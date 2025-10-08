Til Nasdaq Copenhagen A/S 8. oktober 2025

Meddelelse 87 /2025





Skift af rentetilpasningstermin for Jyske Rentetilpasning F1



Jyske Realkredit ændrer rentetilpasningsterminen for nye tilbud af Jyske Rentetilpasning F1 (Privat og Erhverv) fra 1. januar til 1. oktober. Ændringen er gældende fra og med 22. oktober 2025.

Eventuel henvendelse kan rettes til afdelingsdirektør Lars Hasløv tlf. 89 89 92 18 eller head of investor relations Christian Bech-Ravn tlf. 89 89 92 25.



Venlig hilsen

Jyske Realkredit