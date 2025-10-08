Le CN fait état du transport des céréales en septembre

MONTRÉAL, 08 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui qu’il avait établi un nouveau record pour le transport des céréales en septembre. Le CN a transporté 2,91 millions de tonnes métriques de céréales de l’Ouest canadien le mois dernier, soit 80 000 tonnes métriques de plus que son précédent record pour le mois.

« Alors que la saison des récoltes touche à sa fin, nos équipes travaillent en étroite collaboration avec les clients pour assurer le transport fluide des céréales tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Les résultats du mois de septembre soulignent l’importance que nous accordons à l’acheminement sécuritaire et efficace des marchandises de nos clients sur le marché. »

- Janet Drysdale, cheffe des Affaires commerciales par intérim au CN



Plan d’exploitation hivernale du CN

Alors que le CN se prépare pour les activités hivernales, la Compagnie a récemment publié son Plan d’exploitation hivernale 2025-2026, présentant la façon dont le CN met en œuvre des solutions proactives dans l’ensemble de son réseau en prévision des mois d’hiver.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du Golfe des États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.