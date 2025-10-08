Édition 2025 de la Liste des lieux menacés 

OTTAWA, Ontario, 08 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Canada risque de voir disparaître certains de ses lieux patrimoniaux les plus emblématiques. Aujourd’hui, la Fiducie nationale du Canada a publié l’édition 2025 de sa Liste des lieux menacés, dans laquelle elle met en lumière des sites patrimoniaux inestimables qui risquent de disparaître partout au pays.

La liste de cette année montre la nécessité urgente de prendre des mesures plus décisives pour protéger le patrimoine canadien. Ces bâtiments historiques et ces monuments culturels disparaissent parce que la législation ne les protège pas assez, parce qu’ils sont délaissés et parce que des obstacles systémiques entravent leur préservation.

La disparition de lieux patrimoniaux compromet l’histoire collective du Canada, fragilise l’identité des collectivités et induit un gaspillage de ressources limitées.

« La Liste des lieux menacés de la Fiducie nationale met en lumière les difficultés que les lieux patrimoniaux rencontrent », a déclaré Patricia Kell, directrice générale de la Fiducie nationale du Canada. « Ce que nous espérons en diffusant cette liste, c’est faire en sorte que ces endroits précieux soient épargnés. La liste vise à attirer l’attention sur des lieux patrimoniaux, appeler les acteurs concernés à agir et aider les groupes communautaires locaux à préserver lesdits lieux.

Depuis 2005, la Liste des lieux menacés constitue un outil de sensibilisation et de mobilisation essentiel pour la sauvegarde des lieux patrimoniaux. La liste est établie en se fondant sur les mises en nomination, les informations relayées par les médias et les rapports communautaires.

Nouveaux lieux inscrits

Le 24, promenade Sussex (Ottawa, Ontario) – inoccupé, sans projet quant à son avenir.

– inoccupé, sans projet quant à son avenir. Le magasin de la Compagnie de la Baie d’Hudson (Calgary, Alberta) – un avenir incertain, du fait de la faillite de la société historique.

– un avenir incertain, du fait de la faillite de la société historique. La maison de Martin Murphy (Halifax, Nouvelle-Écosse) – difficulté croissante de souscrire une assurance pour les biens immobiliers historiques.

– difficulté croissante de souscrire une assurance pour les biens immobiliers historiques. La briqueterie Claybank (Claybank, Saskatchewan) – se dégrade de plus en plus.

– se dégrade de plus en plus. La zone du lot 500 (Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard) – vulnérable à cause de règlements laxistes.

– vulnérable à cause de règlements laxistes. L’immeuble Peck (Winnipeg, Manitoba) – fragilisé par une période d’inoccupation prolongée.

– fragilisé par une période d’inoccupation prolongée. L’église Saint-Joseph d’Alma (Alma, QC) – Les églises patrimoniales du Québec traversent une crise en raison de la diminution du financement provincial.

– Les églises patrimoniales du Québec traversent une crise en raison de la diminution du financement provincial. La maison Pascal Poirier (Shediac, N.-B.) – n’a jamais rouvert ses portes depuis la fin de la pandémie de COVID.

– n’a jamais rouvert ses portes depuis la fin de la pandémie de COVID. Le couvent des Sœurs de la Visitation (Ottawa, Ontario) – reste inoccupé et tombe en décrépitude.

– reste inoccupé et tombe en décrépitude. L’école de l’avenue Spruce (Edmonton, Alberta) – risque la démolition malgré les protestations locales.

Pour en savoir plus sur ces lieux menacés, cliquez ici.

À propos de la Fiducie nationale du Canada

Créée en 1973, la Fiducie nationale du Canada est l’organisme de bienfaisance national de premier plan consacré à la conservation des lieux patrimoniaux du pays. Nous croyons que les lieux patrimoniaux et les bâtiments anciens permettent de résoudre des problèmes communautaires et de répondre à des besoins contemporains, que ce soit la résilience climatique, la diversité et l’inclusion, l’identité et le sentiment d’appartenance, et le bien-être des communautés.