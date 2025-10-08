Aptean udvider forhandlerstyringsplatformen og sin tilstedeværelse på det nordiske marked gennem opkøb af JMA

RANDERS, Danmark og ALPHARETTA, Ga., Oct. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptean Inc., der er en global frontløber med AI-drevne ERP-løsninger, er glade for at kunne annoncere opkøbet af JMA A/S ("JMA"), en førende leverandør af løsninger til forhandlerstyringssystemer for det nordiske marked for tungt udstyr, landbrugs- og entreprenørmaskiner med hovedsæde i Randers, Danmark.

Opkøbet af JMA øger Apteans nordiske tilstedeværelse yderligere og styrker samtidig Apteans løsninger til forhandlerstyring, der er specialudviklet til sektoren for landbrugs- og entreprenørmaskiner.

JMA blev grundlagt i 1990 og leverer en missionskritisk forhandlerstyringsløsning ("DSM"), der er designet til at forbinde og digitalisere alle systemdele hos forhandlere af landbrugs- og entreprenørmaskiner. Virksomheden leverer en fuldt integreret ERP-løsning, der forbinder CRM og salg, service, lager og finansiering for at sikre klare strukturer, præcis kommunikation og optimerede processer, så man får total kontrol over forhandlerlivscyklussen.

Det talentfulde team hos JMA besidder indgående brancheerfaring og teknologisk ekspertise inden for et af Apteans vigtigste vertikale markeder: forhandlerstyringssystemet for landbrugs- og entreprenørmaskiner.

"JMA har dokumenteret erfaring med over tre årtiers ekspertise med at levere missionskritiske forhandlerstyringsløsninger på tværs af det nordiske marked og har en eksisterende tilstedeværelse i Tyskland og Storbritannien", siger TVN Reddy, CEO hos Aptean. "JMA's produktpakke leverer avancerede softwareløsninger, der er specialdesignet til at håndtere maskinindustriens komplekse behov, og støttes af et team af erfarne branchemæssige og geografiske eksperter. JMA vil spille en vigtig rolle i at drive vores strategi med at udvide vores globale forhandlerstyringskapacitet. Vi ser meget frem til at byde JMA-teamet og deres kunder velkommen til Aptean".

"At blive en del af Aptean er et strategisk skridt fremad for JMA og giver os mulighed for at fremskynde vores teknologiske udvikling og udvide vores kommercielle rækkevidde. Vi er stolte af at blive en del af en global organisation, der deler vores engagement inden for innovation og med at skabe succes for kunderne. Partnerskabet åbner nye døre for vores kunder og medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og Storbritannien. Sammen med Aptean kan vi se frem til at tilbyde forbedrede løsninger, bredere ekspertise og sikre og forme fremtiden for forhandlerstyringssoftware. Vi kan ikke vente med at komme i gang”, siger Johnny Krogh, tidligere aktionær og nuværende administrerende direktør i JMA.

Om JMA

JMA leverer software til forhandlere af tungt udstyr samt landbrugs- og entreprenørmaskiner. DSM-løsningen har været på markedet i mere end 30 år og udvikles løbende i nært samarbejde med maskinforhandlere. Løsningen er baseret på Microsoft Dynamics 365 Business Central og opdateres løbende til den seneste BC-version. Dette giver kunderne en fremtidssikret, alt-i-en forhandlerstyringsløsning, der er specialdesignet til maskinforhandlere. Det centrale for DSM er selve maskinerne, og hvordan maskinforhandlerne kan holde styr på deres salg, service og finansiering af dem. Du kan læse mere på: www.jma-dsm.co.uk

Om Aptean

Aptean er en global leverandør af branchespecifik software, der hjælper producenter og distributører med effektivt at drive og vækste deres virksomheder. Apteans løsninger og tjenester hjælper virksomheder i alle størrelser til at være Ready for What’s Next, Now®. Aptean har hovedkvarter i Alpharetta, Georgia og har kontorer i Nordamerika, Europa og Asien og Stillehavsområdet. Besøg www.aptean.com for at få flere oplysninger om Aptean og de markeder, vi betjener. Aptean og Ready for What’s Next, Now er registrerede varemærker tilhørende Aptean, Inc. Alle andre virksomhedsnavne og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive selskaber, som de er tilknyttet.

For mediehenvendelser:

MediaRelations@aptean.com