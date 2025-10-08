Predictive Discovery & Robex kündigen Zusammenschluss unter Gleichen an

HIGHLIGHTS DER TRANSAKTION

Schaffung des nächsten mittelgroßen Goldproduzenten in Westafrika durch den Zusammenschluss zweier der größten, kosteneffizientesten und am weitesten entwickelten Projekte des Kontinents.

Gemeinsame Jahresproduktion soll bis 2029 über 400.000 Unzen Gold 1 erreichen.

erreichen. Kombinierte Mineralressourcen von rund 9,5 Mio. Unzen Gold 2 , einschließlich Erzreserven 3 von etwa 4,5 Mio. Unzen Gold 4 , mit erheblichem Explorationspotenzial.

, einschließlich Erzreserven von etwa 4,5 Mio. Unzen Gold , mit erheblichem Explorationspotenzial. Die Transaktion fördert das wirtschaftliche Wachstum in Guinea, stärkt die lokale Arbeitskraft, verbessert kritische Infrastruktur und Dienstleistungen und schafft langfristige Partnerschaften vor Ort.

Die Entwicklung des Bankan-Projekts (das „Bankan-Projekt“) von PDI wird deutlich abgesichert, indem Cashflows aus Robex’ Kiniero-Projekt (das „Kiniero-Projekt“) sowie die fortlaufende Ausübung der aktuell werthaltigen Warrants und Optionen von Robex genutzt werden.

Das kombinierte Führungsteam – unter der Leitung von Andrew Pardey als Non-Executive Chairman und Matthew Wilcox als CEO und Managing Director – verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz und umfassende Erfahrung in der Entwicklung und dem Betrieb von Minen in der Region.

Entstehung eines Tier-1-Mining-Hubs in Guinea, gestützt auf die geographische Nähe der Projekte Bankan von PDI und Kiniero von Robex, die nur 30 km voneinander entfernt liegen.

Größere Unternehmensgröße, ein diversifiziertes Multi-Asset-Portfolio und eine geplante Doppelnotierung stärken das Kapitalmarktprofil des kombinierten Unternehmens und schaffen Potenzial für eine Neubewertung der Aktie.

Sämtliche Direktoren und bestimmte leitende Führungskräfte von Robex sowie zwei der größten Aktionäre – die zusammen rund 25,5 % der ausstehenden Robex-Stammaktien („Robex-Aktien“) halten – haben Stimmrechtsvereinbarungen mit PDI (siehe unten) abgeschlossen.





PERTH, Australien, und QUÉBEC, Oct. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Predictive Discovery Limited („PDI“) (ASX: PDI) und Robex Resources Inc. („Robex“) (TSX-V: RBX, ASX: RXR) geben bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung über einen Zusammenschluss unter Gleichen geschlossen haben. Im Rahmen dieser Transaktion (die „Transaktion“) wird PDI sämtliche ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Robex-Aktien im Wege eines gesetzlichen Arrangement-Plans gemäß dem Business Corporations Act (Québec) erwerben. Nach Abschluss der Transaktion ist das kombinierte Unternehmen weiterhin an der Australian Securities Exchange („ASX“) notiert und wird zusätzlich die Notierung der PDI-Stammaktien („PDI-Aktien“) an der TSX Venture Exchange („TSX-V“) beantragen.

EINZELHEITEN DER TRANSAKTION

PDI und Robex haben am 5. Oktober 2025 eine endgültige Arrangement-Vereinbarung (die „Vereinbarung“) geschlossen, wonach PDI alle ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Robex-Aktien im Wege eines gesetzlichen Arrangement-Plans (Plan für eine Übereinkunft) gemäß dem Business Corporations Act (Québec) (der „Arrangement-Plan“) indirekt erwerben wird.

Gemäß dem Arrangement-Plan und den Bedingungen der Vereinbarung erhalten Robex-Aktionäre 8,667 PDI-Aktien für jede Robex-Aktie (das „Umtauschverhältnis“), die sie unmittelbar vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Transaktion (dem „Zeitpunkt des Inkrafttretens“) halten.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion erwartet PDI die Ausgabe von insgesamt rund 2.115 Mrd. PDI-Aktien an Robex-Aktionäre, basierend auf der Anzahl an Robex-Aktien, die sich zum Zeitpunkt dieser Bekanntgabe in Umlauf befinden. Darüber hinaus kann PDI bis zu rund 497 Mio. zusätzliche PDI-Aktien ausgeben, vorbehaltlich der Umwandlung von Robex-Wandelanleihen in Robex-Aktien vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens – darunter bis zu 281 Mio. PDI-Aktien aus der Umwandlung von 32,38 Millionen Warrants von Robex mit einem Ausübungspreis von 2,55 CAD pro Warrant, deren Verfallsdatum kürzlich auf den 18. Oktober 2025 vorverlegt wurde.5

Nach Abschluss der Transaktion werden die bestehenden PDI-Aktionäre und die ehemaligen Robex-Aktionäre auf vollständig verwässerter In-the-Money-Basis jeweils etwa 51 % bzw. 49 % des kombinierten Unternehmens halten. Die implizite Marktkapitalisierung des kombinierten Unternehmens wird auf vollständig verwässerter In-the-Money-Basis auf rund 2,35 Milliarden AUD (2,17 Milliarden CAD) geschätzt.6

Gemäß dem Arrangement-Plan und der Vereinbarung bleiben alle Wandelanleihen von Robex, einschließlich der ausstehenden Warrants, Optionen und sonstigen Anreizwertpapiere, die nicht vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens ausgeübt werden, weiterhin bestehen. Nach diesem Zeitpunkt können sie gemäß ihren Bedingungen in PDI-Aktien umgewandelt werden, wobei die Anzahl der PDI-Aktien sowie der Ausübungspreis pro Aktie auf Grundlage des Umtauschverhältnisses angepasst werden.

Das kombinierte Unternehmen wird von einem gemeinsamen Vorstand und Managementteam aus erfahrenen Führungskräften aus Bergbau und Wirtschaft geleitet, die ihre jeweiligen Stärken und Kompetenzen einbringen. Der Abschluss der Transaktion wird für Dezember 2025 oder Anfang 2026 erwartet.

PDI und Robex veranstalten heute zwei gemeinsame Webcasts, zu denen Investoren und Analysten über die in dieser Mitteilung angegebenen Links eingeladen sind.

