Dubai akan menjadi tuan rumah Sidang Kemuncak Perpustakaan dan Penerbitan Antarabangsa Kali Kedua 2025 dengan tema “Masa Depan Industri Penerbitan”

DUBAI, Emiriah Arab Bersatu, Oct. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohammed Bin Rashid Library telah mengumumkan edisi kedua Sidang Kemuncak Perpustakaan dan Penerbitan Antarabangsa Dubai 2025, yang akan berlangsung dari 30 Oktober hingga 1 November dengan tema “Masa Depan Industri Penerbitan.” Acara ini akan menghimpunkan lebih daripada 80 penceramah antarabangsa dari 20 negara, menampilkan enam ucaptama, 45 sesi perbincangan panel dan 16 bengkel, sekali gus mengukuhkan lagi kedudukan Dubai sebagai hab global bagi dialog budaya dan inovasi dalam industri penerbitan.

Sidang kemuncak ini akan menjadi platform strategik untuk memajukan ilmu dan budaya, serta menyerlahkan peranan perpustakaan yang terus berkembang dalam memperkasakan generasi masa depan. Ia akan menerokai bagaimana kreativiti dan teknologi berpadu untuk memperkukuh sumbangan dunia Arab dalam landskap penerbitan global.

Tema utama sidang kemuncak ini akan membincangkan pengaruh kecerdasan buatan, inovasi dan transformasi digital terhadap sektor penerbitan, sambil menyoroti kepentingan seni penceritaan dalam era perubahan yang pesat. Sesi seperti “Voices Across Borders” akan menerokai peranan penterjemahan dalam menyatukan budaya, manakala “Letters in Motion” akan meraikan kreativiti melalui seni penulisan, tipografi dan kaligrafi. Konsep penerbitan yang berteraskan tujuan juga akan menjadi fokus utama, menonjolkan minat yang semakin meningkat terhadap kandungan yang bermakna dan berpaksikan nilai kemasyarakatan.

Seiring perkembangan industri dalam menghadapi gangguan teknologi dan perubahan tabiat membaca, perbincangan akan menumpukan pada cabaran seperti hak harta intelek, ketahanan rantaian bekalan serta format kandungan baharu yang memenuhi keperluan generasi muda. Hasil sidang kemuncak ini akan membentangkan pelan tindakan praktikal bagi institusi dan para profesional menyesuaikan diri serta berkembang maju, sambil memperkukuh kedudukan rantau ini dalam ekosistem penerbitan global.

Sepanjang tiga hari, sidang kemuncak ini akan menghimpunkan rangkaian meluas penerbit, penerbit universiti, ejen sastera, penjual buku dan organisasi anugerah. Pemimpin penerbitan antarabangsa seperti Penguin Random House, Simon & Schuster dan HarperCollins akan turut menyertai komuniti penerbitan UAE yang diwakili oleh Emirates Publishers Association (Persatuan Penerbit Emiriah).

Bengkel-bengkel akan menawarkan pembelajaran secara praktikal dalam bidang penterjemahan, penyuntingan, sastera kanak-kanak, tipografi, amalan tempat kerja inklusif dan operasi penerbitan moden, sekali gus memberikan pandangan bernilai kepada penulis, penyunting serta penerbit yang sedang menyesuaikan diri dalam industri yang sedang mengalami perubahan.

Sorotan program turut akan meneliti buku digital dan audio, penceritaan multimedia untuk khalayak muda, serta strategi komersial seperti pengedaran global, trend pemasaran dan penghasilan kandungan beretika. Tumpuan utama akan diberikan kepada usaha memastikan keseimbangan mampan antara penerbitan tradisional dan digital, memperluas akses ke pasaran global, serta memupuk tanggungjawab alam sekitar dan etika.

Pendaftaran adalah percuma melalui: https://dilps.mbrl.ae/