Dubaï accueillera le deuxième Sommet international des bibliothèques et de l’édition 2025 sur le thème « L’avenir de l’industrie de l’édition »

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 08 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Mohammed Bin Rashid Library (Bibliothèque Mohammed Bin Rashid) a annoncé la deuxième édition du Dubai International Library and Publishing Summit 2025 (Sommet international de la bibliothèque et de l’édition de Dubaï 2025), qui se tiendra du 30 octobre au 1er novembre sur le thème « The Future of the Publishing Industry » (L’avenir de l’industrie de l’édition). L’événement réunira plus de 80 intervenants internationaux venus de 20 pays, avec six discours liminaires, 45 tables rondes et 16 ateliers, renforçant ainsi la position de Dubaï en tant que plaque tournante mondiale du dialogue culturel et de l’innovation dans le domaine de l’édition.

Le Sommet servira de tremplin stratégique pour promouvoir le savoir et la culture, en mettant en lumière le rôle évolutif des bibliothèques dans l’émancipation des futures générations. Il abordera la manière dont la créativité et la technologie fusionnent pour renforcer la contribution du monde arabe au paysage mondial de l’édition.

Les thèmes principaux traiteront de l’impact de l’intelligence artificielle, de l’innovation et de la transformation numérique sur le secteur de l’édition, ainsi que l’art du storytelling à l’ère du changement rapide. Des sessions telles que « Voices Across Borders » (Des voix au-delà des frontières) analyseront le rôle de la traduction dans la connexion des cultures, tandis que « Letters in Motion » (Lettres en mouvement) célébrera la créativité à travers l’écriture, la typographie et la calligraphie. Le concept d’édition à but précis occupera également le devant de la scène, soulignant l’intérêt croissant pour des contenus socialement responsables et porteurs de sens.

Alors que l’industrie évolue face aux disruptions technologiques et aux changements dans les habitudes de lecture, les discussions aborderont des enjeux tels que les droits de propriété intellectuelle, la résilience des chaînes d’approvisionnement et les formats de contenu émergents destinés aux jeunes publics. Les conclusions fourniront des feuilles de route pratiques pour les institutions et les professionnels afin de s’adapter et de prospérer, tout en renforçant la position de la région dans l’écosystème mondial de l’édition.

Sur trois jours, le Sommet réunira un large réseau d’éditeurs, de presses universitaires, d’agents littéraires, de libraires et d’organisations de prix littéraires. Des leaders internationaux de l’édition tels que Penguin Random House, Simon & Schuster et HarperCollins rejoindront la communauté éditoriale des Émirats, représentée par l’Emirates Publishers Association.

Les ateliers offriront un apprentissage pratique dans des domaines tels que la traduction, l’édition, la littérature jeunesse, la typographie, les pratiques inclusives en milieu de travail et les opérations d’édition modernes, offrant des perspectives précieuses aux écrivains, éditeurs et professionnels qui évoluent dans un secteur en pleine mutation.

Les temps forts du programme porteront également sur les livres numériques et audio, la narration multimédia pour le jeune public et les stratégies commerciales telles que la distribution mondiale, les tendances marketing et la création de contenus éthiques. L’équilibre durable entre l’édition traditionnelle et l’édition numérique, l’élargissement de l’accès aux marchés mondiaux et la promotion de la responsabilité environnementale et éthique seront au cœur des préoccupations.

L’inscription est gratuite via https://dilps.mbrl.ae/