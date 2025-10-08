두바이, ‘출판 산업의 미래’를 주제로 제2회 국제 도서관 및 출판 정상회의 2025 개최

아랍에미리트공화국, 두바이, Oct. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 모하메드 빈 라시드 (MBR) 도서관이 오는 2025년 10월 30일부터 11월 1일까지 ‘출판 산업의 미래 (The Future of the Publishing Industry)’를 주제로 한 제2회 두바이 국제 도서관 및 출판 정상회의 (Dubai International Library and Publishing Summit 2025) 를 개최한다고 공식 발표했다. 이번 행사에는 20개국에서 온 80명 이상의 글로벌 연사가 참여하며, 6개의 기조연설, 45개의 패널 토론, 16개의 워크숍이 진행될 예정이다. 이를 통해 두바이는 문화적 대화와 출판 혁신의 글로벌 허브로서의 위상을 더욱 확고히 할 것으로 기대된다.

이번 정상회의는 지식과 문화 발전을 위한 전략적 플랫폼의 역할을 하며, 미래 세대의 역량을 강화하는 도서관의 진화된 역할을 조명할 예정이다. 또한 창의성과 기술이 결합해 아랍 세계가 글로벌 출판 생태계에 기여하는 방식을 탐구한다.

핵심 주제에는 인공지능(AI), 혁신(Innovation), 디지털 전환(Digital Transformation)이 출판 산업에 미치는 영향과 더불어 급변하는 시대 속 스토리텔링의 진화가 포함된다. ‘국경을 넘는 목소리(Voices Across Borders)’ 세션에서는 문화 간 연결을 위한 번역의 역할을 논의하며, ‘움직이는 글자(Letters in Motion)’ 세션에서는 글쓰기, 타이포그래피, 서예를 통한 창의성을 기념한다. 또한 의미 있는 출판(Publishing with Purpose)의 개념을 중심에 두어, 사회적 의식과 가치 중심의 콘텐츠에 대한 관심이 높아지고 있음을 강조할 예정이다.

기술 혁신과 독서 습관의 변화 속에서 출판 산업이 빠르게 진화함에 따라, 이번 정상회의에서는 지식재산권 보호, 공급망 회복력, 그리고 젊은 독자층을 위한 새로운 콘텐츠 형식 등 주요 과제들이 심도 있게 논의된다. 이러한 논의의 결과는 기관과 업계 전문가들이 변화에 적응하고 성장할 수 있는 실질적인 로드맵을 제시하는 동시에, 중동 지역이 글로벌 출판 생태계 속에서 차지하는 위상을 더욱 강화할 전망이다.

3일간의 일정 동안, 이번 회의에는 국내외 출판사, 대학 출판부, 문학 에이전시, 서점, 문학상 기관 등 폭넓은 네트워크가 참여한다. 특히 펭귄 랜덤하우스(Penguin Random House), 사이먼앤슈스터(Simon & Schuster), 하퍼콜린스(HarperCollins) 등 세계적인 출판사들이 에미리트 출판협회(Emirates Publishers Association)를 비롯한 UAE 출판계 대표단과 함께 협력의 장을 펼칠 예정이다.

또한, 워크숍에서는 번역, 편집, 아동문학, 타이포그래피, 포용적 직장 문화, 현대 출판 운영 등 다양한 주제를 다루며, 변화하는 산업 환경 속에서 작가, 편집자, 출판인들이 얻을 수 있는 실질적인 통찰과 기술적 지식을 제공한다.

프로그램의 주요 하이라이트에는 디지털북과 오디오북, 젊은 세대를 위한 멀티미디어 스토리텔링, 글로벌 유통, 마케팅 트렌드, 윤리적 콘텐츠 제작 등 상업적 전략에 대한 세션이 포함된다. 핵심적으로는 전통 출판과 디지털 출판 간의 지속 가능한 균형, 글로벌 시장 접근성 확대, 그리고 환경적·윤리적 책임의 강화가 중점적으로 논의될 예정이다.

등록은 다음 링크를 통해 무료로 진행할 수 있습니다: https://dilps.mbrl.ae/