STRATEGISCHE GRÜNDE FÜR DIE TRANSAKTION

Das wichtigste Asset von PDI ist das Bankan-Projekt in Guinea, das eine geschätzte durchschnittliche Jahresproduktion von rund 250.000 Unzen Gold über einen Zeitraum von 12 Jahren aufweist7 und sich derzeit auf eine endgültige Investitionsentscheidung (Final Investment Decision, FID) zubewegt, die für das zweite Quartal 2026 vorgesehen ist. Robex errichtet derzeit das Kiniero-Projekt in Guinea, das planmäßig im Dezember 2025 die erste Goldproduktion erreichen soll und über einen Zeitraum von neun Jahren eine durchschnittliche Jahresproduktion von rund 139.000 Unzen erwarten lässt.8 Darüber hinaus betreibt Robex die Goldmine Nampala („Nampala-Projekt“) in Mali, die im Jahr 2025 voraussichtlich 46.000 bis 47.000 Unzen produzieren wird.9

Zu den wesentlichen strategischen, finanziellen und operativen Vorteilen des kombinierten Unternehmens gehören:

Möglichkeit, einer der führenden Goldproduzenten Westafrikas zu werden: Zusammenschluss zweier der potenziell größten, kosteneffizientesten und fortgeschrittensten Goldprojekte der Region. Dadurch entstehen größere operative Schlagkraft, verbesserter Kapitalzugang, höhere strategische Relevanz und gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit. Das kombinierte Unternehmen wird bis 2029 voraussichtlich eine Jahresproduktion von über 400.000 Unzen Gold 10 , kombinierte Mineralressourcen von rund 9,5 Mio. Unzen Gold 11 und kombinierte Erzreserven von etwa 4,5 Mio. Unzen Gold 12 erreichen.

Zusammenschluss zweier der potenziell größten, kosteneffizientesten und fortgeschrittensten Goldprojekte der Region. Dadurch entstehen größere operative Schlagkraft, verbesserter Kapitalzugang, höhere strategische Relevanz und gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit. Das kombinierte Unternehmen wird bis 2029 voraussichtlich eine Jahresproduktion von über 400.000 Unzen Gold , kombinierte Mineralressourcen von rund 9,5 Mio. Unzen Gold und kombinierte Erzreserven von etwa 4,5 Mio. Unzen Gold erreichen. Finanzielle Flexibilität durch Nutzung der Cashflows von Robex zur Entwicklung des Bankan-Projekts: Es wird erwartet, dass aus dem Kiniero-Projekt und der fortlaufenden Ausübung von werthaltigen Warrants und Optionen erhebliche Cashflows generiert werden, die zur Entwicklung des Bankan-Projekts beitragen können.

Es wird erwartet, dass aus dem Kiniero-Projekt und der fortlaufenden Ausübung von werthaltigen Warrants und Optionen erhebliche Cashflows generiert werden, die zur Entwicklung des Bankan-Projekts beitragen können. Erfahrenes Management und bewährte Führung für nachhaltige Wertschöpfung: Das gestärkte Führungsteam verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz in der Region sowie komplementäre Kompetenzen in der Entwicklung und im Betrieb von Minen in Westafrika. Darüber hinaus bringt es umfassende Erfahrung aus doppelt börsennotierten und großen Bergbauunternehmen in Afrika mit. Das erfahrene Robex-Entwicklungsteam wird nach Abschluss des Kiniero-Baus unmittelbar die Entwicklung des Bankan-Projekts übernehmen, die gewonnenen Erkenntnisse dabei einsetzen und den Einsatz der Arbeitskräfte optimieren.

Das gestärkte Führungsteam verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz in der Region sowie komplementäre Kompetenzen in der Entwicklung und im Betrieb von Minen in Westafrika. Darüber hinaus bringt es umfassende Erfahrung aus doppelt börsennotierten und großen Bergbauunternehmen in Afrika mit. Das erfahrene Robex-Entwicklungsteam wird nach Abschluss des Kiniero-Baus unmittelbar die Entwicklung des Bankan-Projekts übernehmen, die gewonnenen Erkenntnisse dabei einsetzen und den Einsatz der Arbeitskräfte optimieren. Hohes Potenzial für Wertsteigerung: Die geographische Nähe des Bankan-Projekts zum Kiniero-Projekt schafft einen erstklassigen Mining-Hub mit erheblichem Potenzial für beträchtliche Synergien, koordinierte Entwicklungs- und Betriebsstrategien, gemeinsame Explorationsansätze und eine effizientere Nutzung nationaler Ressourcen.

Die geographische Nähe des Bankan-Projekts zum Kiniero-Projekt schafft einen erstklassigen Mining-Hub mit erheblichem Potenzial für beträchtliche Synergien, koordinierte Entwicklungs- und Betriebsstrategien, gemeinsame Explorationsansätze und eine effizientere Nutzung nationaler Ressourcen. Gestärkte Kapitalmarktpräsenz: Durch größeren Unternehmensumfang, eine diversifizierte Multi-Asset-Struktur und die potenzielle Aufnahme in den ASX 200 Index sowie den VanEck Junior Gold Miners Index („GDXJ“) gewinnt das Unternehmen an Sichtbarkeit und Attraktivität für Investoren und ist gut positioniert für eine mögliche Neubewertung der Aktie.





Andrew Pardey, Chief Executive Officer und Managing Director von PDI, kommentierte die jüngsten Entwicklungen wie folgt: „Durch die Zusammenführung zweier der größten und fortschrittlichsten Golderschließungsprojekte Westafrikas und die Nutzung der nachgewiesenen Erfolgsbilanz beider Managementteams in Afrika schaffen wir ein Unternehmen, das Guinea in die Lage versetzt, sich zu einem der fünf größten Goldproduzenten des Kontinents zu entwickeln. Das neue, diversifizierte Unternehmen wird nicht nur das Risiko unseres Flagschiffprojekts, des Bankan-Projekts, weiter reduzieren, sondern zugleich nachhaltigen Wert für unsere Aktionäre, die Gemeinden, in denen wir tätig sind, und für Guinea insgesamt schaffen.“

