet Valu, veuillez composer le 1-833-950-0062 (ID: 645314). Une webdiffusion en direct de l’appel sera également disponible dans la section Events & Presentations du site Web de l’entreprise à https://investors.petvalu.com/ .

Si vous n’êtes pas en mesure de participer, vous pourrez accéder à un enregistrement disponible peu après la fin de l’appel en composant le 1-866-813-9403 (ID: 170496). Vous y aurez accès jusqu’au 11 novembre 2025. La webdiffusion sera également archivée et disponible dans la section Events & Presentations du site Web de la société à https://investors.petvalu.com/ .

À propos de Pet Valu

Pet Valu est le principal détaillant d’aliments et de produits pour animaux de compagnie au Canada, avec plus de 800 emplacements appartenant à l’entreprise ou franchisés partout au pays. Depuis plus de 45 ans, les propriétaires d’animaux de compagnie accordent leur confiance et leur loyauté à Pet Valu, qui leur offre un service à la clientèle compétent, une vaste gamme de produits et des services proactifs dans ses magasins. Les magasins de quartier et la plateforme numérique de Pet Valu offrent plus de 10 000 produits à prix concurrentiel, y compris un large éventail de marques exclusives et holistiques de première qualité. La société a son siège social à Markham (Ontario) et possède des centres de distribution à Brampton (Ontario), Surrey (Colombie-Britannique) et Calgary (Alberta). Ses actions se négocient à la Bourse de Toronto (TSX : PET). Pour tout renseignement complémentaire, consultez : www.petvalu.ca.

Pour en savoir plus :

James Allison, vice-président, Relations avec les investisseurs et Trésorerie

investors@petvalu.com

289 806-4559