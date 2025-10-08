迪拜将主办第二届 2025 年国际图书馆与出版峰会，主题为“出版业的未来”

迪拜，阿联酋, Oct. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohammed Bin Rashid Library 宣布，第二届 2025 年迪拜国际图书馆与出版峰会将于 10 月 30 日至 11 月 1 日举行，峰会主题为“出版业的未来”。 此次峰会将汇聚来自 20 个国家/地区的 80 余位全球演讲嘉宾，活动安排包括 6 场主旨演讲、45 场小组讨论及 16 场专题研讨会，进一步巩固迪拜作为全球文化对话与出版创新中心的地位。

此次峰会将成为推动知识与文化发展的战略性平台，同时彰显图书馆在赋能未来世代方面不断演变的作用。 峰会将探讨创意与技术如何融合，从而增强阿拉伯世界在全球出版格局中的影响力。

峰会核心议题将聚焦人工智能、创新及数字化转型对出版行业的深远影响，同时探讨在快速变革时代背景下的叙事方式。 诸如“跨越国界的声音”（Voices Across Borders）等环节将探讨翻译在不同文化之间的桥梁作用；“流动的文字”（Letters in Motion）环节则通过写作、排版与书法艺术，呈现创意的独特魅力。 “有意义的出版”理念也将成为峰会焦点，彰显人们对兼具社会责任感与深刻内涵内容的日益增长的关注与需求。

在技术变革与阅读习惯不断演进的背景下，出版行业正经历深刻转型。峰会讨论将直面行业挑战，包括知识产权保护、供应链韧性建设，以及面向年轻受众的新兴内容形式开发等。 此次峰会成果将为各机构及行业从业者提供切实可行的发展路线图，助力其适应行业变革、实现稳健发展，同时进一步巩固该地区在全球出版生态中的重要地位。

为期三天的峰会将汇聚广泛的行业网络，参会者涵盖出版商、大学出版社、文学经纪人、书商及各类奖项评选机构。 Penguin Random House、Simon & Schuster、HarperCollins 等国际出版巨头将与以 Emirates Publishers Association 为代表的阿联酋出版界共同参会。

峰会的专题研讨会将提供高度实操的学习机会，涵盖翻译、编辑、儿童文学、排版、包容性职场实践及现代出版运营等领域，为身处行业转型期的作家、编辑及出版商提供宝贵洞见，助力其应对行业变革。

峰会议程亮点还将涵盖数字图书与有声书的深入探讨、面向年轻受众的多媒体叙事研究，以及全球发行、营销趋势与合规内容创作等商业策略的分析与解读。 本次峰会的核心议题之一是实现传统出版与数字出版的可持续平衡，同时拓展全球市场准入，并推动出版行业践行环境与道德责任。

本次峰会免费注册，注册通道为： https://dilps.mbrl.ae/