Matthew Wilcox, Chief Executive Officer und Managing Director von Robex, ergänzte: „Dieser Zusammenschluss ist ein Meilenstein für beide Unternehmen und bildet eine starke Plattform mit der Größe, den Vermögenswerten und den Kompetenzen, um langfristig Wert zu schaffen. Als künftiger CEO und Managing Director des kombinierten Unternehmens freue ich mich darauf, ein Team zu leiten, das über umfassende operative Erfahrung, bewährte Entwicklungsexpertise und ein gemeinsames Engagement für verantwortungsvolles Wachstum in Westafrika verfügt. Ich blicke mit Zuversicht auf die erfolgreiche Inbetriebnahme des Kiniero-Projekts und darauf, die Entwicklung des Bankan-Projekts zügig voranzutreiben.“

VERWALTUNGSRAT

Andrew Pardey, Chief Executive Officer und Managing Director von PDI, wird als Non-Executive Chairman des kombinierten Unternehmens fungieren. Das Managementteam des kombinierten Unternehmens wird von Matthew Wilcox als Chief Executive Officer und Managing Director (Chief Executive Officer und Managing Director von Robex) sowie von Alain William als Executive Director, Government Relations and Legal (Chief Financial Officer von Robex) geleitet. Die nicht-geschäftsführenden Direktoren des kombinierten Unternehmens sind Simon Jackson (Lead Independent Director), Steven Michael, Alberto Lavandeira und Howard Golden.

TRANSAKTION UND ARRANGEMENT-PLAN

Die Transaktion unterliegt der Erfüllung der für eine Transaktion dieser Art üblichen Abschlussbedingungen, darunter die Genehmigung durch das Oberste Gericht von Québec sowie die Zulassung durch die TSX Venture Exchange (TSX-V). Zudem erfordert die Transaktion die Zustimmung von mindestens 66⅔ % der Stimmen, die von den Robex-Aktionären persönlich oder per Vollmacht auf einer außerordentlichen Hauptversammlung der Robex-Aktionäre (die „Robex-Versammlung“) abgegeben werden. Sofern nach kanadischem Recht erforderlich, ist zusätzlich eine einfache Mehrheit der Stimmen der Robex-Aktionäre erforderlich, wobei die Stimmen von Personen, die gemäß Multilateral Instrument 61-101 Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondertransaktionen) ausgeschlossen sind, für diesen Zweck nicht berücksichtigt werden. Eine Zustimmung der PDI-Aktionäre zur Transaktion ist nicht erforderlich.

Die Vereinbarung enthält die für Transaktionen dieser Art üblichen Zusicherungen und Gewährleistungen sowie Zwischenvereinbarungen zur Fortführung der Geschäftstätigkeit von Robex und PDI bis zum Abschluss. Darüber hinaus umfasst sie gegenseitige Schutzklauseln, darunter Fiduciary-Out-Bestimmungen, Nichtabwerbevereinbarungen und das Recht, auf überlegene Angebote zu reagieren. Die Vereinbarung sieht gegenseitige Kündigungsgebühren in Höhe von 37 Mio. AUD vor, die von PDI oder Robex zu zahlen sind, falls die Vereinbarung unter bestimmten Umständen beendet wird.

Die ASX hat PDI im Zusammenhang mit der Transaktion bestimmte Ausnahmen von den ASX-Notierungsvorschriften gewährt. Einzelheiten dazu sind in einer gesonderten Mitteilung enthalten, die PDI heute unter dem Titel „ASX Listing Rule Waivers Granted in Relation to Robex Merger“ (Ausnahmen von den ASX-Notierungsvorschriften im Zusammenhang mit der Fusion mit Robex) veröffentlicht hat.

Alle Einzelheiten zur Transaktion werden in einer Informationsbroschüre des Managements von Robex (die „Robex-Broschüre“) erläutert, die den Robex-Aktionären vor der voraussichtlich im Dezember 2025 stattfindenden Robex-Versammlung zugestellt wird.

Kopien der Robex-Broschüre sowie der Vereinbarung sind im Profil von Robex auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) verfügbar.

Die Aktionäre von PDI und Robex müssen derzeit keine Maßnahmen im Zusammenhang mit der Transaktion ergreifen.

ABSTIMMUNGSUNTERSTÜTZUNGSVEREINBARUNGEN

Zwei der größten Aktionäre von Robex, Cohen Group und Eglinton Mining, die zusammen etwa 25,2 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Robex-Aktien halten, haben separate Abstimmungsunterstützungsvereinbarungen mit PDI geschlossen. Sie haben sich verpflichtet, bei der Robex-Versammlung mit ihren Robex-Aktien für die Transaktion zu stimmen.

Darüber hinaus haben alle Direktoren und bestimmte Mitglieder der Geschäftsleitung von Robex, die zusammen rund 0,3 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Robex-Aktien halten, Abstimmungsunterstützungsvereinbarungen mit PDI unterzeichnet und sich verpflichtet, bei der Robex-Versammlung mit ihren Robex-Aktien für die Transaktion zu stimmen.

EMPFEHLUNGEN DES VERWALTUNGSRATS

Nach Beratung mit externen Finanz- und Rechtsberatern hat der Verwaltungsrat von PDI (der „PDI-Verwaltungsrat“) die Transaktion einstimmig genehmigt.

Robex hat einen Sonderausschuss unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder (der „Robex-Sonderausschuss“) eingesetzt, um die Transaktion zu prüfen und dem Verwaltungsrat von Robex („Robex-Verwaltungsrat“) eine Empfehlung abzugeben. Auf Basis der einstimmigen Empfehlung des Robex-Sonderausschusses und nach Beratung mit externen Finanz- und Rechtsberatern hat der Robex-Verwaltungsrat die Transaktion ebenfalls einstimmig genehmigt. Er stellte fest, dass die Transaktion im besten Interesse von Robex liegt und dass die den Robex-Aktionären im Rahmen der Transaktion gewährte Gegenleistung finanziell fair ist. Der Robex-Verwaltungsrat empfiehlt den Aktionären einstimmig, bei der Robex-Versammlung für die Genehmigung der Transaktion zu stimmen.

FAIRNESS-GUTACHTEN

Canaccord Genuity Corp. hat dem Robex-Verwaltungsrat ein Fairness-Gutachten vorgelegt, und Cormark Securities Inc. hat dem Robex-Sonderausschuss ein weiteres Fairness-Gutachten vorgelegt (die „Fairness-Gutachten“). Auf Basis der dort dargelegten Annahmen, Einschränkungen und Vorbehalte werden die den Robex-Aktionären im Rahmen der Transaktion gewährten Gegenleistungen als finanziell fair bewertet.

