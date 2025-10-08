Partenaires Ninepoint élargit sa plateforme de FNB en lançant la série FNB du Fonds d’évolution minière Ninepoint à la TSX

TORONTO, 08 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP, l’un des principaux gestionnaires de placements indépendants au Canada, a le plaisir d’annoncer aujourd’hui le lancement à la Bourse de Toronto (TSX) de la série FNB du Fonds d’évolution minière Ninepoint (TSX : NMNG), anciennement Fonds ressources Ninepoint.

Le Fonds d’évolution minière Ninepoint est conçu pour offrir aux investisseurs une exposition activement gérée aux sociétés du secteur mondial des métaux et de l’exploitation minière, qu’il s’agisse de producteurs établis, de sociétés de développement émergentes ou de sociétés de prospection en phase de démarrage, susceptibles de profiter des tendances à long terme de la demande de ressources.

Aperçu du Fonds

Fonds Symbole boursier (TSX) Niveau de risque Date de création Fonds d’évolution minière Ninepoint NMNG Élevé 8 octobre 2025



« Les sociétés minières sont au cœur des grands changements mondiaux, qu’il s’agisse de la géopolitique et de la sécurité nationale, des avancées technologiques ou des moteurs environnementaux tels que les véhicules électriques et l’énergie renouvelable, a déclaré Nawojka Wachowiak, gestionnaire de portefeuille principale du Fonds d’évolution minière Ninepoint. Nous sommes ravis d’offrir une approche dynamique de gestion active qui cherche à saisir ces occasions, mêlant chefs de file établis et jeunes innovateurs afin d’aider les investisseurs à tirer parti de la croissance de la demande à l’égard des matières premières, tout en gérant les risques sectoriels. »

Points saillants du Fonds :

Le Fonds investit tout au long du cycle de vie minier – des producteurs établis aux sociétés de développement de la prochaine génération et aux sociétés de prospection en phase de démarrage.

Le Fonds est positionné de manière à tirer parti de l’évolution des moteurs de la demande à l’égard des produits de base, notamment : Géopolitique et sécurité nationale : délocalisation, indépendance de la chaîne d’approvisionnement, indépendance énergétique, dépenses dans le secteur de la défense et stocks stratégiques. Technologie : progrès dans la chimie des batteries, centres de données axés sur l’IA, infrastructure de communication et modernisation du réseau. Environnement : objectifs mondiaux en matière d’émissions qui favorisent la transition vers les véhicules électriques et l’adoption des énergies renouvelables.

Notre approche de gestion active vise à équilibrer l’exposition entre les exploitants établis et les innovateurs émergents, afin de saisir les occasions de croissance tout en gérant les risques sectoriels.

Objectif du Fonds :

L’objectif de placement du Fonds est de chercher à obtenir une croissance du capital à long terme. Le Fonds effectue principalement des placements dans des actions mondiales et dans des titres apparentés de sociétés participant directement ou indirectement aux activités du secteur des métaux et de l’exploitation minière.

Avec l’ajout de NMNG, Ninepoint continue d’élargir sa plateforme de FNB, offrant des solutions qui combinent la gestion active avec la liquidité, la transparence et la flexibilité des FNB.

Pour de plus amples renseignements sur NMNG et pour connaître la gamme complète de solutions de placements de Ninepoint, veuillez consulter notre site à l’adresse suivante : www.ninepoint.com/fr.

À propos de Partenaires Ninepoint LP

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 7 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques.

Pour obtenir plus de renseignements sur la société Partenaires Ninepoint LP, veuillez visiter le site www.ninepoint.com/fr ou communiquer avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com.

