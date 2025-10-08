CCC et AEM vendent des amplificateurs magnétiques pour les avions V-22 à la marine américaine

OTTAWA, Ontario, 08 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CCC a le plaisir d'annoncer qu'elle a remporté un contrat auprès du département américain de la Défense (U.S. DoD) pour la fourniture d'amplificateurs magnétiques fabriqués par Anodyne Electronics Manufacturing Corp (AEM). Ces amplificateurs seront utilisés dans le système de communication interne des avions V-22 Osprey exploités par la marine américaine.

Basée à Kelowna, en Colombie-Britannique, AEM est l'un des principaux concepteurs et fabricants canadiens de systèmes avioniques et audio spécialisés pour les opérations aériennes critiques. La société est présente sur le marché mondial et fournit des composants à de grands constructeurs aéronautiques tels que Boeing, Bell, Airbus Helicopters et Sikorsky. Parmi ses innovations, AEM produit des amplificateurs magnétiques adaptés aux environnements aéronautiques très bruyants, notamment le Bell Boeing V-22 Osprey. Ces systèmes sont conçus pour surmonter les bruits opérationnels extrêmes et fournir un son clair et puissant pour la communication entre l'équipage et les passagers.

Le V-22 joue un rôle essentiel dans les opérations de livraison à bord des porte-avions de la marine américaine. Sa conception unique à rotors basculants lui permet de décoller et d'atterrir verticalement comme un hélicoptère, tout en volant à grande vitesse comme un avion à voilure fixe. Cette flexibilité permet le transport rapide et à longue distance de personnel, d'équipement et de fournitures directement vers les porte-avions, améliorant ainsi considérablement l'efficacité logistique et la préparation aux missions.

En tant qu'agence canadienne de vente militaire à l'étranger, la CCC est financée par le gouvernement du Canada afin de permettre à des entreprises comme AEM de fournir des solutions fabriquées au Canada à la marine américaine et à d'autres entités du département américain de la Défense. Au cours de l'exercice 2025, la marine américaine s'est vu allouer environ 175 milliards de dollars pour la construction navale, l'acquisition d'avions, les systèmes d'armes et les efforts de modernisation. Grâce au service gratuit de CCC destiné aux principaux contractants du département américain de la Défense, les entreprises canadiennes peuvent accéder à l'expertise et au soutien dont elles ont besoin pour réussir sur le marché complexe des marchés publics du département américain de la Défense. Pour en savoir plus, contactez l'équipe de la CCC.