ROBEX SPROTT-KREDITVEREINBARUNG

Robex hat im Rahmen seiner syndizierte Fazilitätsvereinbarung die formelle Zustimmung des Kreditgebers für die Fusion mit PDI erhalten.

Die syndizierte Fazilitätsvereinbarung bleibt weiterhin in Kraft und unterstützt die Bauaktivitäten im Kiniero-Goldprojekt.

BERATER

PDI hat BMO Capital Markets und SCP Resource Finance LP als Finanzberater, Fasken Martineau DuMoulin LLP als kanadischen Rechtsberater und Herbert Smith Freehills Kramer als australischen Rechtsberater beauftragt. GenCap Mining Advisory wurde als Finanzberater des PDI-Verwaltungsrats beauftragt.

Robex hat Canaccord Genuity als Finanzberater, Peloton Legal Pty Ltd als australischen Rechtsberater und Osler, Hoskin & Harcourt LLP als kanadischen Rechtsberater beauftragt, wobei Simmons & Simmons LLP Unterstützung in lokalen Angelegenheiten und Crux Law Pty Ltd in Fragen der Fremdfinanzierung leistet. Cormark Securities Inc. wurde als Finanzberater des Robex-Sonderausschusses beauftragt.

DETAILS ZUM WEBCAST

PDI und Robex werden gemeinsam zwei Webcasts für Investoren und Analysten veranstalten, um die Transaktion zu erläutern. Investoren und Analysten, die Fragen stellen möchten, werden gebeten, an den Webcasts teilzunehmen und ihre Fragen über die Q&A-Funktion einzureichen. Die Termine und Links für die Webcasts lauten wie folgt:

Aus AEDT UK BST Nordamer. EDT Link 11:00 Uhr, 6. Okt. 01:00 Uhr, 6. Okt. 20:00 Uhr, 5. Okt. https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_B0mWub6JRBGK_NsxODMqiQ 23:00 Uhr, 6. Okt. 13:00 Uhr, 6. Okt. 08:00 Uhr, 6. Okt. https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_xtuMe7cUQGqHcb2ll1j4jQ

Die Webcasts werden so bald wie möglich nach der Veranstaltung zur Wiedergabe sowohl auf der Website von PDI (predictivediscovery.com) als auch auf der Website von Robex (robexgold.com) veröffentlicht.

Diese gemeinsame ASX-Mitteilung wurde vom PDI-Verwaltungsrat und vom Robex-Verwaltungsrat zur Veröffentlichung freigegeben.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

PDI-Anlegeranfragen

Andrew Pardey

Managing Director & CEO Medienanfragen (Großbritannien/weltweit)

Bobby Morse / Louise Mason-Rutherford

Burson Buchanan

E-Mail: predictive@buchanancomms.co.uk

Telefon: +44 (0)7802 875227 / +44 (0)7850 593445 Robex-Anlegeranfragen

Matthew Wilcox

Managing Director & CEO Medienanfragen (Australien)

Sam Macpherson / John Gardner

VECTOR Advisors

E-Mail: smacpherson@vectoradvisors.au / jgardner@vectoradvisors.au

Telefon: +61 401 392 925 / +61 413 355 997

ÜBER PREDICTIVE DISCOVERY LIMITED

PDI ist ein australisches Goldunternehmen, das an der ASX notiert ist und seinen Hauptsitz in Perth, Australien, hat. Das Flaggschiffprojekt von PDI ist das Bankan-Projekt in Guinea.

ÜBER ROBEX RESOURCES INC.

Robex Resources ist ein kanadisches Goldminenunternehmen, das an der TSX Venture Exchange (TSX-V) und der ASX notiert ist und seinen Hauptsitz in Quebec, Kanada, hat. Die wesentlichen Liegenschaften von Robex umfassen das Nampala-Projekt in Mali sowie das Kiniero-Projekt in Guinea.

WICHTIGE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung ist eine gemeinsame Veröffentlichung von PDI und Robex, die auf den ihnen zum Zeitpunkt der Erstellung vorliegenden Informationen basiert. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, Meinungen oder Schlussfolgerungen abgegeben.

Soweit gesetzlich zulässig, übernehmen weder PDI noch Robex noch ihre jeweiligen Verwaltungsratsmitglieder, Mitarbeiter, Vertreter oder Berater eine Haftung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine Haftung wegen Fahrlässigkeit oder sonstigen Verschuldens, für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Mitteilung, ihres Inhalts oder im Zusammenhang mit ihr ergeben.

Diese Mitteilung enthält möglicherweise nicht alle Informationen, die Anleger für eine fundierte Beurteilung der Transaktion und ihrer Auswirkungen auf PDI und Robex benötigen. Diese Mitteilung sollte in Verbindung mit der von PDI und Robex gemeinsam erstellten Präsentation gelesen werden, die am oder um das Datum dieser Mitteilung an die ASX veröffentlicht wurde und auf der Website von PDI (predictivediscovery.com) und der Website von Robex (robexgold.com) verfügbar ist.

