ドバイ、「出版業界の未来 (The Future of the Publishing Industry)」をテーマに第2回国際図書館・出版サミット2025 (International Library and Publishing Summit 2025) を開催

アラブ首長国連邦・ドバイ発, Oct. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ムハンマド・ビン・ラシッド図書館 (Mohammed Bin Rashid Library) は、「出版業界の未来」をテーマに、10月30日から11月1日まで開催される第2回ドバイ国際図書館・出版サミット2025について発表した。 本イベントには20か国から80名を超える世界的なスピーカーが参加し、6件の基調講演、45件のパネルディスカッション、16件のワークショップが実施される予定であり、文化的対話と出版革新のグローバル拠点としてのドバイの地位をさらに確固たるものにする。

本サミットは、知識と文化の発展を促進する戦略的プラットフォームとして機能し、次世代を支える図書館の進化する役割を浮き彫りにするものである。 また、創造性とテクノロジーがどのように融合し、アラブ世界が世界の出版分野における貢献を強化しているかを探求する。

主要テーマでは、人工知能 (AI)、イノベーション、デジタルトランスフォーメーションが出版業界に与える影響に加え、急速に変化する時代におけるストーリーテリングのあり方が取り上げられる。 「国境を越える声 (Voices Across Borders)」などのセッションでは、文化をつなぐ手段としての翻訳の役割を探求し、「動く文字 (Letters in Motion)」では、文章、タイポグラフィ、カリグラフィを通じて創造性を称える。 さらに、「目的を持つ出版」という概念が中心テーマのひとつとなり、社会的意識が高く意味のあるコンテンツへの関心の高まりを強調する。

業界が技術的破壊と読書習慣の変化の中で進化を続けるなか、議論では、知的財産権、サプライチェーンの強靭性、そして若年層の嗜好や消費行動に対応したコンテンツ形式の台頭など、業界が直面する多様な課題に正面から取り組む。 これらの成果は、各機関および専門家が適応し発展するための実践的なロードマップを提示し、同地域が世界の出版エコシステムにおける地位をさらに強化するものとなる。

3日間にわたり、本サミットには出版社、大学出版局、文学エージェント、書店、そして文学賞団体などの幅広いネットワークが集結する。 ペンギン・ランダムハウス (Penguin Random House)、サイモン＆シュスター (Simon & Schuster)、ハーパーコリンズ (HarperCollins) といった国際的な出版界のリーダーたちが、アラブ首長国連邦の出版コミュニティを代表するエミレーツ出版社協会 (Emirates Publishers Association) とともに参加する。

ワークショップでは、翻訳、編集、児童文学、タイポグラフィ、インクルーシブな職場づくり、そして現代的な出版業務に関する実践的な学びを提供し、変革期にある出版業界を歩む作家、編集者、出版社にとって貴重な知見をもたらす。

プログラムのハイライトでは、デジタル書籍およびオーディオブック、若年層向けのマルチメディア・ストーリーテリング、さらにグローバル流通、マーケティング動向、倫理的なコンテンツ制作といった商業戦略も検討される。 主要な焦点は、伝統的出版とデジタル出版の間で持続可能なバランスを確保し、世界市場へのアクセスを拡大し、環境的および倫理的責任を推進することに置かれる。

登録は無料で、以下から行うことができる： https://dilps.mbrl.ae/