Kein Angebot

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar, und weder sie noch ihr Inhalt bilden die Grundlage für einen Vertrag oder eine sonstige Verpflichtung. Diese Mitteilung wurde zur Veröffentlichung in Australien und Kanada erstellt und darf nicht an US-Nachrichtenagenturen weitergegeben oder in den Vereinigten Staaten verbreitet werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Gerichtsbarkeit dar. Die in dieser Mitteilung beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 (das „U.S. Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es handelt sich um Transaktionen, die gemäß dem U.S. Securities Act registriert oder von der Registrierungspflicht ausgenommen sind bzw. nicht darunterfallen, einschließlich der geltenden Wertpapiergesetze der einzelnen US-Bundesstaaten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und kann zukunftsorientierte Finanzinformationen oder Finanzprognosen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Informationen“) enthalten. Dazu gehören Aussagen über die Absichten von PDI und Robex oder die Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen der Führungskräfte und Directors von PDI und Robex hinsichtlich des kombinierten Unternehmens nach Abschluss der Transaktion. Die tatsächlichen Ergebnisse und Folgen der Transaktion und des kombinierten Unternehmens können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen angegebenen Beträgen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen können unter anderem Aussagen zu folgenden Themen enthalten: Zukunftsaussichten und erwartete Ereignisse, wie z. B. der Abschluss und der Zeitpunkt der Transaktion; die Erwartung, dass die PDI-Aktien an der ASX und der TSX-V doppelt notiert werden; die strategische Vision für das kombinierte Unternehmen nach Abschluss der Transaktion und Erwartungen hinsichtlich des Explorations- und Entwicklungspotenzials; die Risikominderung der Entwicklungsfinanzierung für das Bankan-Projekt durch die Nutzung der Cashflows aus dem Kiniero-Projekt; die potenzielle Neubewertung des Aktienkurses und das Kapitalmarktprofil des kombinierten Unternehmens auf der Grundlage seiner Größe und seines Multi-Asset-Charakters; die Produktionskapazitäten und die zukünftige finanzielle oder operative Leistung des kombinierten Unternehmens nach Abschluss der Transaktion, einschließlich der Investitionsrenditen; Cashflows; Aktienkursentwicklung; Produktions- und Kostenprognosen; die potenzielle Bewertung des kombinierten Unternehmens nach Abschluss der Transaktion; die Genauigkeit der Pro-forma-Finanzlage und des Ausblicks des kombinierten Unternehmens nach Abschluss der Transaktion; die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen für die Transaktion; die voraussichtliche Einreichung von Unterlagen bei SEDAR+; die Erlangung der erforderlichen Genehmigungen der Börse, des Gerichts und der Aktionäre; den Erfolg von PDI und Robex bei der Zusammenlegung ihrer Geschäftstätigkeiten nach Abschluss der Transaktion; die Erwartungen hinsichtlich der potenziellen Entwicklung und des Cashflows des Bankan-Projekts und des Kiniero-Projekts; die Erwartungen hinsichtlich der Produktionskapazitäten und des Cashflows des Nampala-Projekts; die Erwartungen hinsichtlich der Mineralressourcen; die Fähigkeit, Finanzmittel zu beschaffen; die voraussichtliche Ausübung von Warrants und Optionen; die Möglichkeit der Aufnahme in bestimmte Finanzmarktindizes; das Potenzial des kombinierten Unternehmens, die Branchenziele, das öffentliche Erscheinungsbild und die Erwartungen zu erreichen; sowie zukünftige Pläne, Prognosen, Ziele, Schätzungen und Vorhersagen und der damit verbundene Zeitplan.

Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, die sich auf Umstände, Ereignisse, Aktivitäten oder Entwicklungen beziehen, die möglicherweise eintreten, eintreten könnten oder voraussichtlich eintreten werden, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel an der Verwendung von Begriffen wie „werden“, „schaffen“, „verbessern“, „potenziell“, „erwarten“, „Aufwärtspotenzial“, „Wachstum“, „schätzen“, „voraussehen“ sowie ähnlichen Ausdrücken und Formulierungen zu erkennen – oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten „können“, „könnten“ oder „sollten“. Auch die Verneinungen oder grammatikalischen Varianten dieser Begriffe weisen auf zukunftsgerichtete Informationen hin. Obwohl PDI und Robex der Auffassung sind, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Erwartungen angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in diese Informationen gesetzt werden, da keine Gewähr übernommen werden kann, dass sich diese Erwartungen tatsächlich erfüllen. Die zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung verfügbaren Daten sowie auf den Einschätzungen und Annahmen der Führungskräfte und Directors von PDI und Robex nach bestem Wissen und Gewissen in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Sie unterliegen jedoch Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss des Arrangement-Plans, Änderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, ebenso wie steigende Kosten und die Nachfrage nach Produktionsmitteln. Hinzu kommen der spekulative Charakter von Exploration und Projektentwicklung, einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung erforderlicher Genehmigungen, Lizenzen und Zulassungen, sowie mögliche Rückgänge bei Mengen oder Gehalten der Reserven. Weitere Risiken betreffen politische und soziale Faktoren (unter anderem in Guinea, der Elfenbeinküste, Mali und Westafrika insgesamt), Änderungen der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, unter denen PDI und Robex derzeit oder künftig tätig sind, sowie Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterereignisse. Auch Herausforderungen bei der Rekrutierung und Bindung von Personal, arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen, Rechtsstreitigkeiten und andere betriebliche Risiken können sich auf die zukünftige Entwicklung auswirken. Darüber hinaus verweisen PDI und Robex auf die im Abschnitt „Risikofaktoren“ ihres jeweiligen zuletzt eingereichten Jahresberichts beschriebenen Risiken – für Robex im Jahresberichtsformular, das auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) verfügbar ist, und für PDI im Jahresbericht vom 17. Oktober 2024, abrufbar unter www.predictivediscovery.com. Zukunftsgerichtete Informationen sollen den Lesern ein besseres Verständnis der zum jeweiligen Zeitpunkt bestehenden Einschätzungen von PDI und Robex in Bezug auf zukünftige Ereignisse vermitteln und beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernehmen PDI und Robex keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen oder durch Verweis einbezogenen zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder öffentlich zu revidieren, um tatsächliche Ergebnisse, zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen, Änderungen von Annahmen oder andere Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Informationen auswirken könnten, widerzuspiegeln. Sollten PDI oder Robex zukunftsgerichtete Informationen aktualisieren, darf daraus nicht geschlossen werden, dass eines der beiden Unternehmen künftig weitere Aktualisierungen zu diesen oder anderen zukunftsgerichteten Informationen vornehmen wird. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Vorbehalt.

Soweit die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen „zukunftsorientierte Finanzinformationen“ oder „Finanzprognosen“ im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze darstellen, werden diese ausschließlich bereitgestellt, um die jeweiligen internen Erwartungen und Prognosen von PDI und Robex zu veranschaulichen und den Lesern ein besseres Verständnis der erwarteten Finanzergebnisse zu ermöglichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind und dass sie sich nicht in unangemessener Weise darauf verlassen sollten. Zukunftsorientierte Finanzinformationen und Finanzprognosen beruhen – wie alle zukunftsgerichteten Informationen – auf den oben beschriebenen Annahmen und unterliegen denselben Risiken und Unsicherheiten.

JORC-CODE UND CIM-DEFINITIONSSTANDARDS

Der Begriff „Erzreserve“ (Ore Reserve), wie er im Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves festgelegt ist (dem sogenannten „JORC-Code“), der vom Joint Ore Reserves Committee des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, des Australian Institute of Geoscientists und des Minerals Council of Australia herausgegeben wird, entspricht dem Begriff „Mineralreserve“ (Mineral Reserve) gemäß den vom Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum am 19. Mai 2014 verabschiedeten CIM Definition Standards for Mineral Resources & Mineral Reserves (den sogenannten „CIM-Definitionsstandards“). Die Begriffe „abgeleitete Mineralressourcen“ (Inferred Mineral Resources), „angezeigte Mineralressourcen“ (Indicated Mineral Resources) und „gemessene Mineralressourcen“ (Measured Mineral Resources) haben im JORC-Code und in den CIM-Definitionsstandards dieselbe Bedeutung. Ebenso entsprechen „nachgewiesene Mineralreserven“ (Proved Mineral Reserves) gemäß dem JORC-Code den „nachgewiesenen Mineralreserven“ (Proven Mineral Reserves) gemäß den CIM-Definitionsstandards, und „wahrscheinliche Mineralreserven“ (Probable Mineral Reserves) gemäß dem JORC-Code den „wahrscheinlichen Mineralreserven“ (Probable Mineral Reserves) gemäß den CIM-Definitionsstandards. Der JORC-Code gilt als ein gemäß NI 43-101 anerkannter ausländischer Standard.

SCHÄTZUNGEN DER MINERALRESSOURCEN UND ERZRESERVEN SOWIE PRODUKTIONSZIELE

Diese Mitteilung bezieht sich auf die kombinierten Schätzungen der Mineralressourcen und Erzreserven von PDI und Robex, die sich auf etwa 9,5 Mio. Unzen Gold bzw. etwa 4,5 Mio. Unzen Gold belaufen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Schätzungen der Mineralressourcen und Erzreserven von PDI und Robex sind nachstehend aufgeführt.

PDI

Mineralressourcen- und Erzreserven-Schätzungen

Die Mineralressourcen-Schätzungen für die Projekte NEB und BC wurden am 7. August 2023 in einer Mitteilung von PDI mit dem Titel „Bankan-Mineralressourcen steigen auf 5,38 Mio. Unzen” (Bankan Mineral Resource Increases to 5.38Moz) veröffentlicht. Die Mineralressourcen-Schätzungen für die Projekte Fouwagbe und Sounsoun wurden am 23. April 2025 in einer Mitteilung von PDI mit dem Titel „Erste Mineralressourcen-Schätzung für Argo über 153.000 Unzen” (Maiden Argo Mineral Resource Estimate of 153koz) an die ASX übermittelt. Die Erzreserven-Schätzung für das Bankan-Projekt wurde am 25. Juni 2025 in einer Mitteilung von PDI mit dem Titel „Bankan DFS Confirms Outstanding Project Economics” (Bankan DFS bestätigt hervorragende Projektwirtschaftlichkeit) an die ASX übermittelt. PDI bestätigt, dass keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die Mineralressourcen- oder Erzreserven-Schätzungen wesentlich beeinflussen würden, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Mineralressourcen- und Erzreserven-Schätzungen in den jeweiligen Marktmitteilungen zugrunde liegen, weiterhin gültig sind und sich nicht wesentlich geändert haben. PDI beabsichtigt, gegen die am 28. Mai 2025 bekannt gegebenen Widerrufe für Argo (und Bokoro) gemäß dem Bergbaugesetz Berufung einzulegen. Die abgeleiteten Mineralressourcen in Argo machen lediglich 2,8 % der gesamten Mineralressourcen von PDI aus.

Produktionsziele

Die Produktionsziele und die prognostizierten Finanzinformationen in Bezug auf das Bankan-Projekt wurden am 25. Juni 2025 in einer Mitteilung von PDI mit dem Titel „Bankan DFS bestätigt hervorragende Projektwirtschaftlichkeit” (Bankan DFS Confirms Outstanding Project Economics) an die ASX übermittelt. PDI bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen und den daraus abgeleiteten prognostizierten Finanzinformationen in der vorherigen Mitteilung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Robex

Mineralressourcen- und Erzreserven-Schätzungen

Die Mineralressourcen- und Erzreserven-Schätzungen für das Kiniero-Projekt von Robex wurden am 22. August 2025 in einer Mitteilung von Robex mit dem Titel „Änderung des technischen Berichts zum Kiniero-Goldprojekt” (Amendment to Kiniero Gold Project Technical Report) an die ASX übermittelt. Die Schätzungen für das Nampala-Projekt wurden in einer ASX-Mitteilung von Robex vom 6. Mai 2025 mit dem Titel „Ersatzprospekt” (Replacement Prospectus) veröffentlicht. Robex bestätigt, dass keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in den jeweiligen Marktmitteilungen enthaltenen Schätzungen der Mineralressourcen oder Erzreserven wesentlich beeinflussen würden, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, auf denen die Schätzungen in den Mitteilungen basieren, weiterhin gültig sind und sich nicht wesentlich geändert haben.

Produktionsziele

Die Produktionsziele und prognostizierten Finanzinformationen in Bezug auf das Kiniero-Projekt von Robex wurden am 22. August 2025 in einer Mitteilung von Robex mit dem Titel „Änderung des technischen Berichts zum Kiniero-Goldprojekt” an die ASX übermittelt. Die Produktionsziele in Bezug auf das Nampala-Projekt wurden in einer ASX-Mitteilung von Robex vom 6. Mai 2025 mit dem Titel „Ersatzprospekt” veröffentlicht. Robex bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen und den daraus abgeleiteten prognostizierten Finanzinformationen in den jeweiligen Marktmitteilungen zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

NATIONAL INSTRUMENT 43-101

Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Präsentation, die sich auf Robex beziehen, wurden von Herrn Jeames McKibben, einem Chartered Professional Fellow des Australian Institute of Mining and Metallurgy und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists, geprüft und genehmigt. Herr McKibben gilt als „qualifizierter Sachverständiger“ gemäß NI 43-101.

Leser werden auf den technischen Bericht zum Nampala-Projekt mit dem Titel „Unabhängiger technischer Bericht über die Lizenzen Nampala, Mininko, Gladie und Kamasso sowie eine Mineralressourcen- und -reserven-Schätzung für die Goldmine Nampala, Mali, Westafrika” (Independent Technical Report on the Nampala, Mininko, Gladie and Kamasso Permits and a Mineral Resource and Reserve Estimate of the Nampala Gold Mine, Mali, West Africa) mit Gültigkeit zum 30. September 2024 (der „Technische Bericht zu Nampala“) verwiesen. Ebenso auf den geänderten und neu gefassten technischen Bericht zum Kiniero-Projekt mit dem Titel „Technischer Bericht, Kiniero-Goldprojekt, Guinea (geändert)” (Technical Report, Kiniero Gold Project, Guinea (Amended)) mit Gültigkeitsdatum 6. Dezember 2024, geändert und neu gefasst am 12. Juni 2025 (der „Technische Bericht zu Kiniero“). Beide Berichte wurden gemäß NI 43-101 erstellt und sind im Profil von Robex auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.

Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

PDI ORE RESERVE AND MINERAL RESOURCE STATEMENT

Bankan Ore Reserve Statement13,14

Deposit Mining Method Classification Tonnage

(Mt) Gold Grade

(g/t Au) Contained

(Koz Au) NEB







Open Pit Probable 40.2 1.36 1,751 Underground Probable 7.9 3.95 1,002 Total 48.1 1.78 2,753 BC Open Pit



Open Pit Probable 3.5 1.78 200 Total 3.5 1.78 200 Total Open Pit 43.7 1.39 1,951 Total Underground 7.9 3.95 1,002 Total Bankan Project 51.6 1.78 2,953

Bankan Mineral Resource Estimate15,16

Deposit Classification Tonnage

(Mt) Gold Grade

(g/t Au) Contained

(Koz Au) NEB Open Pit







Indicated 78.4 1.55 3,900 Inferred 3.1 0.91 92 Total 81.4 1.53 3,993 NEB Underground Inferred 6.8 4.07 896 NEB Total 88.3 1.72 4,888 BC Open Pit



Indicated 5.3 1.42 244 Inferred 6.9 1.09 243 BC Total 12.2 1.24 487 NEB Area Total 100.5 1.66 5,376 Fouwagbe Inferred 2.2 1.68 119 Sounsoun Inferred 0.9 1.19 34 Argo Area Total 3.1 1.54 153 Total Bankan Project 103.6 1.66 5,528

ROBEX MINERAL RESERVE AND RESOURCE STATEMENT

Kiniero Mineral Reserve and Resource Statement17,18

Deposit Tonnage

(Mt) Gold Grade

(g/t Au) Contained

(Moz Au) Probable Jean 4.2 1.53 0.20 SGA 5.1 1.52 0.25 SGD 3.4 1.34 0.14 Sabali South 7.4 0.89 0.21 Sabali North and Central 1.5 0.96 0.05 Mansounia 17.7 0.81 0.46 Stockpiles 6.3 0.48 0.10 Total 45.5 0.97 1.41 Indicated SGA 12.1 1.46 0.57 Jean 4.7 1.69 0.26 Sabali North and Central 3.7 1.21 0.14 Sabali South 11.1 0.91 0.32 West Balan 3.0 1.45 0.14 Banfara 0.9 1.00 0.03 Mansounia Central 24.0 0.78 0.60 Stockpiles 11.6 0.37 0.14 Total 71.2 0.96 2.20 Inferred SGA 10.6 1.43 0.49 Jean 2.2 1.47 0.1 Sabali North and Central 0.7 1.39 0.03 Sabali South 2.7 1.01 0.09 West Balan 2.0 1.27 0.08 Banfara 0.7 1.45 0.03 Mansounia Central 26.3 0.82 0.7 Stockpiles 0.2 1.31 0.01 Total 45.3 1.05 1.53

Nampala Mineral Reserve and Resource Statement19,20

Weathering Type Tonnage

(Mt) Gold Grade

(g/t Au) Contained

(Koz Au) Probable Oxide 3.3 0.90 94.6 Transition 0.8 1.06 26.4 Total 4.0 0.93 121.0 Indicated Oxide 5.9 0.84 158.3 Transition 2.1 1.13 76.0 Fresh 0.1 3.00 9.4 Total 8.0 0.94 243.7 Inferred Oxide 0.3 0.79 8.1 Transition 0.2 1.62 8.5 Fresh 0.01 2.53 0.4 Total 0.6 0.95 17.0

_______________________

1Die Produktion für das Kalenderjahr 2029 basiert auf der geschätzten Produktion des Bankan-Projekts für 2029 von 272.000 Unzen Gold (unter der Annahme, dass die erste Produktion im April 2028 beginnt), wie in der endgültigen Machbarkeitsstudie für das Bankan-Projekt angegeben (veröffentlicht von Predictive an die ASX am 25. Juni 2025 in der Mitteilung „Bankan DFS bestätigt hervorragende Projektwirtschaftlichkeit” (Bankan DFS Confirms Outstanding Project Economics)). Zudem basiert sie auf der geschätzten Produktion des Kiniero-Projekts für 2029 von 155.000 Unzen Gold, wie in der aktualisierten Machbarkeitsstudie für das Kiniero-Projekt angegeben (veröffentlicht von Robex an die ASX am 22. August 2025 in der Mitteilung „Änderung des technischen Berichts zum Kiniero-Goldprojekt” (Amendment to Kiniero Gold Project Technical Report)).

2Die Pro-forma-Mineralressourcen-Schätzung basiert auf den aggregierten Mineralressourcen-Schätzungen (gerundet) von: (i) PDI, wie in den Mitteilungen an die ASX mit den Titeln „Bankan-Mineralressourcen steigen auf 5,38 Mio. Unzen” (Bankan Mineral Resource Increases to 5.38Moz) vom 7. August 2023 (für NEB und BC) und „Erste Mineralressourcen-Schätzung für Argo von 153.000 Unzen” vom 23. April 2025 (für Fouwagbe und Sounsoun) veröffentlicht; und (ii) Robex, wie in den ASX-Mitteilungen mit den Titeln „Änderung des technischen Berichts zum Kiniero-Goldprojekt” (Amendment to Kiniero Gold Project Technical Report) vom 22. August 2025 (für das Kiniero-Projekt) und „Ersatzprospekt” (Replacement Prospectus) vom 6. Mai 2025 (für das Nampala-Projekt), wie im Technischen Bericht zu Kiniero (wie unten definiert) und im Technischen Bericht zu Nampala (wie unten definiert) dargelegt. Die Pro-forma-Mineralressourcen-Schätzung umfasst 6,6 Mio. Unzen an gemessenen und angezeigten Mineralressourcen sowie 2,9 Mio. Unzen an abgeleiteten Mineralressourcen. Die Mineralressourcen schließen auch die Erzreserven ein. Die detaillierten Mineralressourcen-Schätzungen von PDI und Robex sind auf den Seiten 9 bis 13 zu finden.

3Der Begriff „Erzreserve“ gemäß JORC-Code entspricht dem Begriff „Mineralreserve“ gemäß den CIM-Definitionsstandards. Weitere Informationen hierzu finden sich auf den Seiten 9 und 10.

4Pro-forma-Erzreserven-Schätzung basierend auf den aggregierten Erzreserven-Schätzungen (gerundet): (i) von PDI, wie in der Mitteilung mit dem Titel „Bankan DFS bestätigt hervorragende Projektwirtschaftlichkeit” (Bankan DFS Confirms Outstanding Project Economics) vom 25. Juni 2025 an die ASX veröffentlicht; und (ii) von Robex, wie in den ASX-Mitteilungen mit den Titeln „Änderung des technischen Berichts zum Kiniero-Goldprojekt” (Amendment to Kiniero Gold Project Technical Report) vom 22. August 2025 (für das Kiniero-Projekt) und „Ersatzprospekt” (Replacement Prospectus) vom 6. Mai 2025 (für das Nampala-Projekt) veröffentlicht und wie im Technischen Bericht zu Kiniero und im Technischen Bericht zu Nampala dargelegt. Siehe Seiten 9, 10, 11, 12 und 13 bezüglich der individuellen Erzreserven-Schätzungen von PDI und Robex.

5 Siehe Robex-Mitteilung „Robex gibt vorzeitige Fälligkeit des Ablaufdatums von Warrants bekannt” (Robex Announces Acceleration of Warrant Expiry Date) vom 18. September 2025.

6 Basierend auf dem Schlusskurs der PDI-Aktie von 0,44 AUD am 3. Oktober 2025 und einem Umtauschverhältnis von 8,667x. CAD:AUD-Wechselkurs von 1,084x angewendet.

7 Siehe PDI-Mitteilung „Bankan DFS bestätigt hervorragende Projektwirtschaftlichkeit” vom 25. Juni 2025.

8 Siehe Robex-Mitteilung mit dem Titel „Änderung des technischen Berichts zum Kiniero-Goldprojekt” (Amendment to Kiniero Gold Project Technical Report) vom 22. August 2025 und den Kiniero Technical Report.

9 Siehe Robex-Mitteilung „Management Diskussion & Analyse (30. Juni 2025)” vom 14. August 2025.

10 Weitere Informationen finden Sie in Fußnote 1.

11 Weitere Informationen finden Sie in Fußnote 2.

12 Weitere Informationen finden Sie in Fußnote 4.

13 Siehe PDI ASX-Mitteilung „Bankan DFS bestätigt hervorragende Projektwirtschaftlichkeit” (Bankan DFS Confirms Outstanding Project Economics) vom 25. Juni 2025.

14 Cutoff-Gehalt: Tagebau 0,38-0,48 g/t Au, Untertagebau 2,0 g/t Au.

15 Ressourcen-Cut-off: NEB Tagebau angezeigt & abgeleitet 0,5 g/t Au, NEB Untertagebau abgeleitet 2,0 g/t Au, BC Tagebau angezeigt und abgeleitet 0,4 g/t Au, Fouwagbe und Sounsoun abgeleitet 0,5 g/t Au.

16 In Bezug auf die Lagerstätten Fouwagbe und Sounsoun (Argo-Genehmigung) beabsichtigt PDI, gegen die am 28. Mai 2025 bekannt gegebenen Widerrufe von Argo und Bokoro gemäß dem Bergbaugesetz Berufung einzulegen. Siehe PDI ASX-Veröffentlichung „Update zu den Explorationsgenehmigungen für Argo und Bokoro” (Argo and Bokoro Exploration Permits Update) vom 28. Mai 2025.

17Siehe Robex-Mitteilung mit dem Titel „Änderung des technischen Berichts zum Kiniero-Goldprojekt” (Amendment to Kiniero Gold Project Technical Report) vom 22. August 2025 und den Kiniero Technical Report.

18 Cutoff-Gehalte für Ressourcen und Reserven (Ressourcen bei 2.200 USD/Unze, Reserven bei 1.800 USD/Unze): SGA, Jean und Banfara: Laterit 0,3 g/t Au, Saprolit (Oxid) 0,3 g/t Au, Saprock (Übergang) 0,3 g/t Au, Frisch 0,4 g/t Au; Sabali South: Laterit 0,3 g/t Au, Fleckenzone / Saprolit / Unterer Saprolit (Oxid) 0,3 g/t Au, Saprock (Übergang) 0,5 g/t Au, Frisch 0,6 g/t Au; Sabali Nord und Zentral: Laterit 0,3 g/t Au, Saprolit (Oxid) 0,3 g/t Au, Saprock (Übergang) 0,6 g/t Au, Frisch 0,6 g/t Au; West Balan: Laterit 0,3 g/t Au, Saprolit (Oxid) 0,3 g/t Au, Saprock (Übergang) 0,3 g/t Au, Frisch 0,5 g/t Au. Als Mineralressourcen gemeldete Halden wurden auf solche Halden beschränkt, die für die gesamte Halde einen Durchschnittsgehalt von > 0,3 g/t Au aufweisen; es wurde keine Selektivität angenommen.

19Siehe Robex-Mitteilung mit dem Titel „Ersatzprospekt“ (Replacement Prospectus) vom 6. Mai 2025 sowie den Nampala Technical Report.

20 Ressourcen-Cutoff-Gehalte (bei 2.200 USD/Unze): Laterit 0,35 g/t Au, Oxid 0,35 g/t Au, Übergang 0,43 g/t Au, Frisch 1,89 g/t Au. Cutoff-Gehalte der Reserven (bei 1.800 USD/Unze): 0,4 g/t Au (Laterit, Fleckenzone, Saprolit und Übergang).